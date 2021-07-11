Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. Институт бронетанкового вооружения и техники

68 0

Впервые на телевизионном экране – один из самых закрытых военных научно-исследовательских институтов страны, испытывающий бронетехнику – 38-й НИИИ БТВТ. Именно он «обкатывал» все хитовые военные новинки России: боевую платформу «Армата», тяжелый БТР «Бумеранг», танк Т-90 «Прорыв», броневики «Атлет», «Тигр» и «Тайфун-ВДВ». Именно там во время Великой Отечественной войны проводились исследования немецких, английских, американских, японских танков и бронемашин. За 90 лет специалисты 38-го НИИИ БТВТ испытали тысячи образцов отечественной и зарубежной гусеничной и колесной бронетехники.

Стрельба из танков и по танкам, испытания на подрыв и устойчивость к воспламенению – так жестко и даже жестоко новую бронетехнику в мире не испытывают нигде. Зрителей «Военной приемки» ждет премьера новых броневиков для российской армии. И «вишенка на торте», абсолютный эксклюзив: выстрел из Т-14 «Армата» по реальному танку.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oyhMnvjPWMg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Военная приемка. Инженерный НИИИ. 100 лет в армии
«Военная приемка». ЦНИИ ВВС. Высший исследовательский пилотаж
Военная приемка. Связь есть
Военная приемка. Ядерный взрыв. Ударная волна
Военная приемка. «Центр закрытых испытаний»
Военная приемка. ЦНИИ ВВКО. Насквозь смотрящие.
Военная приемка. Кунгас. Проверка ядерным ударом
Ядерный. Военный. Научный

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru