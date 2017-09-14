Новости Украины и Новороссии 14 сентября 2017
- 08:30 Госдеп выступает за размещение миротворцев ООН вдоль границы Украины с Россией.
- 04:30 Грузинское вторжение украинских патриотов: агенты ЦРУ против агентов ЦРУ.
- 00:48 Поправка Госдепа.
- Вчера 23:06 И снова о миротворцах.
- Вчера 22:36 Как отдать жизнь своего ребенка за Порошенко и стать предателем. Часть 1.
- Вчера 22:34 Саакашвили будет «срочно спасать» Киев (ВИДЕО).
- Вчера 21:40 Как отдать жизнь своего ребенка за Порошенко и стать предателем. Часть 2.
- Вчера 21:21 Украина увеличит военные расходы до $6,2 млрд.
- Вчера 20:59 Приплыли: Украина за пять лет должна выплатить по долгам $64 миллиарда.
Госдеп выступает за размещение миротворцев ООН вдоль границы Украины с Россией
Вашингтон поддержал позицию Киева в вопросе размещения миротворцев в Донбассе. Госдеп считает, что силы ООН должны быть размещены на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Миротворческий контингент ООН должен иметь широкий мандат, который должен распространяться на всю подконтрольную ДНР и ЛНР территорию вплоть до границы с Россией. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, отвечая на соответствующий вопрос украинского агентства «Укринформ», в ходе брифинга для иностранных журналистов.
«Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивания раскола внутри Украины», — сказала Нойерт.
Представитель Госдепа отметила, что размещение миротворческих сил ООН способно посодействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. По ее словам, Вашингтон рассматривает размещение миротворческих сил «как возможность для защиты украинских граждан независимо от их национальной принадлежности и национальности».
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Представитель Госдепа вновь подчеркнула, что США выступают за полное выполнение минских соглашений. При этом, в первую очередь, по ее словам, необходимо выполнить требование по безопасности в Донбассе.
«Важно, прежде всего, обеспечить условия безопасности, и мы в который раз призываем Россию ввести реальный и устойчивый режим прекращения огня», — подчеркнула Нойерт, добавив, что также необходим отвод тяжелого вооружения и предоставления доступа наблюдателям на всей территории, вплоть до границы с Россией.
Россия, в свою очередь, выступала с идеей размещения сил ООН на линии соприкосновения сил Украины, ЛНР и ДНР.
Позднее президент России Владимир Путин допустил, что миротворцы могут находиться не только на линии соприкосновения, но и в местах, где ведет деятельность мониторинговая миссия ОБСЕ.
Украинская сторона настаивает на размещении миротворцев на всей территории, подконтрольной ДНР и ЛНР, включая российско-украинскую границу.
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Грузинское вторжение украинских патриотов: агенты ЦРУ против агентов ЦРУ
Это самый трагикомичный государственный переворот, который мне доводилось наблюдать.
А кое-какой опыт есть, поскольку уже две «революции» дают солидный теоретический и научно-практический багаж. Не говоря уже о бесценном опыте в сфере психиатрии.
Экс-президент Грузии прорвался через польско-украинскую границу с помощью толпы сторонников, преимущественно грузин, и практически на белом коне въехал в «колыбель нации», город Львов. Его лично встречал мэр «мусорной столицы» Украины Андрей Садовой, который вырядился по такому случаю в белую, практически не ношенную вышиванку, символизирующую капитуляцию города.
Юлия Тимошенко (она же «Кыцюндер») робко жалась к телу Саакашвили, как бы посылая сигнал: «Я тоже принимаю участие в государственном перевороте!». Правда, толпа сторонников Михо (а есть и такие) воспринимала ее весьма враждебно, называя «кремлевской с…кой» и скандируя другие, весьма обидные для Юлии Владимировны, речевки. Но не важно! Главное другое: со стороны пункта пропуска «Шегени» в сопровождении верных сторонников, своими телами охраняющих грузинского лидера украинской нации от агентов Авакова (министр внутренних дел), в безвизовую державу мира вошел Михо. Процесс запущен, и теперь у нас начнется очередная «революция». Пограничники и представители самой сильной армии Европы получили по голове, безропотно повалялись на свежей траве в «серой зоне» и утерлись.
