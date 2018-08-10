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Методика чистописания

19:07. 10 августа 2018 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

Научные эксперименты и исследования показывают, что искусство красиво писать оказывает сильнейшее влияние на наш мозг, а развитие чистописания и каллиграфических навыков способствует дифференцировке специализированных центров головного мозга. 

Есть данные о том, что занятия этим непростым с точки зрения мозговых процессов делом не только положительно влияют на психологическое состояние, но и помогают в реабилитации после нейрофизиологических травм. 

Источник: www.kramola.info

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