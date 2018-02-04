Военная приемка. 22160. Первый. Русский. Противопиратский. Часть 2.

22160. Первый. Русский. Противопиратский. Часть 2.



Это второй фильм «Военной приёмки» о новейшем корвете ВМФ проекта 22160 «Василий Быков». Это — первый наш корабль, от начала до конца спроектированный по технологии «Стелс», и поэтому называемый корветом-невидимкой. Но его главное достоинство в том, что это первый в истории ВМФ России корабль, созданный для борьбы с пиратством. «Военная приемка» откроет его секреты: ангар для вертолета спецназа и отсеки для необычного оружия боевых водолазов. Настоящий эксклюзив: съёмочную группу пропустят в святая святых — погружаемый в воду док, где скрыта «изюминка» нового проекта, десантно-штурмовая лодка. Как говорят конструкторы, этот бронекатер сможет выходить в бой прямо во время движения корвета — такой функции прежде не было ни у одного корабля на флоте! И главное: зрители увидят уникальные кадры первого плавания нового корабля. Это будет сложнейший путь более 2000 километров по каналам с узкими шлюзами и рекам с низкими мостами и перекатами.



Подробности на http://tvzvezda.ru





Источник: www.youtube.com