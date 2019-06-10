Об эгрегорах или существует ли “коллективный разум”?

Вместо пролога:

«..Как известно, драконов не существует. Эта примитивная констатация может удовлетворить лишь ум простака, но отнюдь не ученого, поскольку Высшая Школа Небытия тем, что существует, вообще не занимается; банальность бытия установлена слишком давно и не заслуживает более ни единого словечка…» (С.Лем. «Путешествие третье, или Вероятностные драконы»)

Поймал себя на том (не знаю, как у вас), что у меня до сих пор только отрывочные сведения об эгрегорах.

Имеется ввиду то, что было известно до исследования этого явления авторским коллективом ВП СССР, ниже вы увидите сборник гипотез на эту тему (в приведенном ниже цитировании выделение моё):

Взгляд на тему №1

Эгре́гор[1] (от др.-греч. ἐγρήγορος «бодрствующий») — в оккультных и новых (нетрадиционных) религиозных движениях — душа вещи, ангел, «ментальный конденсат», порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие.

Взгляд на тему №2

По мнению приверженцев, эгрегорами обладают реликвии, памятные вещи и прочие предметы, которые, по их мнению, помогают им либо, наоборот, несут проклятие. Сила и долговечность эгрегора зависит от согласованности и численности группы. Особенно сильно значимыми эгрегорами в истории человечества являются религиозные организации.

Современная наука не признаёт существования эгрегоров.

Первый автор, использовавший это слово в современных языках — Виктор Гюго. Слово появляется в первом выпуске поэтического сборника «Легенды веков» (фр. La Légende des siècles), сначала как прилагательное, затем как существительное, с неясным значением. По всей видимости, понадобилось автору для рифмы с -or. Французское égrégore — стандартная передача др.-греч. ἑγρήγορος, буквально «бодрствующий».

Взгляд на тему №3

Древнегреческим словом иногда обозначали библейских ангелов или ангелоподобных духов. Встречается в Книге пророка Даниила и в Книге Еноха (апокриф).

Взгляд на тему №4

Французский оккультист Элифас Леви отождествлял эгрегоров с традицией, касающейся «бодрствующих», отцов исполинов. Леви описывал эгрегоров как ужасных существ, которые «давят нас без жалости, поскольку не знают о нашем существовании».

Взгляд на тему №5

Концепция эгрегоров как ментального конденсата была развита Орденом розенкрейцеров и Герметическим Орденом Золотая Заря.

Взгляд на тему №6

Понятие эгрегора является одним из понятий теософии. В своих трудах его охотно использовали Папюс, а также известный отечественный мистик-визионер Даниил Андреев: Под эгрегорами понимаются иноматериальные образования, возникающие из некоторых психических выделений человечества над большими коллективами. Эгрегоры лишены духовных монад, но обладают временно сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом сознательности. Свой эгрегор имеет любое государство, даже Люксембург (Роза мира. Средние слои Шаданакара)

Взгляд на тему №7

В оккультизме эгрегор — сущность, взаимодействующая с человеческим разумом. За счёт существования одновременно, по оккультной терминологии, в астральном и ментальном планах, он способен на логические операции с эмоциями и чувствами людей.

Взгляд на тему №8

С точки зрения биоэнергоинформатики «эгрегор» — энерго-информационная структура, изначально возникающая из сонаправленных эмоций и мыслей группы людей, объединённой общей идеей.

Взгляд на тему №9

Постулируется наличие различных эгрегоров: религиозных, родоплеменных, клановых, магических орденов, некоторых философских учений, творческих школ, длительно и целеустремленно работающих коллективов, социальных движений и т. п.

Взгляд на тему № 10

В рамках такого объединения людей предполагается взаимное развитие эгрегора и индивидуумов через обмен информацией и энергиями, что способствует развитию гипотетического «коллективного разума».

Взгляд на тему № 11

В общем случае эгрегор можно охарактеризовать как некое порождение мыслей группы людей, действующее независимо от каждого из членов группы, а возможно, и от всей группы в целом.

