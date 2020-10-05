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1909. Исправление почерка в 15 уроков (Методика чистописания)

22:05. 5 октября 2020 176 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1909. Исправление почерка в 15 уроков (Методика чистописания) В.П. Чижевский, преп. Уфим. жен. прогимназии и Уфим. жен. епарх. уч-ща






































Метки: история, книги, образование, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7418142.html

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