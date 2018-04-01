«Военная приемка». ЦНИИ ВВС. Высший исследовательский пилотаж

Этот выпуск «Военной приёмки» посвящен Центральному научно-исследовательскому институту ВВС, который работает над созданием боевой авиации будущего. Съемочная группа программы отправится в секретные лаборатории, некоторые из них до этого момента ни разу не показывали широкой аудитории. Именно в них обычных людей превращают в лётчиков-асов, способных выдерживать невероятные перегрузки. Как это происходит, проверит лично на себе автор и ведущий программы Алексей Егоров. Также зрители впервые увидят уникальные разработки для новейших самолетов и вертолетов. В том числе, кабину истребителя 5-го поколения Т-50 и уникальную нашлемную систему целеуказания и прицеливания для современных вертолетов. С ее помощью летчик способен видеть все, что происходит за кабиной во время полёта. Еще одним направлением ЦНИИ ВВС является расследование всех авиакатастроф. «Военная приемка» покажет, как восстанавливают детали самых таинственных воздушных трагедий и впервые опубликует уникальные записи с «черных ящиков».



Подробности на http://tvzvezda.ru





Источник: www.youtube.com