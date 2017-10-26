Эгрегор. Б.К.Ратников о полевом влиянии на поведение людей

По данному вопросу информационно-аналитический портал QSec обратился за комментариями к руководителю Кафедры энергоинформационных технологий Академии НАСТ России, автору книг из серии “Хроники реального мира” генерал-майору ФСО РФ в запасе Ратникову Борису Константиновичу.

“… Человек живёт в энергетическом пространстве и на себе испытывает влияние различных полевых структур, которыми насыщен окружающий мир. Мысль человека имеет энергетическое выражение и её возникновение вносит в окружающее пространство объективные возмущения, поглощаемые различными полевыми структурами или энергоинформационными образованиями.

Обычные человеческие чувства порождают определённые энергетические вибрации тонкого плана разной частоты. Эти вибрации являются низкочастотными, если несут в себе агрессию,зависть, злобу, насилие и т. д. Высокочастотные вибрации

несут, наоборот, добро, любовь, сострадание, уважение и побуждают человека к позитивному поведению. И вот эти вибрации вступают в резонанс с подобными энергетическими образованиями окружающего пространства. Эффект резонанса достигается за счёт интенсивности желания и уверенности в достижение желаемого . Данное взаимодействия на уровне энергетики позволяют создавать вокруг этого человека благоприятные условия для реализации задуманного.

Наиболее сильное влияние на общее психоэнергетическое пространство оказывают: мировоззрение человека, его отношение к себе и другим, его поступки и дела. Сама энергия знака не имеет, функциональность рождаемой энергии придаёт человек своими мыслеформами и мыслеобразами. Соединяясь в одно целое, проникая друг в друга на тонком уровне, сливаясь, индивидуальные души порождают своеобразное психическое существо, представляющее психическую индивидуальность нового типа, которая начинает управлять людьми.

Вот это «психическое существо» или энергоинформационное образование, созданное людьми и объединяющее их по частотной характеристике и называется – «Эгрегор». Другими словами- это энерго-информационный объект в тонком мире, связанный с определёнными состояниями людей, идеями, желаниями, стремлениями.

Эгрегор возникает при обязательном наличии человека. Любая такая энергетическая структура несёт в себе зависимость от энергии питающей её людей и людей от идеи, мировоззрения и направленности энергий эгрегора. Эгрегоры всегда сознательно или неосознанно используют энергию мысли, слова, действия. Традиции, обычаи, обряды, праздники, явления, чудеса и другие подобные вещи — всё это магические действия. Чем тщательнее они разработаны и соблюдаются, тем больше в них магической силы, тем сильнее они влияют на людей. Парады, демонстрации, крестные ходы, костры сектантов, факельные шествия, салюты, фейерверки- всё это массовые, различной силы магические действия определённых эгрегоров. Сейчас стало модным соблюдать посты, а ведь это прямая привязка себя к соответствующему эгрегору и определённая его подпитка и поддержка.

С точки зрения физики, это полевое образование представляет собой солитон – волновой пакет или резонатор. Если в каком-то коллективе до 4% сотрудников интенсивно поддерживают одну и ту же идею, то их коллективное сознание начинает работать как резонатор и оказывать воздействие на других людей в плане поддержки данной идеи.

Энергоинформационное поле может быть создано не только идеей, общей целью, но и желаниями, определёнными качествами и пороками людей.

Когда человек заболевает, он подключается к эгрегору данной болезни и начинается обмен между человеком и этим полевым образованием. Человек питает этого волнового паразита энергиями своих эмоций, мыслей, страданий, а эгрегор подпитывает саму болезнь в человеке. Отрицательные моменты появляются в действиях эгрегора тогда, когда он начинает нивелировать, подавлять индивидуальности людей, подгонять их под определённые идеи, под единое мировоззрение. В этом случае человек теряет свою индивидуальность, становится частью этого полевого монстра, исполнителем его воли.

Собственное психоэнергетическое пространство имеет любой коллектив людей: семья, различные организации, нация, народ, государство, всё человечество в целом. И везде- от семьи до человечества- действуют одни и те же принципы.