Думал, что прорыв займет гораздо больше времени. Ну, там Михо обоснуется на нейтральной полосе, а легендарный комбат из «Донбасса» Семен Семенченко с ветеранами АТО станет прорываться со своими боевыми «побратимами».
Но, судя по всему, денег на проект по свержению Вальцмана не жалеют. Иначе чем объяснить ту удивительную легкость, с которой Михо преодолел сто метров нейтральной полосы? Явно занесли куда надо, подготовили варианты.
А спонсором всей этой чудесной грузинской заварухи является Игорь Валерьевич Коломойский. Беглый украинский олигарх, поклявшийся на руинах отобранного у него «Приватбанка» сделать Вальцману больно. На раскрутку проекта потратили не одну сотню килобаксов. Оборудовали отвлекающую «ловушку» на пункте пропуска «Краковец»: стационарная сцена с роскошным звуком, огромный экран, где постоянно шла прямая трансляция то с задержанного по указу Вальцмана поезда «Интерсити», то с нейтральной полосы пункта пропуска «Шегини-Медыка».
Пять тысяч активистов прибыли на «Краковец». Организованно, на автобусах. Всех обеспечили питанием, суточными. Привезли свыше двухсот журналистов со всех телеканалов. Все сделано в лучших традициях «революции достоинства»: стримы в Интернете, постоянные включения с места событий, бурные обсуждения в социальных сетях, десятки комментаторов. Медиа-обеспечение просто на уровне.
Главные действующие лица переворота: собственно Михо Саакашвили, бывший друг Вальцмана, а ныне непримиримый враг «украинского барыги». Играет роль харизматичной жертвы, идущей на «Голгофу нации» ради борьбы с коррупционерами и ворами. Юлия Тимошенко — лидер партии «Батькивщина» и одноименной фракции в Верховной Раде, насчитывающей 19 депутатов. Имеет давние и очень интимные контакты финансового плана с Коломойским. Беня, в частности, спонсировал «Кыцюндера» во времена «оранжевого майдана».
Ее участие в перевороте обусловлено безвыходностью ситуации. Юлю должны посадить. Иначе никак нельзя, поскольку «Кыцюндер» имеет Вальцмана во всех электоральных позах. Что в позе «партийные выборы», что в позиции «президентская кампания». Оставить рейтингоносца на свободе верховный главнокомандующий не может. План «Второй срок великого гаранта» основан на том, что у него будет удобный «спарринг-партнер» на выборах. Да хотя бы Рабинович! Или тот же Юрий Бойко (формальный лидер «Оппозиционного блока»).
До очередных президентских выборов осталось меньше двух лет, и Юля чувствует: не дотянет. А тут такой удобный случай. Надо воспользоваться.
Андрей Садовой — мэр города Львова. Официальный предводитель политической силы «Самопомочь», которая насчитывает 26 парламентариев. До недавнего времени считался основным конкурентом Порошенко. Однако благодаря грамотной раскрутке темы «львовского мусора» фактически утратил шансы выйти на общенациональный уровень.
У Садового прямая связь с Коломойским, который финансирует как «Самопомочь», так и все проекты Садового по дестабилизации ситуации. Имеется в виду так называемая «полная блокада оккупированных территорий», организованная шестеркой львовского мэра Семеном Семенченко, тоже депутатом «Самопомочи». Порошенко переиграл Садового, возглавив блокаду, однако вместе с Ринатом Ахметовым (его бизнес-партнер) понес большие финансовые потери. Имеется в виду легендарная схема «Роттердам плюс», когда уголь из Донецка поставлялся в Украину по цене роттердамского.
Семен Семенченко играет роль силового прикрытия Саакашвили. Показательным является факт «броска ветеранов АТО» на украинско-российскую границу. Колонна добробата «Донбасс» растянулась на четыре километра. Это была демонстрация силы и отработка маршрута будущего похода на Киев.
