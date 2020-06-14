Новости Украины и Новороссии 14 июня 2020

Украину возьмут в НАТО, но как Югославию — по частям

Сбылась давняя мечта Порошенко — Украину хоть и не приняли в НАТО, но уже повысили до уровня партнерства расширенных возможностей альянса. В Киеве ликуют: теперь им открыты все двери в Европу, правда, в самом Евросоюзе, куда украинцы ломятся уже шесть лет, так не считают. Надеть натовский камуфляж, это ещё не значит стать своим в доску для стран-членов альянса.

Да и сам этот статус достаточно символический. Обладающая им страна, а на сегодняшний момент это Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания, теперь и Украина, могут участвовать в «закрытых» учениях НАТО, получать доступ к более углубленному и быстрому обмену разведданными между альянсом и особыми партнерами. Предусматриваются регулярные политические консультации по вопросам безопасности, более тесное сотрудничество во время кризисов.

Программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP) Североатлантический альянс запустил в 2014 году с целью усиления оперативной совместимости армий стран-участниц ЕОР с силами НАТО. Чем выше эта совместимость, тем проще и эффективнее участие таких государств в миссиях и операциях альянса. Так что Украине ещё предстоит доказать свою принадлежность к расширенным возможностям и, соответственно, вложить в это деньги. Впрочем, ещё в конце мая украинский президент Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2020 год, что и поспособствовало получения статуса расширенных возможностей.

Новый статус Украины в НАТО не предполагает размещение на территории страны военных баз альянса, необходимо лишь подогнать свои расположения воинских частей под натовские стандарты, а потом гордо переименовать их в «базы». По примеру той же Грузии, где сейчас озаботились переустройством своих военных баз по единому стандарту, как в США и других странах альянса. И, как считает министр обороны страны Ираклий Гарибашвили, они должны выглядеть точно также как военные базы в Соединенных Штатах. Чтобы сразу было видно, что это не какая-то овощная база, а настоящая военная.

Грузия уже ремонтировала казармы своей армии несколько лет назад, но, видимо, что-то не так покрасили и теперь вынуждены вновь подгонять их под стандарты НАТО. Так же, по словам Гарибашвили, «уже начата работа над вопросом производства» собственных гранатометов, гранат и ракет, отвечающих стандартам НАТО. Надо полагать, что выращивать гранаты и производить боевые гранаты, это две большие разницы. Сам глава грузинского Минобороны заявляет: «Это текущий процесс, это достаточно сложный проект, он будет долгосрочным». Теперь на нечто подобное нужно настраиваться и Украине — перекрашивать и перестраивать, чтобы сразу было видно, что это не какая-то «вiйськова частина», а настоящая army part — военная база как в США.

— Украина давно стремится присосаться к НАТО, как рыба-прилипала к хищной акуле, — говорит политолог Александр Зимовский. — Украинский парламент даже принял законопроект, согласно которому вступление в НАТО является для страны приоритетом во внешней политике. Судьбоносным решением украинские парламентарии внесли изменения в законы «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины». И если лозунг: «Украина — це Европа», появился еще до известных событий на киевском майдане, то последующий посыл: «Украина — це НАТО», тоже не заставил себя долго ждать. Уже в декабре 2014 года Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины, что подразумевало ее вхождение в любой военный союз, где между строк совершенно четко читалось о готовности сотрудничества именно с Североатлантическим альянсом. Не скрывал этого тогда и новоявленный президент Петр Порошенко, который сразу заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. В подтверждении своих слов Порошенко пообещал провести в стране референдум, результаты которого гарантированно должны подтвердить готовность всего украинского народа поклясться в верности альянсу.

Впрочем, «старшие господа» из альянса сразу заявили, что Украина не скоро сможет стать членом НАТО, и этот срок «задержки» эксперты оценили как минимум в 20 лет. Обломился Киев в своё время и с ПДЧ (План действий по членству в НАТО — Ред.), программой по принятию новых членов в альянс, которая предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству и соблюдением стандартов НАТО. Против предоставления Украине ПДЧ выступили тогда Германия и Франция. Нынешний статус ЕОР тоже дался Украине с трудом — его предоставление было возможно лишь при наличии консенсуса всех 29 государств альянса. Насколько известно, активно выступает против любого сближения Украины и НАТО Венгрия. Неоднозначна и позиция Польши, с которой сейчас активно заигрывает украинский президент Владимир Зеленский.