Взгляд на тему №12

В начале ХХ в. французский оккультист-самоучка Франсуа Менон в работе «Общий очерк по теории эгрегоров» выделял шесть т. н. «глобальных эгрегоров», или Сил, порождённых мыслями людей о соответствующих категориях бытия и способных управлять человеческими жизнями в глобальном аспекте. Среди этих сил он выделял «Добро» и «Зло», «Жизнь» и «Смерть», «Порядок» и «Хаос». Эта теория, однако, не получила широкого распространения (книга Менона вышла очень небольшим тиражом), став достоянием нескольких небольших тайных обществ.

Взгляд на тему №13

Историк масонства Жак Шабо описывает масонское восприятие понятия эгрегора как «момент восторга и единения целой группы, зачастую появляющийся в конце завершающего ритуала, когда масоны образуют все вместе „братскую цепь “, держась за руки». При этом имеется в виду связь между масонами по всему миру[6].

Взгляд на тему №14

В некоторых современных эзотерических учениях считается, что энергообмен эгрегора и человека неравноценен, что эгрегор всегда получает больше энергии, чем даёт человеку, и при этом незаметным для человека образом влияет на его мышление.

Развитие этой идеи ведёт её сторонников к рассмотрению необходимости создания психической защиты от постоянного незаметного влияния эгрегориального слоя на мышление человека. При этом К. В. Титов выделяет следующие возможные взаимодействия человека и эгрегора:

Человек эгрегориальной массы — это среднестатистический человек, который подвержен влиянию большого количества эгрегоров, подчиняется эгрегориальным тенденциям, и в среднем его мышление меняется не сильно, так как влияние разных эгрегоров компенсирует друг друга.

·Эгрегориальные марионетки — это люди, как правило, пытающиеся прикрыть свою психологическую травму эгрегориальной идеей по принципу: «Я чувствую себя ущербным, но зато я состою там-то…». Именно это состояние, по мнению Титова, заставляет людей вступать в разного рода секты .

Эгрегориальные шатуны — это люди, которые поочерёдно увлекаются то одной идеей, то другой, достаточно длительное время тратя на каждое своё увлечение.

Эгрегориальные лидеры — люди, находящиеся на вершине эгрегориальной пирамиды и, казалось бы, получающие от эгрегора подпитку. Но лидер может смениться из-за изменения эгрегориальной тенденции и человек потеряет свои преимущества.

Внеэгрегориальный человек — к ним относятся те люди, которые в силу врождённых способностей или сознательной установки имеющие в своей психике специальную защиту, умеют на подсознательном уровне блокировать влияние эгрегоров.

Надэгрегориальные игроки — люди, которые, обладая защитой от эгрегоров, создали так называемый «персональный эгрегор», который подчиняется воле их сознания.

Взгляд на тему № 15

Согласно этой концепции, наиболее выгодны внеэгрегориальная и надэгрегориальная позиции, так как они позволяют сохранить свободу мышления и безопасно пользоваться преимуществами взаимодействия с эгрегорами.

Похожие идеи высказываются сторонниками КОБ. Приверженцы этой концепции также говорят о влиянии эгрегоров на мышление человека и о том, что через этот слой можно управлять массами.

Существуют также и противоположные мнения, что от эгрегора можно получить защиту и попросить эгрегор что-либо сделать[9]. Для этого достаточно соответствующим образом «настроиться» и «вызвать эгрегор».

Как видите в некоторые из утверждений Википедии полностью укладываются взгляды участника из дискуссии на одном из интернет-сайтов:

Ерёмин Денис (анонимно), 2 марта 2017г., 10:30:

Насчёт эгрегоров не соглашусь с Зазнобиным. Для реализации алгоритмики какого-то эгрегора, в нём должны быть предусмотрены тригеры перехода от одного состояния к другому. Сценарий запускается, если событие происходит, и вся энергетическая мощь идёт на реализацию этого сценария, плоть до введения участников в одержимость. Лучшее средство для лишения человека иммунитета к одержимости - алкоголь и другие наркотики.

