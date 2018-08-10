Методика чистописания

Научные эксперименты и исследования показывают, что искусство красиво писать оказывает сильнейшее влияние на наш мозг, а развитие чистописания и каллиграфических навыков способствует дифференцировке специализированных центров головного мозга.

Есть данные о том, что занятия этим непростым с точки зрения мозговых процессов делом не только положительно влияют на психологическое состояние, но и помогают в реабилитации после нейрофизиологических травм.