Что же в итоге получит сейчас Украина, с предоставлением статуса партнера расширенных возможностей помимо «вывески» о такой принадлежности к НАТО? Это ещё и определенные обязательства, которые связаны не только с подгонкой своих вооруженных сил под стандарты альянса, но и приносить конкретную помощь, в первую очередь США, которые и «продавили» для Киева статус ЕОР. К примеру, Иордания важна НАТО в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, Австралия передает НАТО разведданные по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в первую очередь по Китаю. Надо полагать, что Украине, с учетом близости, уготована роль «смотрящей» за Россией, чем она занималась и прежде. Обязательным условием является участие страны-партнера в миссиях НАТО. Украина уже посылала своих военных в количестве 21 человека в Афганистан для участия в операции «Решительная поддержка» (Грузия направила туда 871 солдата), сейчас Киев намерен направить 20 своих военнослужащих в Ирак.

На Украине рассчитывают, что статус ЕОР в итоге станет важной ступенькой в приближении к полноценному членству в НАТО. Однако, пока это не сбыточные надежды, всего лишь красивый жест со стороны США. Российские эксперты весьма иронично отнеслись к подобному «повышению ранга» для Украины, назвав любые надежды Киева на помощь альянса «абсолютно пустыми». Подчеркивая при этом, что и урегулирование в Донбассе не зависит от позиции НАТО. Понятно, что в самом Киеве факт получения статуса партнера расширенных возможностей расценивают как «важный шаг» для будущего вступления в Североатлантический альянс.

— Юридически для вступления Украины в НАТО, либо получение какого-то статуса, особых препятствий нет, — говорит Александр Зимовский. — Осталось, как в анекдоте, уговорить Ротшильда. Де факто, Украина участвует в натовских манёврах, на её территории постоянно присутствуют войска НАТО в самых различных конфигурациях. Но украинская верхушка в Киеве бредит действительным членством в альянсе. Разумеется, НАТО в нынешней ипостаси имеет чётко выраженную антироссийскую направленность. Поэтому для членства в НАТО никаких особых условий не нужно — насаждай в стране русофобию, раздувай истерию, кричи: «Русские идут», тряси, в общем, жупелом — и тебя сразу примут. Украина по этим критериям — первый кандидат на вступление, это очевидно.

Но есть нюанс. В нынешней геополитической ситуации Украина (учитывая её кипучую воинственность) сможет войти в НАТО лишь как бывшая Югославия — по частям. А какого размера будут эти части, и сколько их останется от Украины на момент, когда её сделают членом — ответ на этот вопрос находится не в Брюсселе.

Виктор Сокирко

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Воины Донбасса спасли миллионы украинцев: выигранное сражение и Минск-2

