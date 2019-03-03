Военная приемка. Силы в Сибири

Тема этого выпуска «Военной приемки» – работа в Арктике одного из самых закрытых подразделений Министерства обороны – ССО, Сил специальных операций. Воины этого подразделения никогда не показывают своих лиц. Их работа, если и освещается в средствах массовой информации, то без подробностей. И уж тем более за кадром остается процесс подготовки этих высококлассных военных специалистов. Однако для телеканала «Звезда» сделано исключение. В этот раз «Военная приемка» впервые покажет редчайшие кадры сложнейшей тренировки бойцов спецподразделения в экстремальных условиях Севера. Вместе с военнослужащими журналисты программы переживут многокилометровый марш-бросок по сибирской тайге, где они будут пробиваться сквозь чащи и буреломы, причем не только днем, но и ночью. Кроме этого, зрители увидят, как проходят испытания новейшего вооружения и амуниции, которые предназначены для ведения боя в условиях, когда столбик термометра показывает сорок градусов мороза.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AnBISkFPDS4