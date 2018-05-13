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Военная приемка в Мьянме. Воины Будды. Часть II

18:54. 13 мая 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Съемочная группа «Военной приемки» сделала то, чего до нее еще никто никогда не делал! Впервые в истории журналисты увидели изнутри вооруженные силы Мьянмы глазами иностранцев и побывали на секретных военных полигонах, где тренируются элитные войска специального назначения. Второй фильм из цикла «Военная приемка в Мьянме» показывает эксклюзивные кадры их боевой подготовки.

Кроме того, вместе с отрядом мьянманской армии съемочная группа программы отправилась в джунгли на поиски террористов и совершила марш-бросок в экстремальных условиях тропического климата в самый засушливый и жаркий сезон в году.

Еще одним эксклюзивом программы стал парад Вооруженных сил Мьянмы, на который впервые допустили иностранцев. Наконец, самое главное, зрители телеканала «Звезда» узнают, почему мьянманская армия так гордится российским вооружением.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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