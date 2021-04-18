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Военная приемка. Военный космос. Боевой «Алмаз»

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Лазерные пушки и спутники-истребители, пистолеты-бластеры и космолеты на ядерном топливе – все это не фантастика, а объекты, созданные отечественным военно-промышленным комплексом. В этом выпуске «Военная приемка» покажет эксклюзивные кадры единственной в мире боевой станции «Алмаз». Космическая пушка, дистанционно управляемый космический снаряд, целый комплект средств разведки, спецсвязь – полвека назад это был едва ли не самый секретный объект страны. По сравнению с «Союзом», «Миром» и МКС – это как броневик на фоне обычного автомобиля.

Только в «Военной приемке» и только для зрителей телеканала «Звезда» станция впервые за много лет оживет, а в кресло командира сядет единственный доживший до наших дней офицер, который летал на «Алмазе» в космическое пространство.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0nIWMhOIK0g
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