Во время пребывания Саакашвили во Львове именно Семен Семенченко обеспечивал безопасность Михо. Его «бойцы», в частности, взяли в кольцо кабак, где экс-президент Грузии ужинал вместе с Садовым.
Кто там еще? «Сотник» Парасюк! Народный депутат, прославившийся своей невменяемостью. На днях выяснилось, что именно Парасюк является организатором недавнего «бунта бляхарей». Имеются в виду автомобили на иностранных номерах, приобретенные в ЕС по серым схемам, без уплаты налогов в бюджет. Оказывается, Коломойский спонсировал пробный «автомайдан» в Киеве 6 сентября. Рекогносцировка прошла успешно. Центр столицы был заблокирован наглухо. «Автоевромайдан» в формате «бляхарей» — это инструмент «революции», уже опробованный во время «восстания гидности». «Сотник» с самого начала пребывает на содержании у Коломойского, так что все сходится.
«Легенда евромайдана», народный депутат из президентской фракции (!) Мустафа Найем также засветился во время «грузинского прорыва». Это сертифицированный, можно даже сказать, дипломированный грантоед, находящийся на подсосе у Госдепа США времен Хиллари Клинтон. Его участие придает событиям очень интересный «окрас». Опять, значит, амеры мутят воду в Украине, организовывая очередную революцию. Но не все так однозначно. Сегодня между республиканцами и демократами в Украине идет не совсем понятная возня. Республиканцы Трампа сокращают программы финансирования грантоедов и ищут, на чем бы заработать в колонии.
Демократы пытаются отстаивать стратегическую линию на превращение «европейской нации» в постоянный раздражитель для Кремля. С планами повторения украинских событий в РФ. Поэтому Мустафа мог принять участие в грузинском перевороте, исходя из банального желания подзаработать.
Благо, у него был интересный разговор с Коломойским во время захвата последним «Укрнафты». Напарник Мустафы по всем проектам Сергей Лещенко не прибыл в зону «грузинского переворота» по объективным причинам — у него была первая брачная ночь. Ну, просто очко сыграло. А если все пошло по плану, то он, безусловно, присоединится. Надо ремонт в новой хате делать, потом медовый месяц, одни, с…ка, расходы.
Но, подчеркну, участие в «грузинском перевороте» Найема позволяет говорить о причастности амеров к последним событиям. Да и сам Михо неоднократно говорил, что является лучшим другом Трампа. В этом и заключается комизм ситуации: три года назад амеры организовали майдан ради «европейских безвизовых ценностей». А спустя три года опять начинается «революция», только уже против ставленников Госдепа. И делается это опять руками агентов Госдепа. Просто прелестно, вы не находите? Боюсь только, что придется много попкорна съесть.
И еще об одном участнике переворота надо рассказать. Он мало светился во время «прорыва», но, тем не менее, зафиксировал свое участие в событиях.
Имеется в виду экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, лидер партии «Справедливость». Любимец демократов США, практически официальный агент ЦРУ в спецслужбах Украины. Виктория Нуланд (та самая) всунула Наливайченко к Тимошенко, чтобы он набрал с ее помощью «политический вес», как когда-то это сделал Арсений Яценюк. Этот американский кадр, который в свое время рассматривался в качестве кандидата в президенты Украины, тоже придает грядущему перевороту характерную американскую окраску.
Что удалось сделать на первом этапе «грузинской революции»? Прежде всего, продемонстрировать полную беспомощность силовых структур нации, поскольку Саакашвили вторгся в Украину как по маслу. Никаких особых проблем.
Во-вторых, Львов стал опорной точкой для наступления Михо на Киев. Он тут герой, проводит брифинги, ведет переговоры о консолидации оппозиции, то есть в открытую занимается подрывной деятельностью. Центральная власть фактически не влияет на ситуацию в этом регионе. Практически Львовская Народная Республика образовалась.
