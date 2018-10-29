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Военная приемка. «Наши в Приднестровье». Часть 1

07:55. 29 октября 2018 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:

В этот раз зрители «Военной приемки» узнают, что из себя представляет служба на передовой в зоне замороженного конфликта в стране, которая уже много лет находится в блокаде. Впервые за последние годы съемочной группе из России удастся попасть в эту непризнанную республику для выполнения журналистского долга. Приднестровская молдавская республика. Именно здесь уже много лет служат и живут российские миротворцы. Юридически – это регион Республики Молдова, фактически – отдельное государство со своей валютой и армией. В 92-ом году там прошел вооруженный конфликт, урегулированный с помощью российской армии. Уже 27 лет наши миротворцы следят за тем, чтобы замороженный конфликт не вспыхнул опять. Это одна из самых успешных миротворческих операций в мире. В этой программе ведущий Алексей Егоров расскажет, как несут службу и как живут российские военные, уже несколько лет находящиеся далеко от родины. И как, в условиях полной блокады, можно продолжать поддерживать боеготовность на самом современном уровне.

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Источник: www.youtube.com

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