Молодыми людьми был задан вопрос: "Можно ли перехватить управление эгрегором, подставив другой видеоряд?". Да - однозначно можно. Потому-что большая часть информации попадает к нам в психику через зрение. Но при этом видеоряд должен содержать тригер и иной сценарий. А об этом уже нужно хорошенько подумать.

Таким образом мнения о равновесности и безопасности взаимодействия с эгрегорами в современных практиках разделяются. Одни авторы видят в них пользу и защиту, другие с осторожностью относятся к открытому взаимодействию с эгрегорами и говорят о крайней необходимости защиты от них даже в повседневной жизни[10].

Среди травы, 3 марта 2017г., 22:38:

А что на счет триггеров, т.е. кнопки переключения (по простому) думаю не совсем так, потому, что одержимость приходит от потери контроля над «большой идеей» — эгрегора. Т.е. работа эгрегоров основывается на мыслях выводящими определенные идеи, цели. При их реализации идея одного «обрастает» сподвижниками, которые являются энергетическими донорами эгрегора. Но при маловолии у носителя или «менеджера» эгрегора, эгрегор его пробивает, что приводит как раз к одержимости. То что можно совмещать в одном видеоряде разноидейные темы, по существу это приглашение воспользоваться какой либо идеей в подключке эгрегора в котором вы состоите, и ни чего более. Что бы нести/ создавать эгрегор высшего уровня — соборность, не нужно подключаться к другим, так как при рождении мы подключаемся к минимуму эгрегоров (род, семья) которых нам достаточно, а далее зависит от общества, культуры в нем, в воз-питании, в формировании волевых качеств человека. Т.к. только усилием воли можно прийти к соборности.

Как видите я привел данные Википедии практически полностью только с той целью, чтобы показать, что в переписке под упомянутым выше роликом как раз были приведены некоторые из взглядов на эгрегор.

Не буду подробно анализировать все высказывания Википедии и уважаемых участников дискуссии на упомянутом сайте, а попробую синтезировать, все высказывания в еще один взгляд на понятие «эгрегор» но с точки зрения ДОТУ (как я её понимаю).

Кстати, насколько я понял Зазнобина, именно практика синтезирования есть практика «думать процессами», поэтому надеюсь, те кому интересны практические опыты подключатся к анализу.

Кроме того, на мой взгляд именно синтезирование — это синоним процесса «собирание мозаичного мира».

Для анализа выделю те из характеристик, которые доступны мне в литературе и через другие органы чувств, вы же можете добавить свою «грань», т.е. взгляд на Мир.

Перед началом синтеза, для того, чтобы наше (вернее ваше, так как я стараюсь об этом помнить всегда) время не было пустой потерей в споре «что есть белое», синхронизирую понятийный аппарат.

Потребность в синхронизации для данного случая (думаю и для других, ведь описания технологии синхронизации понятийного аппарата нет?) вызвана не только необходимостью применять одни и те же понятия для одних и тех же вещей, но и договором об одной определенной точке с которой необходимо всем начать.

Раньше эту технологию называли «плясать от печки». Если коротко, то это нужно, чтобы все участвующие в дискуссии волевым решением согласились считать отправной точкой определенные условия, что позволит сразу же сузить рамки для метрологии, так как:

1.Абстракция безразмерна и метрологически-неопределённа, поэтому «сколько людей –столько мнений». Мы вместо бесконечного блуждания по абстрактному миру сконцентрируемся в определенной точке, делая абстракцию метрологически –определенной за счет нескольких приборов (чувств людей) направленных на один и тот же объект исследования, даже если он эмпирический.

2.Это уже на начальном этапе дискуссии позволит не обращать внимание на людей, кто не может действовать по собственной воле, а является водимым эгрегорами, ведь принятие условностей (помните, как в математике: «допустим …») это волевой акт, эгрегор же, используя как канал определенного индивида, может давать только информацию, из которой он создан и отрицать любую другую.