В-третьих, Саакашвили имеет полный доступ к средствам массовой информации, которые практически он-лайн транслируют его выступления. И это всего за сутки! Динамика очень и очень показательная.
Как будет развиваться ситуация дальше? Вальцман подчеркнуто делает вид, что ничего особенного не произошло. Он приехал в какой-то мединститут и втирал насчет реформы сферы здравоохранения. И только как бы между прочим прокомментировал «вторжение»: «Это преступление, за которое виновные должны понести уголовную ответственность, все должно решаться в судебном порядке». Другими словами, Вальцман анонсировал судебный процесс по «делу Саакашвили». Хочет посадить его, как в свое время Янукович посадил Тимошенко. А затем депортировать в Грузию. Шансов на успех у товарища президента нет, поскольку появился лидер протестного электората. Да, грузин. Да, идиот. То есть идеальный для Украины кандидат. Лучше даже трудно придумать! Хотите освобождения Михо из-под стражи прямо в зале суда? Это будет! Уже вижу, как толпа отбивает Саакашвили из полицейского автозака.
Да, и самое главное: Михо обвинил Порошенко в работе на Путина. Сильнейший аргумент для нации, которая вообще потеряла представление о том, где кончается «Фейсбук» и начинается реальность.Александр Зубченко
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Поправка Госдепа
В виде небольшого дополнения к https://colonelcassad.livejournal.com/36
1. Государственный Департамент США огласил позицию гегемона https://lenta.ru/news/2017/09/13/granica/
2. США, по сути игнорируют эту логику и предлагают сдать контроль над границей. По словам представителя Госдепа, эта позиция разделяется ведущими странами Евросоюза, включая Германию.
3. Ввод миротворцев по такой схеме будет означать принятие требований Киева и Вашингтона, что собственно и возвращает нас к уже известной вилке, между войной и капитуляцией в условиях невозможности заморозить конфликт.
По сути, если отбросить пустую риторику и надежды на улучшение отношений между США и РФ, новая администрация в вопросе Украине принципиально не отступала от требований заключенных в ультиматуме Обамы, что она собственно в очередной раз и подтвердила.
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И снова о миротворцах
Коротко про развитие темы миротворцев.
По сути проблемы уже писал, но вопросы ввиду продолжающихся обсуждений остаются.
1. Повторюсь, война на Украине может прекратиться либо в силу существенных уступок со стороны США или РФ, что будет сопряжено с ослаблением их позиций на Украине, либо же с крахом киевского режима, который продолжает оставаться одной из существенных причин продолжения войны.
2. Сама концепция миротворцев на Донбассе является очередной и далеко не новой попыткой обойти минские соглашения для достижения все тех же целей, которые стороны пытались, но в силу разного прочтения, не смогли добиться через минские соглашения.
3. Так как режим в Киеве пока не демонстрирует признаков саморазвала, а внешнее давление на него носит недостаточный характер, в актуальной повестке есть лишь гипотетическая возможность уступок с той или иной стороны. Как явствует из заявлений в американской прессе, после победы Трампа, РФ передавала в Белым дом предложения по радикальной нормализации отношений (без особой конкретики), что позднее подтвердили и в Кремле. США эти предложения были отвергнуты как "нереалистичные" (что не удивительно, так как США не считают РФ равноправной стороной переговоров). Продолжающаяся санкционная и дипломатическая война и не думает прекращаться последние хамские выходки США, привели к очередным угрозам из МИД РФ по ограничению американского дипломатического присутствия в РФ, что пока выразилось в довольно мелочной идее с отжатием у американских дипломатов парковки. Американцы также еще не поставили точку в этом вопросе, а попутно напали на "Антивирус Касперского", рекомендовав всем гос.учреждениям избавиться от "шпионского продукта". То есть обмен "любезностями" продолжается и нет явных признаков, что ситуация в отношениях с США нормализуется. Желания Трампа это одно, желания американского истеблишмента совсем другое. А истеблишмент скорее ориентирован на ту самую вендетту против Путина, которую Путин якобы организовал против Клинтон.
