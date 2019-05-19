Военная приемка. Первый. Специальный. Арктический. Часть 2
Силы специальных операций в Арктике. Экспедиция Министерства обороны двигается к самой северной точке Евразии – мысу Челюскин. 40 человек, 30 снегоходов и 2 вездехода должны преодолеть две тысячи километров по снежной пустыне меньше чем за неделю. Марш-бросок специального арктического отряда – это испытание возможностей людей и изучение новейшей техники, одежды и оружия в жестких условия русского Севера. О самой необычной экспедиции военных к Северному ледовитому океану – смотрите в новом выпуске «Военной приемки».
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