Новости Украины и Новороссии 14 сентября 2017

Это самый трагикомичный государственный переворот, который мне доводилось наблюдать.

А кое-какой опыт есть, поскольку уже две «революции» дают солидный теоретический и научно-практический багаж. Не говоря уже о бесценном опыте в сфере психиатрии.

Экс-президент Грузии прорвался через польско-украинскую границу с помощью толпы сторонников, преимущественно грузин, и практически на белом коне въехал в «колыбель нации», город Львов. Его лично встречал мэр «мусорной столицы» Украины Андрей Садовой, который вырядился по такому случаю в белую, практически не ношенную вышиванку, символизирующую капитуляцию города.

Юлия Тимошенко (она же «Кыцюндер») робко жалась к телу Саакашвили, как бы посылая сигнал: «Я тоже принимаю участие в государственном перевороте!». Правда, толпа сторонников Михо (а есть и такие) воспринимала ее весьма враждебно, называя «кремлевской с…кой» и скандируя другие, весьма обидные для Юлии Владимировны, речевки. Но не важно! Главное другое: со стороны пункта пропуска «Шегени» в сопровождении верных сторонников, своими телами охраняющих грузинского лидера украинской нации от агентов Авакова (министр внутренних дел), в безвизовую державу мира вошел Михо. Процесс запущен, и теперь у нас начнется очередная «революция». Пограничники и представители самой сильной армии Европы получили по голове, безропотно повалялись на свежей траве в «серой зоне» и утерлись.

Думал, что прорыв займет гораздо больше времени. Ну, там Михо обоснуется на нейтральной полосе, а легендарный комбат из «Донбасса» Семен Семенченко с ветеранами АТО станет прорываться со своими боевыми «побратимами».

Но, судя по всему, денег на проект по свержению Вальцмана не жалеют. Иначе чем объяснить ту удивительную легкость, с которой Михо преодолел сто метров нейтральной полосы? Явно занесли куда надо, подготовили варианты.

А спонсором всей этой чудесной грузинской заварухи является Игорь Валерьевич Коломойский. Беглый украинский олигарх, поклявшийся на руинах отобранного у него «Приватбанка» сделать Вальцману больно. На раскрутку проекта потратили не одну сотню килобаксов. Оборудовали отвлекающую «ловушку» на пункте пропуска «Краковец»: стационарная сцена с роскошным звуком, огромный экран, где постоянно шла прямая трансляция то с задержанного по указу Вальцмана поезда «Интерсити», то с нейтральной полосы пункта пропуска «Шегини-Медыка».

Пять тысяч активистов прибыли на «Краковец». Организованно, на автобусах. Всех обеспечили питанием, суточными. Привезли свыше двухсот журналистов со всех телеканалов. Все сделано в лучших традициях «революции достоинства»: стримы в Интернете, постоянные включения с места событий, бурные обсуждения в социальных сетях, десятки комментаторов. Медиа-обеспечение просто на уровне.

Главные действующие лица переворота: собственно Михо Саакашвили, бывший друг Вальцмана, а ныне непримиримый враг «украинского барыги». Играет роль харизматичной жертвы, идущей на «Голгофу нации» ради борьбы с коррупционерами и ворами. Юлия Тимошенко — лидер партии «Батькивщина» и одноименной фракции в Верховной Раде, насчитывающей 19 депутатов. Имеет давние и очень интимные контакты финансового плана с Коломойским. Беня, в частности, спонсировал «Кыцюндера» во времена «оранжевого майдана».

Ее участие в перевороте обусловлено безвыходностью ситуации. Юлю должны посадить. Иначе никак нельзя, поскольку «Кыцюндер» имеет Вальцмана во всех электоральных позах. Что в позе «партийные выборы», что в позиции «президентская кампания». Оставить рейтингоносца на свободе верховный главнокомандующий не может. План «Второй срок великого гаранта» основан на том, что у него будет удобный «спарринг-партнер» на выборах. Да хотя бы Рабинович! Или тот же Юрий Бойко (формальный лидер «Оппозиционного блока»).

До очередных президентских выборов осталось меньше двух лет, и Юля чувствует: не дотянет. А тут такой удобный случай. Надо воспользоваться.

Андрей Садовой — мэр города Львова. Официальный предводитель политической силы «Самопомочь», которая насчитывает 26 парламентариев. До недавнего времени считался основным конкурентом Порошенко. Однако благодаря грамотной раскрутке темы «львовского мусора» фактически утратил шансы выйти на общенациональный уровень.

У Садового прямая связь с Коломойским, который финансирует как «Самопомочь», так и все проекты Садового по дестабилизации ситуации. Имеется в виду так называемая «полная блокада оккупированных территорий», организованная шестеркой львовского мэра Семеном Семенченко, тоже депутатом «Самопомочи». Порошенко переиграл Садового, возглавив блокаду, однако вместе с Ринатом Ахметовым (его бизнес-партнер) понес большие финансовые потери. Имеется в виду легендарная схема «Роттердам плюс», когда уголь из Донецка поставлялся в Украину по цене роттердамского.

Семен Семенченко играет роль силового прикрытия Саакашвили. Показательным является факт «броска ветеранов АТО» на украинско-российскую границу. Колонна добробата «Донбасс» растянулась на четыре километра. Это была демонстрация силы и отработка маршрута будущего похода на Киев.