В «большом телевизоре» более пяти лет рассказывают и спорят о Соглашениях, согласованных в ночь с 11-го на 12-е февраля 2015 г. в Минске лидерами России, Франции, Германии, Украины. Подписали их представители и руководители ДНР и ЛНР. Утвердили решением СБ ООН, что придало документу международно-правовой статус. Отдать должное «телевизору» — большинство украинцев к 19-му году знали текст Соглашения и множество деталей дебальцевского сражения. Поняли, что Петя обманул, выдавая зраду за перемогу и прокатили его на выборах. Однако «большой телевизор», сделавший ставку на свары в стиле — «сам дурак», и МИД упустили инициативу, отказавшись от концентрации внимания европейцев на их роли в качестве гарантов, что способствует гибели мирных жителей Донбасса, девальвирует политические козыри России и расширяет поле возможностей Киева для беспредела. Лозунги, звучащие из Берлина и Парижа о невыполнении Москвой Соглашений, пошлы и циничны, но их слышат миллионы избирателей, тысячи бизнесменов, терпящих убытки, и они уменьшают численность друзей России в Европе. Проигранная война? Воины выигрывают сражения, а политики войны. История, включая русскую, знает немало примеров, когда выигранные сражения заканчиваются поражениями в войне. Яркий пример — Болгария: освободили, а царя назначили европейцы. С ВОВ не все однозначно. Воины разгромили военную машину Гитлера. Сталин победу закрепил, а потомки сливают. Кто ведрами, кто стаканами, кто по капельке, но слив не остановлен. Пражский шабаш вокруг памятника маршалу Коневу тому пример. Победители в дебальцевской операции очевидны, но политики и телевизор победу девальвировали. Далеко не каждый украинец знает, что в неоплатном долгу перед воинами Донбасса, а ведь именно они «загипнотизировали карателей от беспредела», что прервало модный тренд на массовые казни «несвидомых» украинцев по сценариям Одессы, Харькова и Мариуполя. Погибая в полях под Дебальцево и Логвиново, воины Донбасса несли мир и жизнь на Украину и каждый украинец в неоплатном перед павшими долгу. Упущенные детали Большинство из наблюдающих за событиями на Украине не принимали участие в дебальцевском сражении, не были участниками переговоров в Минске, не имеют доступа к данным разведок. Однако, внимательные и думающие способны обратить внимание на детали и оценить их значение. Дебальцевская операция спровоцирована обстрелами мирной Горловки украинскими карателями. Началась 22 января 2015 г. и до 6 февраля никого, кроме погибающих на полях сражений, не волновала. Что случилось 6.02? 5.02 Порошенко дефилирует на конференции по безопасности в Мюнхене. Там же американцы, немцы и французы. Стандартный набор антироссийских повизгиваний, но о Дебальцеве ни слова. Керри договаривается с Порошенко о приватной встрече в Киеве. 6.02 встреча состоялась. Обсуждают «Бурисму» и бизнес сына Керри. В ночь с пятого на шестое Оланд звонит Меркель и выражает крайнюю озабоченность событиями под Дебальцевом. После разговора с Оландом Меркель звонит Путину и вылетает с французом в Киев. В Киеве встречаются с Порошенко, но не встречаются с Керри. 6.02 встреча Путин — Меркель — Оланд в Кремле. Говорят об эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. При возвращении в Германию немка не встречается с американцем, без комментариев. 9.02 наши взяли Логвиново и захлопнули капкан, а протокольная встреча в Минске начинается 11.02. Точными сведениями по событиям с 22.01 по 11.02 не располагаю, но слухи из Киева доносились и доносятся по сей день. До 6.02 в Берлине и Париже событие оценивали как перемогу Киева. Ночью 6.02 Оланда подняли из постели и сообщили о зраде. Аналитики спрогнозировали котел, а разведка доложила, что в котле окажутся военные из миссии НАТО на Украине. Беготня Оланда и Меркель не что иное, как мероприятие по спасению своих. После взятия Логвиново воины НАТО, «переодетые в женские платья», покинули котел на гражданских автобусах в сопровождении ОБСЕ. Оланд и Меркель в Минске позевывают. Путин, по заявлению Оланда, вздремнул, и только Петя суетится, отрицает котел и звонит, впервые по делу, Керри. Требует введения авианосца в Азовское море. Керри звонит Обаме. Обама в Пентагон. Когда Пентагон, доложил Обаме, что Азовское море контролируют русские, Обама интерес к предложениям Порошенко-Керри потерял. По бизнесу Керри нанесен сокрушительный удар. Украина более не интересна. Оставшись один на один с врагом, Порошенко Соглашение подписал. Вернее, по привычке опытного барыги не свидетельствовать против себя, поручил подписать Кучме. Минск -2. Качество Документ качественный. Его выполнение предусматривает два варианта развития событий. Украина, присоединяется к Донбассу на