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Путин всё видит, зачем летели в Крым, деградация Киева

12:02. 20 августа 2019 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Сорок третий выпуск

- Президент России Владимир Путин наградил пилотов самолета посадивших пассажирский самолет после попадания птиц в двигатели. 

- Представитель киевского режима заявил о деградации госаппарата.

- Бурджанадзе заявила об ошибочности выхода Грузии из состава СНГ.

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Рекомендуем:

Методика чистописания (Учпедгиз, 1955), Боголюбов Николай Николаевич

Логика. Учебник для средней школы (Учпедгиз, 1954)

Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-vsyo-vidit-zachem-leteli-v-krym-degradatsiya-kieva

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