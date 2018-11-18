Военная приемка. От Т-50 к Су-57. Часть 2
13:20. 18 ноября 2018 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какая краска превращает Т-50 в невидимку, чем отличается двигатель 5-го поколения от обычного и сколько врагов видит боевой локатор ПАК ФА. «Военная приемка» продолжает сериал о новейшем российском истребителе Су-57. Во второй серии съемочная группа программы вновь отправится вслед за этой уникальной машиной в небо, чтобы увидеть ее полет в непосредственной близости. Кроме этого, авторы программы побывают на предприятии, где специально для ПАК ФА создают двигатель нового поколения.
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Источник: www.youtube.com