4. В этой связи, заявления о том, что РФ готова допустить присутствие вооруженных миротворцев не только на линии соприкосновения выглядит как уступка и предложение к дальнейшему торгу, правда она не снимает вопроса присутствия российских военных в составе вооруженной миссии ООН и главное, необходимости согласования миротворческих усилий с ДНР и ЛНР. Поэтому пока что все это выглядит как уже вполне стандартная минская риторика (в стиле криков Пушилина двухгодичной давности про то, что "благословенный Минск победил и на Донбассе будет мир", а также истерик про сдачу границы к декабрю 2015 года "Москва выводит войска и сдает республики, ко-ко-ко"), которая пока не приводит к конкретным результатам, хотя в данном случае, можно наблюдать несколько более активное оживление на дипломатических площадках, потому что помимо мало что решающих Франции и Германии, в раскладах появились США (как главные хозяева режима Порошенко, которые ранее подчеркнуто избегали участия в таких переговорах, настаивая на том, что РФ должна просто выполнить требования ультиматума Обамы и просто убраться с Украины, попутно отдав Крым), которые формально не против идеи ввода миротворцев, но крайне абстрактно определяют желаемый формат. ЕС в этой схеме традиционно выступает в роли "хорошего копа", который в дополнение к угрозам из США, предлагает уже давно набивший оскомину пряник "снятия санкций", где схема в очищеном виде выглядит так – сдайте Донбасс, а мы в ответ снимем санкции. Часть санкций. Наверное. В целом, тут мало отличий от ситуации после конференции в Милане осенью 2014 года, когда наиболее ярко обозначился возникающий дипломатический тупик. Нынешние надежды в основном связаны с тем, что США участвуют в очередном раунде переговоров, ибо договориться без участия США было совсем нереально. Расчет США строится на том, что желания РФ связанные с надеждами на частичную нормализацию отношений после избрания Трампа, снова толкнут РФ на уступки, которых Кремль после первого Минска подчеркнуто избегал. Так что естественно, в тезисе о том, что миротворцы появятся не только на линии фронта, резонно увидели возможность существенной уступки со стороны РФ и возврата ситуации мая-сентября 2014 года, когда РФ сделала ряд существенных уступок США и ЕС (начиная с признания режима Порошенко), последствия чего сказываются до сих пор.
5. Касательно вопроса гипотетических уступок со стороны РФ, то ключевые параметры, которые будут означать уход России с Донбасса и Украины это по-прежнему – передача границы под контроль ВСУ, проведение выборов с украинскими партиями, отказ от требований по федерализации/децентрализации Украины. Украина в свою очередь избегает – децентрализации, официального признания ЛДНР и прекращения войны. В каком виде эти параметры получат свое отражения в возможной, но не обязательной бумажке о вводе миротворцев, это и определит, кто и что на самом деле уступил на Донбассе, ибо наличие вооруженных миротворцев в определенной мере изменит ситуацию, хотя нельзя исключать и такого варианта, что вся это шумиха может оказаться такой же профанацией, как миссия наблюдателей ОБСЕ, которая за несколько лет работы на Донбассе хорошо научилась дублировать работу Басурина и "речника АТО". К выполнению минских соглашений эта деятельность особого отношения не имеет.
Пока же выглядит ситуация так, что конкретного решения по-прежнему нет, есть некие предложения, которые плохо стыкуются между собой, так как совместить в одном документе желания США и РФ нельзя. Так что либо уступки одной из сторон, либо некий компромисс, который на данный момент выглядит маловероятным в силу общего характера американо-российских отношений, где в повестке дня стоят вопросы борьбы с антивирусами и отжатия парковок.
PS. На линии фронта все по-прежнему – обстрелы не прекращаются (привет "Школьному перемирию"), военные источники в ДНР указывают на очередные перегруппировки механизированных соединений ВСУ, которые могут создавать потенциальную угрозу Донецкой агломерации при переходе войны в маневренную фазу.
В НМ ЛНР отчитались, что несмотря на все, они на "провокации не поддаются". Такая вот трехгодичная провокация.
