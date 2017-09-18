Военная приемка. Экстремальная экспедиция на Эльбрус

На этот раз «Военная приемка» отправляется в экстремальную экспедицию Министерства обороны на Эльбрус. Это событие само по себе уникальное: на самую высокую гору страны попытаются взобраться самые современные российские военные броневики. С первого дня похода в колонне следует съёмочная группа «Военной приёмки». В дороге ведущий Алексей Егоров будет испытывать на прочность и проходимость уникальную технику, в том числе новейшие броневики «Патруль» и «Торнадо». Эти машины наша программа тестировала в морозы и снежные бури во время экспедиции на Крайний Север. Теперь им придется преодолеть зной, песок и пустыню. В экспедиции также примет участие модификация знаменитого броневика «Тайфун». Еще за несколько месяцев до старта съемочная группа успела побывать на их испытаниях и снять редчайшие кадры: подрывы, поджоги и обстрел тех машин, которые позже станут участниками высокогорного похода. Корреспонденты покажут, как поведёт себя в экстремальных условиях огромный тягач, предназначенный для переброски комплексов С-400, и перспективные грузовики «Урал-некст». Вместе со всей этой техникой «Военной приёмке» придется пересечь самую глухую российскую пустыню в районе Каспия, где пройдет первая серия испытаний – в песках.





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Источник: www.youtube.com