Итак, синтезируем то, что сказано Зазнобиным, и собрано из литературы неизвестными авторами в Википедию и прочитано самостоятельно.

Типичные характеристики эгрегора.

№ Характеристика Описание наблюдателей, позволившее дать такую характеристику. 1 Порождается людьми, но подчиняется законам Природы (ИНВОУ) для электромагнитных (других) полей, имеет волновую структуру. Взгляд №1

Слова, мысли аналогичны радиоволнам, эгрегоры порождение от этих волн.

2 Является порождением эманаций людей в магнитном поле Земли, полностью функционален в таких полях, может переносится только в среде существующих магнитных полей (т.е. нельзя «оторвать» от Земли и перенести на другие планеты так как между планет нет того поля, если только не создать искусственное магнитное поле для хранения подобной энергии). При ослаблении магнитного поля теряют энергопотенциал пропорционально снижению магнитного поля. Утверждение Карлоса Араны о том, что без магнитного поля Земли мыслей (думаю, что он имел ввиду лексическую форму) у людей не было бы вообще.

3 Является энергией определенного вида и имеет возможность (согласно внутренних программ, отвечающих законам Природы) уменьшать и увеличивать свой потенциал не зависимо от желания людей суммарное количество потенциала которых меньше его собственного. Взгляд №2, 6 4 Любой индивид может видеть и ощущать эгрегор при надлежащей культуре воспитания с детства и чувствительности. Взгляд № 3, 4

Утверждение Карлоса Араны. 5 Может быть описан математически через законы электродинамики, гидравлики, электростатики, магнитостатики и др. Сложность изучения в отрицании современной наукой до сих пор человека как метрологического прибора. Взгляд № 5, 6 6 Обладает разумом и волей в понятиях разум ДОТУ (барабан с рулеткой). Является причиной «намерение смерти» для бессмертного Человека. Взгляд №7, 10, 11

Утверждение Карлоса Араны. 6 Перемещаются в пределах магнитного поля Земли в любом направлении в зависимости собственного энергопотенциала (возможности преодоления расстояний без потерь), от необходимости пополнения энергопотенциала (потребности энергопотенциала), сопротивления среды (рассеивание энергопотенциала) и независимо от масс, породивших его. Утверждение Карлоса Араны об свободных энергиях.

Ритуалы деревенской магии с булавками и иголками. 7 Физически находится на поверхности Земли в предметах, строениях, складках местности, возможно воздухе, но в качестве ветра и т.п., возможно в людях, находящихся в непосредственной близости друг от друга и в количестве, позволяющем ему, распределится без потерь энергопотенциала с учетом индивидуальной емкости каждого человека. Взгляд №2

Утверждение Карлоса Араны, в том, что он видел энергии создаваемые большими скоплениями людей, но не видел эти же энергии во вселенной отдельно. Описание им «предметов силы». 8 Полностью исчезнут как явление, как только люди перестанут мыслить в лексике и перейдут к образам (растворятся в Природе). Как следствие в этом случае возможно создание группами людей любых материальных предметов (эффект Бога) с ограничением по суммарной энергии необходимой для овеществления определенного предмета. Выводы из предшествующих характеристик.

Какие же ещё выводы могут дать эти предположения?

1.Если вы не чувствуете и не можете увидеть эгрегор, то вы можете эмпирически познать природу эгрегоров опираясь на точные науки (см. п.4), после чего составить опыт для практики (или мы можем это сделать вместе).

2.Для выхода из-под влияния эгрегора необходимо отдавать отчет, что нет людей вне эгрегоров и только через признание этого вы сможете начать процесс освобождения. Личная сила является возможностью для тех, кто не имеет связи (сил от Всевышнего, т.е. отрицание) оценить силу того или иного эгрегора, например, эгрегора табакокурения.

