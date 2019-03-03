Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. Силы в Сибири

11:47. 3 марта 2019 Просмотров - 172 Нет комментариев Опубликовал:

Тема этого выпуска «Военной приемки» – работа в Арктике одного из самых закрытых подразделений Министерства обороны – ССО, Сил специальных операций. Воины этого подразделения никогда не показывают своих лиц. Их работа, если и освещается в средствах массовой информации, то без подробностей. И уж тем более за кадром остается процесс подготовки этих высококлассных военных специалистов. Однако для телеканала «Звезда» сделано исключение. В этот раз «Военная приемка» впервые покажет редчайшие кадры сложнейшей тренировки бойцов спецподразделения в экстремальных условиях Севера. Вместе с военнослужащими журналисты программы переживут многокилометровый марш-бросок по сибирской тайге, где они будут пробиваться сквозь чащи и буреломы, причем не только днем, но и ночью. Кроме этого, зрители увидят, как проходят испытания новейшего вооружения и амуниции, которые предназначены для ведения боя в условиях, когда столбик термометра показывает сорок градусов мороза.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AnBISkFPDS4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава военной контрразведки: «Смерш» работал даже на Аляске
... развитии Вооруженных сил, освоении войсками новых видов вооружения и военной техники, осуществляли..., в промышленных районах Урала и Сибири, арестовывали заброшенных в тыл диверсантов... тыс. моряков Тихоокеанского флота для приемки кораблей в счет ленд-лиза...
Ленд-лиз ДВ.
...сроки, где главной тягловой силой были человек и лошадь... НКВД-главный поставщик рабочей силы. Очень «удобно и ...филд машины поступали специалистам военной приемки ВВС Красной армии, а...Героизм тружеников трассы Аляска — Сибирь получил высокую оценку — Указом ...
Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости
...высоким развитием общественных производительных сил. В действительности такие...Кабинет военного министра был преобразован в Военный ...американский солдат, покинул Сибирь/Россию 1 апреля ...регистрацией соответствующего «Акта» приемки территории и населения, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>