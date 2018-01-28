Военная приемка. Патрульный корвет проекта 22160

Первый в истории российского ВМФ корабль, который был создан для борьбы с пиратами. Это значит, что впервые на флоте появляется корабль, специально разработанный под задачи боевых водолазов и морской пехоты. «Военная приемка» покажет вам эксклюзивные кадры строительства нового корвета и примет участие в его первом походе. Зрители программы впервые увидят, как устроен первый русский антипиратский корабль внутри.







Подробности на http://tvzvezda.ru





Источник: www.youtube.com