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Военная приемка. Хроники противоминного центра.

11:25. 21 января 2018 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:

В этот раз «Военная приемка» покажет вам эксклюзивные кадры работы саперов в Сирии. Мы раскроем секрет, как именно они охраняют базу Хмеймим от бомб и закладок боевиков. Вы увидите редчайшие кадры особой подготовки сирийских специальных саперных подразделений, которую организовали наши военные саперы. Причем не в России, а там же, в Сирии – в городе Хомсе. Там еще во время войны с террористами представители Международного противоминного центра РФ открыли настоящий саперный вуз. Ну и конечно, «Военная приемка» расскажет о новой технике, которая помогает нашим бойцам разминировать опасные «подарки». Впервые будут показаны приборы, с которыми работали наши саперы в арабской республике: миноискатель «Коршун» и радар РО-900, который видит людей сквозь здания. И еще одна новинка! Впервые на российском телевидении будет показана работа комплекса дистанционного разминирования «Возница» на базе армейского броневика. Он находит и разминирует различные мины и бомбы прямо во время движения. Вы увидите уникальные кадры работы этого комплекса по разминированию настоящих фугасных зарядов.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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