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Как отдать жизнь своего ребенка за Порошенко и стать предателем. Часть 1
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Саакашвили будет «срочно спасать» Киев (ВИДЕО)
Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили планирует 19 сентября приехать в Киев.
Об этом он сообщил во время выступления на митинге в Черновцах.
«Я проеду еще по нескольким городам. Потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, это день, насколько я слышал, архангела Михаила — хранителя Киева.
Надо Киев срочно спасать. Мы все переместимся в Киев и там будем находиться. Это будет начало», — заявил Саакашвили, и пообещал, что через несколько недель «нас будет гораздо больше».
Саакашвили пообещал, что спустя некоторое время «все закончится также, как закончилось в пропускном пункте Шегини».
«Откроется дорога: но для олигархов — в ту сторону, а для Украины — вперед», — отметил политик.
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Как отдать жизнь своего ребенка за Порошенко и стать предателем. Часть 2
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Украина увеличит военные расходы до $6,2 млрд
Проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает расходы на безопасность и оборону государства в размере 163 миллиардов гривен (6,269 миллиарда долларов), что на 20 миллиардов гривен (около 770 миллионов долларов) или 12% больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба президента Петра Порошенко.
«Президент подчеркнул, что Стратегией нацбезопасности предусмотрено ежегодное бюджетное финансирование сектора обороны и безопасности в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта. В соответствии с предложениями кабинета министров Украины в 2018 году планируется направить на нужды национальной безопасности и обороны 163 миллиарда гривен. Это на 20 миллиардов больше, чем в текущем году», — сообщила пресс-служба по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов) или 5% ВВП.
Кроме того, СНБО рассмотрел ряд вопросов, которые касаются финансирования и запуска производства боеприпасов, высокоточного, бронетанкового и авиационного вооружения, а также импортозамещения комплектующих, которые ранее поставлялись из РФ.
«Отдельно был рассмотрен вопрос усиления системы противовоздушной обороны и авиации воздушных сил и расходов на проведение интенсивной боевой подготовки частей и подразделений вооруженных сил и других воинских формирований», — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.
Президент на заседании подчеркнул необходимость усиления финансовой мотивации тех, кто находится на передовой в Донбассе. Он также назвал одним из приоритетов в сфере обороны усиление контрразведывательного режима и выполнения Национальной разведывательной программы.
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, которого цитирует пресс-служба совбеза, «приоритетным направлением бюджетного финансирования определены создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнение Государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии».
Он отметил, что особое внимание будет уделяться также интенсивной боевой подготовке частей и подразделений ВС Украины и других военных формирований, а также обустройству госграницы.
«Кроме того, учитывая ситуацию с безопасностью, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016–2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью», — приводит пресс-служба слова Турчинова.
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Приплыли: Украина за пять лет должна выплатить по долгам $64 миллиарда
Украине в 2018–2022 годах предстоит выплатить по долговым обязательствам 64,196 миллиарда долларов, в том числе 35,49 миллиарда долларов по внутреннему и 28,706 миллиарда по внешнему долгу, сообщило в среду информагентство УНИАН со ссылкой на попавший в распоряжение издания предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Украины.
В 2018 году долговые выплаты Украины составят 10,935 миллиарда долларов, в 2019 году — 11,555 миллиарда, в 2020 — 13,705 миллиарда, в 2021 — 14,080 миллиарда, в 2022 — 13,921 миллиарда долларов.
В документе также уточняется, что гривневые платежи для расчета конвертированы в долларовые с использованием предполагаемого среднего обменного курса на уровне 30,1 гривны за доллар в 2018 году, 30,8 гривны за доллар — в 2019 году, 31,2 гривны за доллар в 2020–2022 годах.
Доходная часть, заложенная в госбюджет Украины на 2017 год, составляет 721,4 миллиарда гривен (27,7 миллиарда долларов по текущему курсу), расходная — 790 миллиардов гривен (30,3 миллиарда долларов).
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