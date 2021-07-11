Впервые на телевизионном экране – один из самых закрытых военных научно-исследовательских институтов страны, испытывающий бронетехнику – 38-й НИИИ БТВТ. Именно он «обкатывал» все хитовые военные новинки России: боевую платформу «Армата», тяжелый БТР «Бумеранг», танк Т-90 «Прорыв», броневики «Атлет», «Тигр» и «Тайфун-ВДВ». Именно там во время Великой Отечественной войны проводились исследования немецких, английских, американских, японских танков и бронемашин. За 90 лет специалисты 38-го НИИИ БТВТ испытали тысячи образцов отечественной и зарубежной гусеничной и колесной бронетехники.

Стрельба из танков и по танкам, испытания на подрыв и устойчивость к воспламенению – так жестко и даже жестоко новую бронетехнику в мире не испытывают нигде. Зрителей «Военной приемки» ждет премьера новых броневиков для российской армии. И «вишенка на торте», абсолютный эксклюзив: выстрел из Т-14 «Армата» по реальному танку.