Взаимоотношения в семье создают соответствующее энергоинформационное поле, в котором рождаются дети, идёт их воспитание, происходят те или иные события. Это поле называют ещё пространством любви, если оно построено именно на любви. Общее поле создаётся всеми членами семьи и все они ответственны за происходящие события в нём. Поэтому очень важно знать законы формирования этого пространства, что позволит правильно создавать его. Отсюда становятся понятными слова: «Каждый народ достоин своего правителя». Общий настрой всех членов общества создаёт пространство соответствующего качества, в котором и появляется определённый руководитель согласно ещё одной поговорке: «Яблоко от яблони не далеко падает». Поэтому при оценке обстановки в семье, коллективе, государстве надо, в первую очередь, оценивать человеческий материал.

Эгрегориальными свойствами обладают также стихии, природные образования и явления. Своё энергоинформационное пространство создают и горы, и реки, моря, океаны, растения и деревья, оказывая мощное влияние на поведение и здоровье людей. В формировании «людских» полевых структур главным фактором является качественный состав участников процесса. Сознанием обладает каждый человек, причём некоторые индивиды имеют высокоразвитое сознание и они могут в одиночку входить в соприкосновение с различными энергетическими образованиями, например, с сознанием планеты, Вселенной и т. д.

Отсюда и проистекает значительное влияние человека на происходящие события в мире и огромная ответственность за то, что этот мир творим своими мыслями и поступками.

Отдельный человек также может быть эгрегором. Особенно сейчас можно увидеть множество различных так называемых духовных школ, руководители и инициаторы идеи которых сами создают свой эгрегор. Где сознательно, а где и неосознанно, различными методами они собирают энергию своих учеников, последователей, заинтересованных лиц, концентрируют эти энергии, а затем используют их для решения своих личностных задач.

Через контактёров-операторов выходят на связь различные полевые образования или энергоинформационные сущности, представляясь «учителями», «святыми», «ангелами» и т. д. Всё зависит от сознания самого человека- на какое понимание он выходит, такой вариант ответа ему и даётся. Путь к гармонии может показать только тот, кто гармоничен сам!!!

Многие люди с радостью входят под любой эгрегор, принимают его мировоззрение, потому что это избавляет их от потребности думать самим, самим выбирать, самим намечать цели и задачи, самим их решать и брать на себя ответственность за эти решения. А ведь каждый выбор, каждый самостоятельный шаг- это творчество, это свобода, это и есть человек!

Энергия любви открывает доступ к любому эгрегору. Любовь самое сильное объединяющее начало!

Довольно часто вступившему под власть эгрегора может быть заложена программа самоуничтожения, в случае выхода из-под его влияния. Так делают со своими « клиентами» эгрегоры алкоголиков, наркоманов, преступников, проституток, сектантов и др.

Именно в конфликте, ссорах, столкновении эгрегор находит для себя «питание» в виде выплесков негативной человеческой энергии. Негармоничный человек, ищущий свободу вне себя и является тем материалом, из которого и строятся эти полевые сущности-монстры. Люди своим внутренним состоянием определяют свою жизнь. Рабская психология заставляет искать эгрегор или создавать его.

Объединяясь на основе набора определённых личностных качеств, согласно поговорке: «Свой свояка- видит издалека», люди создают психоэнергетическое образование, называемое эгрегором. Разница между прогрессивным эгрегором и консервативным заключается в отношении к будущему. Любой эгрегор несёт в себе недовольство сегодняшним днём. Неудовлетворённость собой и настоящим возникает при внутренней дисгармонии человека. От подчинения полевому образованию человека спасают Знания, вера и любовь. Чем больше человек недоволен собой, тем больше он желает подражать другим. Подражание также растёт при росте неуверенности в себе. Подражая, человек стремится быть похожим на кого-то, маскируется, прячется. В этом случае он не хочет брать на себя ответственность, а это ведёт к утрате индивидуальности.

Находясь под влиянием эгрегора, человек подражает ещё более, чем тогда, когда находился вне его. Это ещё раз подтверждает то, что эгрегор нивелирует личность и заглушает индивидуальность. Рост духовности позволяет уйти от действия того или иного полевого образования. Даже самые простые добрые поступки и дела способствуют преобразованию пространства, а различные проявления любви резко увеличивают эффективность преобразований. Взаимодействие эгрегоров с человеком происходит в соответствии с внутренним его состоянием, с раскрытием в нём любви, с наличием знаний, в соответствии с его мировоззрением.