Во время пребывания Саакашвили во Львове именно Семен Семенченко обеспечивал безопасность Михо. Его «бойцы», в частности, взяли в кольцо кабак, где экс-президент Грузии ужинал вместе с Садовым.

Кто там еще? «Сотник» Парасюк! Народный депутат, прославившийся своей невменяемостью. На днях выяснилось, что именно Парасюк является организатором недавнего «бунта бляхарей». Имеются в виду автомобили на иностранных номерах, приобретенные в ЕС по серым схемам, без уплаты налогов в бюджет. Оказывается, Коломойский спонсировал пробный «автомайдан» в Киеве 6 сентября. Рекогносцировка прошла успешно. Центр столицы был заблокирован наглухо. «Автоевромайдан» в формате «бляхарей» — это инструмент «революции», уже опробованный во время «восстания гидности». «Сотник» с самого начала пребывает на содержании у Коломойского, так что все сходится.

«Легенда евромайдана», народный депутат из президентской фракции (!) Мустафа Найем также засветился во время «грузинского прорыва». Это сертифицированный, можно даже сказать, дипломированный грантоед, находящийся на подсосе у Госдепа США времен Хиллари Клинтон. Его участие придает событиям очень интересный «окрас». Опять, значит, амеры мутят воду в Украине, организовывая очередную революцию. Но не все так однозначно. Сегодня между республиканцами и демократами в Украине идет не совсем понятная возня. Республиканцы Трампа сокращают программы финансирования грантоедов и ищут, на чем бы заработать в колонии.

Демократы пытаются отстаивать стратегическую линию на превращение «европейской нации» в постоянный раздражитель для Кремля. С планами повторения украинских событий в РФ. Поэтому Мустафа мог принять участие в грузинском перевороте, исходя из банального желания подзаработать.

Благо, у него был интересный разговор с Коломойским во время захвата последним «Укрнафты». Напарник Мустафы по всем проектам Сергей Лещенко не прибыл в зону «грузинского переворота» по объективным причинам — у него была первая брачная ночь. Ну, просто очко сыграло. А если все пошло по плану, то он, безусловно, присоединится. Надо ремонт в новой хате делать, потом медовый месяц, одни, с…ка, расходы.

Но, подчеркну, участие в «грузинском перевороте» Найема позволяет говорить о причастности амеров к последним событиям. Да и сам Михо неоднократно говорил, что является лучшим другом Трампа. В этом и заключается комизм ситуации: три года назад амеры организовали майдан ради «европейских безвизовых ценностей». А спустя три года опять начинается «революция», только уже против ставленников Госдепа. И делается это опять руками агентов Госдепа. Просто прелестно, вы не находите? Боюсь только, что придется много попкорна съесть.

И еще об одном участнике переворота надо рассказать. Он мало светился во время «прорыва», но, тем не менее, зафиксировал свое участие в событиях.

Имеется в виду экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, лидер партии «Справедливость». Любимец демократов США, практически официальный агент ЦРУ в спецслужбах Украины. Виктория Нуланд (та самая) всунула Наливайченко к Тимошенко, чтобы он набрал с ее помощью «политический вес», как когда-то это сделал Арсений Яценюк. Этот американский кадр, который в свое время рассматривался в качестве кандидата в президенты Украины, тоже придает грядущему перевороту характерную американскую окраску.

Что удалось сделать на первом этапе «грузинской революции»? Прежде всего, продемонстрировать полную беспомощность силовых структур нации, поскольку Саакашвили вторгся в Украину как по маслу. Никаких особых проблем.

Во-вторых, Львов стал опорной точкой для наступления Михо на Киев. Он тут герой, проводит брифинги, ведет переговоры о консолидации оппозиции, то есть в открытую занимается подрывной деятельностью. Центральная власть фактически не влияет на ситуацию в этом регионе. Практически Львовская Народная Республика образовалась.

В-третьих, Саакашвили имеет полный доступ к средствам массовой информации, которые практически он-лайн транслируют его выступления. И это всего за сутки! Динамика очень и очень показательная.

Как будет развиваться ситуация дальше? Вальцман подчеркнуто делает вид, что ничего особенного не произошло. Он приехал в какой-то мединститут и втирал насчет реформы сферы здравоохранения. И только как бы между прочим прокомментировал «вторжение»: «Это преступление, за которое виновные должны понести уголовную ответственность, все должно решаться в судебном порядке». Другими словами, Вальцман анонсировал судебный процесс по «делу Саакашвили». Хочет посадить его, как в свое время Янукович посадил Тимошенко. А затем депортировать в Грузию. Шансов на успех у товарища президента нет, поскольку появился лидер протестного электората. Да, грузин. Да, идиот. То есть идеальный для Украины кандидат. Лучше даже трудно придумать! Хотите освобождения Михо из-под стражи прямо в зале суда? Это будет! Уже вижу, как толпа отбивает Саакашвили из полицейского автозака.

Да, и самое главное: Михо обвинил Порошенко в работе на Путина. Сильнейший аргумент для нации, которая вообще потеряла представление о том, где кончается «Фейсбук» и начинается реальность.

Александр Зубченко

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