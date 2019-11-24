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Военная приемка. Броневик «Атлет». Богатырь на колесах

13:24. 24 ноября 2019 135 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Главный герой нового выпуска «Военной приемки» – бронеавтомобиль «Атлет». За внешнее и внутреннее сходство его часто называют «Тигром» второго поколения. На самом деле «Атлет» – броневик совершенно другого класса. У него новая разнесенная броня, способная выдержать выстрел из СВД в упор. Мощный двигатель, работающий на любом виде топлива. Но самое важное – противоминная защита, которая в три раза мощнее, чем у бронеавтомобилей «Тигр». «Атлет» появился благодаря Сирийской кампании и прямо сейчас проходит государственные испытания на закрытых полигонах Министерства обороны. Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров не только покажет, как проходит аттестация «Атлета», но и сам проверит многие его возможности.

Подробности на https://tvzvezda.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YVUYi5cnaiA

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