Когда в семье в отношениях между мужчиной и женщиной набирается определённое количество трудностей и проблем, любовь уходит с первой позиции и в паре появляется психоэнергетический посредник- эгрегор пары, начинающий приобретать отрицательные черты. Они его породили сами и подкармливают своими конфликтами и ссорами, выплёскивая негатив во вне. Чем хуже отношения в паре, тем мощнее посредник и вот он уже переходит в наступление, провоцируя супругов на соответствующие поступки, мысли, слова.

Люди, находясь в низком состоянии сознания, в своё время сотворили образ дьявола, скинули на него весь негатив, напитали его энергиями, а потом стали бояться. Всё находится в сознании человека. Мудрость- это ум, наполненный любовью, а в таком уме нет места дьяволу. Только одно препятствие существует на пути к счастливой жизни- это наша лень! Сегодня необходима духовная грамотность человека на современном уровне.

Надо прежде всего понять, что все ситуации жизни не накатываются на человека, а он сам в них влезает. В жизни никогда не надо насиловать ситуацию, она всегда разрешится сама. Любовь- это защита от зла! Столкнувшись со злом мы обычно расстраиваемся, то есть, растворяем в себе эту вибрацию зла. Но ведь этого и добивался злой человек, а мы, отравив себя, приходим домой и отравляем дом и близких. Если бы мы возлюбили врага своего, то вибрация зла отразилась бы от нас и со страшной силой ударила бы того, кто послал злой импульс.

Все наши деяния уходят в энергоинформационное поле, потому что они являются формами энергии. Она сохраняется там и, в определённый момент, когда это надо, возвращается к нам обратно. Насколько у тебя много мыслеформ или форм-деяний негативной направленности, настолько часто они станут на тебя сыпаться. Это так называемое невезение! Большинство людей не хотят понимать, что не возраст приносит болезни, а организация жизни.

Счастье и несчастье- это состояние ума. Потребность существует только в уме человека. Именно ум – главный иллюзионист в жизни. У большинства людей ум постоянно живёт в состоянии «хочу»! И поэтому находится в возбуждённом состоянии из-за множества «хочу». И вот это «хочу» уже завладевает человеком и начинает командовать и управлять им. В погоне за той или иной потребностью люди теряют себя. Самое лучшее средство от потребностей- это отдача! Всегда отдавай столько, сколько хочешь получать! А что может человек отдавать бесконечно много с тем, чтобы получать также много? Конечно же — Любовь!!! Именно в любви человека бесконечно много и этот ресурс надо использовать.

Надо хорошо всем усвоить, что при достижении критической массы деньги обретают Сознание (осознанный образ) и имеющий много денег вступает во взаимодействие с сознанием эгрегора денег и от этого его собственное сознание становится другим- он начинает вести себя высокомерно, не замечает старых друзей и родственников, неуважительно относится к окружающим его людям и т. д.

Энергию человеческих страданий накачивает общий эгрегор зла. Особо ценен силовой поток, вызванный страданиями людей во время голода, болезней, панического страха. Или же тогда, когда человек начинает ревновать, завидовать, оказывается под воздействием чувства жадности, похоти, ненависти. Самое главное, чтобы происходил процесс страдания. Этот низкочастотный эгрегор требует не просто какую попало энергию, а пси-энергию творческую, созидательную. Эта волновая специализированная энерго-централь наполняется силой посредством человеческих страданий. Последние, не важно, физические они или психические, когда становятся чрезмерны, то выжимают из человека все силы и, в первую очередь, его творческий потенциал.

Безотказной технологией создания человеческих страданий всегда была и остаётся дезориентация сознания социума, проще говоря — тотальная ложь. Суть лжи одна — увод человеческого сознания от истины. Возбуждение ложных энергетических полей осуществляется с помощью информационного «ключа». Надо, чтобы этот «ключ» точно подходил к гигантскому маховику силы — эгрегору. Это относится в равной степени и к мысленным обращениям, подтверждая народную поговорку: «Что посеешь — то и пожнёшь»!

Глобальное стремление к потреблению во имя ублажения потребностей тела лишает нашу жизнь высшего смысла бытия.

В России, при всём существующем маразме ещё сохранилась потенция духовности. Если её сберечь и развить, тогда действительно из России может прийти преображение мира и она по праву станет называться «ДУХОВНЫМ СЕРДЦЕМ ПЛАНЕТЫ»!

С уважением к читателям портала QSec

Б.Ратников

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Эгрегоры и психопрограммирование сознания человека