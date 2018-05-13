Военная приемка в Мьянме. Воины Будды. Часть II

Съемочная группа «Военной приемки» сделала то, чего до нее еще никто никогда не делал! Впервые в истории журналисты увидели изнутри вооруженные силы Мьянмы глазами иностранцев и побывали на секретных военных полигонах, где тренируются элитные войска специального назначения. Второй фильм из цикла «Военная приемка в Мьянме» показывает эксклюзивные кадры их боевой подготовки.

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Кроме того, вместе с отрядом мьянманской армии съемочная группа программы отправилась в джунгли на поиски террористов и совершила марш-бросок в экстремальных условиях тропического климата в самый засушливый и жаркий сезон в году.

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Еще одним эксклюзивом программы стал парад Вооруженных сил Мьянмы, на который впервые допустили иностранцев. Наконец, самое главное, зрители телеканала «Звезда» узнают, почему мьянманская армия так гордится российским вооружением.



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Источник: www.youtube.com