компромиссных условиях или меняет социальную и политическую ткань, живет отдельно, а в качестве вознаграждения получает право обозначать Донбасс как свою территорию на глобусе Украины. Также обязана платить пенсии, заработные платы чиновникам, военным, полицейским, прокурорам, судьям, врачам, учителям ДНР и ЛНР, финансировать восстановление и координировать с Республиками внешнюю и торговую политику. ДНР и ЛНР, обязуются охранять и оборонять украинскую границу на своем участке ответственности, поддерживать демократию, мир и порядок на территориях. Присылать по согласованной квоте своих представителей в киевский Парламент. Проблема — в публичном прочтении во всех столицах стран «нормандской четверки». Что дал Минск — 2? Александру Захарченко тяжелее других досталась подпись. Принимал личное участие в боях за освобождение Республики. Понимал, что военный успех за ними, а по другую линию фронта живут его люди и расположены предприятия, входящие в единые производственные комплексы. Разрыв связей убивает экономику Донбасса. При том, что удалось спасти жизни белее сотни воинов и тысячи мирных — подписал. Украина спасла жизни более трех тысяч «воинов света», ушла от подписания полноценного Договора о капитуляции и получила шанс на вольные трактовки события в стиле «зрада — перемога» и еще более вольное прочтение текста Соглашения, что сохраняет ее роль в качестве хранителя ключика от антироссийских санкций. Порошенко убежал от примерки «бандеровского галстука» за зраду, а Свинарчуки улучшили благосостояние. Германия и Франция вывезли своих и избежали гуманитарной катастрофы. После разгрома ВСУ по жесткому варианту Порошенко грозил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины. Это обозначало, что Европа, следуя своим законам и правилам, обязана принимать на своей территории не работников, а всех имеющих документ, подтверждающий принадлежность к Украине в статусе беженцев. Судя по настроениям на майдане, тяге к европенсиям и кружевным трусикам, население Германии и Франции к лету 2015 г. увеличилось бы на 40.0 млн. Неподъемная для бюджетов нагрузка. Россия действовала исходя из понимания, что с двух сторон воюют и погибают свои, и останавливала братоубийственную войну. Гаранты Наиболее важная и наименее осмысленная «большим телевизором» и дипломатами тема. Опыт урегулирования других конфликтов и заявления в ночь на 12.02.2015. в Минске означает — гарант обязуется принуждать стороны конфликта всеми доступными ему способами к миру. За Киев подписались Франция и Германия. За ДНР и ЛНР — Россия. Как понимаю я? Россия гарантирует, что в случае отвода Киевом войск от линии разграничения, войска ДНР и ЛНР не перейдут в наступление и не займут, покинутые Киевом территории до согласования сторон. Россия закрепила за собой право на проведение войсковой операции по принуждению к миру в случае грубого нарушения Киевом Соглашения или одностороннего выхода без дополнительного решения СБ ООН. Также, что огневые точки «воинов света», обстреливающие мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и пункты принятия решений (штабы) будут уничтожены, а продвижение воинских формирований вглубь территорий ДНР и ЛНР будет пресекаться. После потери авдеевской промзоны и обстрелов ДФС последовали Широкино, Водяное и прочие «жабьи прыжки», что свидетельствует о недолжном исполнении обязательств, стимулировании притупления постдебальцевского страха, возврате беспредела на Украину. Германия гарантирует приверженность Киева духу и букве Минска-2. Обязуется принуждать Киев к выполнению обязательств через финансовое и политическое давление. Также контролировать выполнение Киевом социальных обязательств перед жителями ДНР и ЛНР. Обещание Меркель — поставить социальные банкоматы, гарантия наполнения вне зависимости от возможностей и желания Киева. Блокада территорий, диверсии на территориях Республик, убийство Захарченко, обстрелы мирных жителей — вина Германии. Долг Германии на май-2020 за невыполнение обязательств приближается к 50.0 млрд евро. Из них по социальным обязательствам Киева около 8.5 млрд. И более 40.0 млрд – потери Республик от экономической блокады, разрушений гражданской инфраструктуры, ранений и убийств людей. Задача руководства ДНР и ЛНР уточнить и обнародовать цифры, а МИД РФ оказать помощь в предъявлении к взысканию денег с ответчика. Франция гарантировала следовать в фарватере Германии. Перевела формулу Штайнмаера на французский — план Макрона. Не пора ли МИДу устроить публичное прочтение Минска-2 или ожидают интерпретации от Шойгу? Читайте также: Как украинский олигарх Курченко ЛНР «отжать» пытается (ВИДЕО) Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»

