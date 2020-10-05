...нам учёные люди: не то почерком конца XVIII века [РЛ. ...1989, С. 15], не то почерком XIX века, [РЛ. Факс. издание...1995. - С. 22], не то почерком XX века [РЛ. Факс. издание...по-церковнославянски и, разумеется, без исправлений. Рис. 8. Особенности нумерации РЛ...
...нам учёные люди: не то почерком конца XVIII века [РЛ. ...1989, С. 15], не то почерком XIX века, [РЛ. Факс. издание...1995. - С. 22], не то почерком XX века [РЛ. Факс. издание...по-церковнославянски и, разумеется, без исправлений. Рис. 8. Особенности нумерации РЛ...
... поводом к возникновению раскола послужило исправление церковных книг. Настоятель Казанского собора... церкви, объявив еретиками, очень похож почерк на то как, Король Франции... их самосожжениями, но опять же почерк очень сильно напоминает сожжение катар...
..., необходимые и достаточные для их исправления и предупреждения новых преступлений», — говорится... с политической стороны. Тот же почерк Фирташ увидел в Сирии.Как... Сирию, давайте посмотрим на Украину – почерк один и тот же, — сказал...
..., орфографические, синтаксические ошибки или непонятный почерк). При этом в результате применения... абсурда, заполнение документации и на исправление ошибок, которые были выявлены в... стоимости случая. И про неразборчивый почерк тоже правда — за это тоже...
... давление — это как раз характерный почерк властных структур. Силовики не гнушаются... непосредственно), ничего не делающий для исправления сложившейся антиконституционной ситуации, нарушает свою...
Насколько соблазнительны популярные разговоры о самоосуществлении и самореализации человека! Как будто человек предназначен лишь для того, чтобы удовлетворять свои собственные потребности или же себя самого. Поскольку самоосуществление и самореализация вообще важны для человеческого бытия, они достижимы лишь как результат, но не как интенция.