3.Нельзя бороться с эгрегором путем «создания как вам кажется противоположно-направленного по смыслу видеоряда», в понятии «энергия» нет таких свойств как (противоположное значение энергии, противоположная энергия, позитивная или негативная информация и т.п.) и вы в любом случае будет давать энергию (подкачивать) прежний эгрегор.

4.Отключится от эгрегора можно только (в начале перейдя в другой, одинаковый по энергопотенциалу эгрегор, а потом или сразу) прекращением любого информобмена (см. пункт 7), отключением всякого описания действительности через лексику «внутри своей головы», как говорят некоторые жрецы-знахари «практикуя внутреннее безмолвие» так как вы оперируете стереотипами (информационными модулями, формами существующих эгрегоров).

5. И т.д. можете дополнить, поправить меня, если интересно.

Но где же анализ «…с точки зрения ДОТУ», можете спросить вы?

Итак, можно поставить знак равенства между такими понятиями как:

«эгрегор», «душа вещи», «разумная энергия», «иноматериальное образование, лишенное духовных монад и жалости», «личная сила в магии», «намерение», «соборность», «ангелоподобные духи», «библейские ангелы», «сгусток энергии», «ментальный конденсат», «сущность, взаимодействующая с человеческим разумом», «энерго-информационная структура», «порождение мысли» и т.п.

Поэтому, если следовать логике ДОТУ, эгрегор является инструментом глобального управления людьми как сила, которой они подчиняются, только потому, что имеют более низкий энергопотенциал и осознание, т.е. биоробот, но только с частью, энергии которая есть у эгрегора.

Соборность — это объединение энергий, но без совести любое порождение определенного коллектива, изначально является вложенной в другие более высшие (мерять нужно по энергопотенциалу, а не по морали, так как нет такого понятия в понятие «энергия») эгрегоры (см. Взгляд на тему №9 и №12). Только создание соборности людьми с совестью и связью с ИНВОУ, это возможность полезной соборности (вспомним про атомную бомбу) и справедливого жизнеустройства.

Воля — это возможность благодаря непрерывной связи с ИНВОУ, сохранять свой энергопотенциал в независимости (совсем разные энергии, возможно частотный диапазон) от влияния энергий, существующих эгрегоров.

Листовки, газеты, телевидение, радио, интернет и любые другие СМИ — это инструмент для создания или подпитки определенных эгрегоров. Участие — это подпитка эгрегоров и осуществляется не только интересом или положительным отношением, но и отрицательным (смотреть, слушать, чтобы критиковать, ругать…).

Участие в обсуждениях на этом сайте это тоже формирование эгрегора, но вследствие низкого количества людей энергопотенциал ниже и практически неощутим на уровне влияния традиционных для индивида эгрегоров.

Если интересна тема, то в следующих статьях можно поговорить о «менеджерах» и «программистах» эгрегоров которые совсем не свободны как может показаться некоторым «демонам» от влияния самого эгрегора и являются «зомби-автоматами» выполняя определенные программы подстраивая эгрегоры под условия среды.

Как подстраивают? Управление ими эгрегором вероятно осуществляется через транслирование, ощущаемое как «неудобство» и создание индивидом удобства для себя –а, следовательно, для хозяина, как пример глисты, грибы, управляющие животными и насекомыми.

В заключение обращу ваше внимание на то, что описываемые выше выводы — это лишь моя точка зрения в данный момент при имеющейся базе знаний и нравственности и может быть так же адекватна, как и рассуждения в «Институте Небытия», поэтому вам придется самим искать ответ и формировать свою и точку зрения, если конечно вы не «эгрегориальный шатун» в понятийном аппарате К.В. Титова…

Если тема показалась вам интересной, то напишите, есть небольшие исследования на тему "менеджеров и проектировщиков эгрегоров", "соборности", "различения" и др.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/ob-egregorah-ili-suscestvuet-li-kollektivnyi-razum-5cfdefe8aff15000afe57d88