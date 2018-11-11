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Военная приемка. «От Т-50 к Су-57» Часть 1

12:15. 11 ноября 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Т-50, он же Су-57 – самый современный и одновременно самый засекреченный российский самолёт 5-го поколения, любая информация о нем, попадающая в прессу, становится если не сенсацией, то уж точно событием. Именно такое событие и ждет зрителей «Военной приёмки». Сразу три выпуска будут посвящены этому удивительному истребителю. И это не просто фильмы о самолете, это первая в истории телевизионная энциклопедия ПАК ФА – перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации. Для того, чтобы ее создать, журналистам программы понадобились два года. За это время «Военная приемка» побывала на всех предприятиях и во всех конструкторских бюро, которые занимаются Су-57, от Москвы и Санкт-Петербурга до Комсомольска-на-Амуре. Журналистам программы впервые показали, как наносится СТЭЛС-покрытие, как выглядит композитный полимер, из которого собран самолёт и как проходят испытания этого материала. И еще: впервые в истории журналистам дали право внедрить видеокамеры прямо в корпус Су-57, а значит, зрителей «Военной приемки» ждут по-настоящему захватывающие кадры полёта нового истребителя, в том числе и в самых экстремальных режимах

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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