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«Всё ещё думаете, что „Бук” сбил Boeing?» — эксперт указал на две ключевые улики в деле МН17

Независимый технический эксперт Юрий Антипов рассказал о пропущенных деталях в расследовании дела МН17. Следствие шесть лет проходило мимо. Антипов опубликовал большой пост, посвященный разбору фотографий с места крушения малайзийского «Боинга». Эксперт обнаружил важную деталь, которая опровергает пресловутую версию «Бука» и даже истребителя. Как заявил Антипов, он верит в то, что «правда одна и она всегда найдет выход». В ситуации с «Боингом» именно это и происходит, даже несмотря на то, что следствие и СМИ всячески пытаются манипулировать данными. «Все тайное рано или поздно становится явным. И с годами я всегда все больше и больше в этом убеждался». Эксперт показал фото с места развала обломков неподалеку от села Рассыпное, где рухнула передняя часть «Боинга». По словам Антипова, здесь не было никакого пожара, но на фотографии четко видно, что обломок силового каркаса контейнера, где лежали вещи пассажиров, оплавлен от очень высокой локальной температуры. «Вот так. И вы всё ещё думаете, что „Бук” завалил авиалайнер рейса МН17?». Антипов также ответил тем, кто считает, что лайнер взрывали «простачки». По его словам, они сильно ошибаются, что под самолет подложили гранату, равно как и с мифическим «Буком» и атакующим истребителем. Самолет взрывали профи с помощью спецустройств, содержащих химические вещества. На фото ниже заметно, что внутренний крепеж самолета расплавился, хотя вокруг него металл не поврежден. Кроме того, Антипов напомнил о важном элементе, который следствие пропускало все шесть лет. Эксперт не стал раскрывать все карты, но намекнул, что с ним связан украинский диспетчер Петренко. Антипов обещал подробно рассказать об этом позже. «Замеченные факты лежат прямо на поверхности, но все шесть лет проходили мимо них. И кто помог в нахождении этих фактов? А вот ни за что не угадаете. Позабытый всеми украинский диспетчер Петренко». Читайте также: Новая сакральная жертва? — местные жители заявляют, что в Калифорнии линчевали чернокожего Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Трагедия Донбасса: всё могло быть по-другому… (ВИДЕО)

Трагедия Донбасса состоит в том, что Россия не вмешалась вовремя. Об этом в эфире телеканала ITON.TV рассказал Яков Кедми, экс-глава израильской специальной службы «Натив». Он пояснил, что Донбасс отказался принять майдановскую хунту и тот «диктат, который устанавливали в этих городах Восточной Украины с помощью местных бандитов вроде Коломойского или харьковского губернатора». «Привозя туда и поддерживая из своих шкурных интересов этих отморозков, которые приехали, западенские, с Западной Украины, — сказал Кедми. — Эти бандиты установили эту власть в Харькове, в Днепропетровске, в Николаеве… Нормальные города были!.. И конфликт — он из-за того, что они не принимают вот эти драконовские законы, эту систему переворота, эту русофобию, это возрождение нацизма и прославление нацистов. Это основная причина конфликта». Кедми добавил, что «в донбасских республиках удалось случайно отстоять это и не из-за России». По мнению военного эксперта, если бы Россия вмешалась — «было бы по-другому». «Трагедия из-за того, что Россия не вмешалась. Почему? Это другой вопрос! Факт: не вмешалась, не помогла им. Когда уже это обострилось, танки украинские останавливали и бронетранспортёры мирные жители. Бабы, которые вышли и их мужья! Встали на дороге и не пустили!» — напомнил он. По словам Кедми, проблема Донбасса сегодня в том, «что население этих республик не хочет быть частью майдановской Украины и не хочет подчиняться этим законам, которые они считают несправедливыми для себя». «Они никогда не присоединятся к этой майдановской Украине. Хотя Россия против того, чтобы они отделялись… Россия же их не признаёт как независимые. Это не Абхазия, это не Северная Осетия… Осетия не признаёт их, она признаёт их частью России. И они готовы быть частью Украины. Но нормальной Украины! Не националистической, не пронацистской, не бандеровской, не русофобской! Они же русские!..» — отметил он. Когда сторона киевская говорит: «Мы не хотим с этой властью разговаривать, нам плевать, что хочет население — мы придём и установим нашу власть», то такие переговоры — «это словоблудие», политическая игра. Кедми считает, что «все тянут время». «О чём переговоры? Они придут к людям, которых они бомбили самолётами? Которых они обстреливают пять лет? Они придут и скажут: “Вы будете нам подчиняться» и те склонят головы?”. Ну каким надо быть идиотом, даже по польскими и украинским масштабам, чтобы думать, что это возможно? Или надеяться по польско-украинской традиции: “американцы нам помогут и “нагнут” Россию так, что она прикажет им: “Возвращайтесь в бандитскую, бандеровскую Украину”. Не будет этого никогда!» — подытожил он. Как сообщала «Русская Весна», на контрольном пункте въезда-выезда ДНР в Еленовке установили стелу с надписью «Россия». Её появление нешуточно зацепило «патрiотiв», которые практически сразу начали соревноваться в советах, как наказать непокорный Донбасс, отстаивающий свою свободу. Но жители Республики такую реакцию предвидели и написали в сети: «Пусть украинцы порадуются за нас». Читайте также: Пушилин рассказал, когда ДНР откроет границу с Россией и Украиной (ВИДЕО) На видео с 00:06:29

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Толерантная толерантность слишком толерантна в этом толерантном видео

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