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Военная приемка. Ядерный взрыв. Ударная волна

11:47. 17 ноября 2019 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Быстрее звука, мощнее цунами и опаснее лавины. Все это – об ударной волне ядерного взрыва. «Военная приемка» продолжает изучать, чем на практике грозит самое опасное оружие на Земле. И то, как Вооруженные Силы России защищают от него военную технику. Впервые в истории телевидения съемочную группу программы пригласили в самый закрытый научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ и позволили во всех деталях снять испытания в УТ-5000 – ударной трубе диаметром 5 метров. Взрыв в этой трубе по степени разрушительности похож на ударную волну ядерного взрыва. Такие эксперименты на телевидении еще не показывали. Точно также впервые зрители телеканала «Звезда» увидят многие образцы испытываемой техники. В горниле ударной трубы побывают контейнер для крылатых ракет, мобильный пункт управления роботами комплекса «Кунгас» и БМП-2 с новейшим боевым модулем «Бережок».

Подробности на https://tvzvezda.ru
#ВоеннаяПриемка #Армия #ЯдерныйВзрыв

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SC0IaQU5s_4

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