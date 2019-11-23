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Влияние эгрегоров на нашу жизнь и осознанность. Александр Жарков. Часть 2

10:55. 23 ноября 2019 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Эгрегор, что это. Создание собственного эгрегора света.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/Iw7ZKQAycL8

Вы узнаете о создании и взаимодействии с эгрегорами. Мы разберем виды эгрегоров, как они образуются, и как совершается энергообмен между человеком и объектом, к которому образовалась привязка и связь. Как защищаться от эгрегоров. Как создать эгрегор света.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SweHSKvvrnI

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