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Военная приемка. На самолете по бездорожью.

11:09. 19 февраля 2018 Просмотров - 224 Нет комментариев Опубликовал:

«Военная приемка» покажет то, что многие сочтут за сумасшествие: посадку тяжелого транспортного самолета Ил-76 на засыпанное снегом поле! Причем речь идет об обычном поле, где нет ни бетона, ни асфальта. Такую экстремальную посадку тяжелого самолета не делает почти никто в мире, кроме российских летчиков. Более того, вы увидите такую посадку в ночное время — например, на самом северном в нашей стране заснеженном аэродроме на Земле Франца Иосифа. Именно там побывает и «Военная приемка». Также журналисты побывают в Твери, Оренбурге, Архангельске, где летчики покажут все свои возможности в самых экстремальных условиях: на снегу, на траве, на льду и даже на леднике того самого северного и самого секретного аэродрома на военной базе на Земле Франца Иосифа.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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