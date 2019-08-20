Путин всё видит, зачем летели в Крым, деградация Киева
Концептуальные итоги недели. Сорок третий выпуск
- Президент России Владимир Путин наградил пилотов самолета посадивших пассажирский самолет после попадания птиц в двигатели.
- Представитель киевского режима заявил о деградации госаппарата.
- Бурджанадзе заявила об ошибочности выхода Грузии из состава СНГ.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-vsyo-vidit-zachem-leteli-v-krym-degradatsiya-kieva