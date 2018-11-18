Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. От Т-50 к Су-57. Часть 2

13:20. 18 ноября 2018 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:

Какая краска превращает Т-50 в невидимку, чем отличается двигатель 5-го поколения от обычного и сколько врагов видит боевой локатор ПАК ФА. «Военная приемка» продолжает сериал о новейшем российском истребителе Су-57. Во второй серии съемочная группа программы вновь отправится вслед за этой уникальной машиной в небо, чтобы увидеть ее полет в непосредственной близости. Кроме этого, авторы программы побывают на предприятии, где специально для ПАК ФА создают двигатель нового поколения.


Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Военная приемка в Мьянме. Воины Будды. Часть I
«Военная приемка» расширяет географию и выходит на ... этом одной из самых закрытых! «Военная приемка» сделает то, чего до нее... самого грандиозного ежегодного события - с Военного Парада. До этого момента иностранных...
Военная приемка в Мьянме. Воины Будды. Часть II
Съемочная группа «Военной приемки» сделала то, чего до нее ... иностранцев и побывали на секретных военных полигонах, где тренируются элитные войска... назначения. Второй фильм из цикла «Военная приемка в Мьянме» показывает эксклюзивные кадры...
Военная приемка. «От Т-50 к Су-57» Часть 1
... такое событие и ждет зрителей «Военной приёмки». Сразу три выпуска будут... два года. За это время «Военная приемка» побывала на всех предприятиях и... Су-57, а значит, зрителей «Военной приемки» ждут по-настоящему захватывающие кадры...
Военная приемка. Армия в Арктике. На вездеходах через океан. Часть 2
В этом выпуске программы «Военная приемка» - продолжение уникальной экспедиции Министерства обороны...самых северных российских военных баз – на острове Котельный, военные и инженеры ...северное сияние, - это лишь малая часть того, с чем столкнулись участники...
Военная приемка. 22160. Первый. Русский. Противопиратский. Часть 2.
22160. Первый. Русский. Противопиратский. Часть 2.Это второй фильм «Военной приёмки» о новейшем..., созданный для борьбы с пиратством. «Военная приемка» откроет его секреты: ангар для...
Армия-2016. Территория военного превосходства. Военная приемка
В этом выпуске программы «Военная приемка» зрители телеканала «Звезда» увидят ...подробности подготовки крупнейшего в мире военно-технического форума. Мы раскроем ...съемки из закрытой части выставки, предназначенной только для военных специалистов. Не ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>