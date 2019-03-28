Типы философий в нашей жизни

для многих людей заинтересовавшихся такими действиями и алгоритмами становятся интересны сами процессы выявления iii новой информации (ранее неизвестной индивиду и/или человечеству) и освоения, понимания тех смысловых единиц информации, которые уже стали кому-то в человечестве известны, но возможно конкретный имярек этого не знает, не освоил, не понимает.

Возвращаемся к новозаветному «1 В начале было слово. …» (от Иоанна 1), которое в том числе означает, что перед любой деятельностью (даже если мы не знаем, что такое ПФУ (полная функция управления) и не осознаём последующие действия по ПФУ) мы все вместе и каждый по отдельности:

– Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.»

И тут прокуратор подумал: «О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде… Мой ум не служит мне больше…» И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!»

«– Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

Для имярека, хотя отдельные особи в природе не могут долго существовать (они действуют только в виде родаiv, по традиции не заносимого в очередную Красную книгу) ситуация с познанием не безнадёжная, ибо для него доступна информация:

● непосредственно от Творца через внутренний мир имярека. В атеистической культуре в этом многие люди сомневаются:

ᴏ не только в том, «существует ли Творец?»;

ᴏ но и в том, «Если Творец существует, то, как я (имярек) различу голос Творца среди многоголосья моего внутреннего мира?»,

● опосредованно (через большую последовательность передачи информации (ступенек), тактов осмыслений других людей, суперсистем, распространителей прежде открытого знания) через внешний мир. Опосредованность получения знания через внешний мир можно увидеть и осмыслить через замысел фильма 1966 года «Мужчина и женщина» сценариста, режиссёра и оператора Клода Лелюша, в котором одни и те же события и процессы, происходившие с мужчиной и женщиной совершенно по-разному воспринимаются и мужчиной и женщинойv, а, следовательно, по-разному передаются далее и накапливается человечеством в культуре.



В КОБ это явление названо ЯЖО (языком жизненных обстоятельств), на котором с каждым из нас и со всеми вместе разговаривает Творец, но фразы, обращённые к имярекам, суперсистемам, народам, человечеству – они разные и по-разному осмысляются для последующей передачи (с точки зрения экономии затрат на производство и осмысление, иначе не будет никакого выигрыша в процессе моделирования будущего развития процессов и вся лишняя обработка информации окажется бесполезной) информации, ведь в каждый период развития человечество в нынешней культуре считает, что оно призвано совершать что-то более существенное, чем обработку информации, тем более, что «хозяева» человечества тысячелетиями скрывали от людей, что информация объективна и на её обработке основано управление процессами.

Сам процесс познавания нового, ранее неизвестного многим (практически всем в человечестве) называется диалектикойvi (частью философии), процессом формулирования адекватных вопросов и поиска ответов на них, этот процесс в атеистическойvii культуре идёт ни шатко, ни валко, только в непосредственном теизме можно выявить практически с нуля любой объём информации.

В суперсистемах весьма важен процесс распространения ранее открытых кем-то элементов информации для того, чтобы повысить ладность и дееспособность суперсистем и не попасть в ситуацию басни И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука» или ей аналогичных.

***

Отступление от темы

У многих людей, не умеющих разбираться с весьма большими объёмами (не подозревающих о том, что информацию можно измерять и сопоставлять с чем-то) обрабатываемой информации, алгоритмами её обработки, ещё некоторыми обстоятельствами видимо будет непривычным открытием для себя то, что, информация:

● от Творца – это всегда непосредственное, правильное и праведное сообщениеviii в ответ на запрос имярека;

● из внешнего мира (окружающей среды) – это почти всегда (в подавляющем случае) – опосредованная информация, зависящая от:

ᴏ многотысячелетней (многомиллионолетней) культуры, несомой человечеством и суперсистемами;

ᴏ ноосферы и эгрегоров, являющимися полевыми хранилищами культуры ныне живущих людей и многих уже бывших до этого периода поколений и цивилизаций;

ᴏ воспитания (самовоспитания) имярека (с момента замысла родителей об его зачатии), влияющего на выбор той или иной информации из текущей культуры и ноосферы;

ᴏ нравственных и этических выборов имярека (на протяжении своей жизни), влияющих на алгоритмы (блоки управления в алгоритмах) обработки информации;

ᴏ помощи (затруднения) имяреку в движении в русле Промысла со стороны всех остальных участников этого движения, определяемых в соответствии с выборами нравственных, этических мерил, мыслей и действий уже других участников и суперсистем движения.

В заметке 2015 года «Уровни освоения чего-либо, этики и не только» https://www.planet-kob.ru/articles/4264 скорее всего, могут быть неточности (их предлагается исправить после нахождения формулировок более правильных и понятных для многих людей) с нашим пониманием действий Творца по представлению нам необходимой в Различении информации, ибо многие связывали представление информации с праведностью имярека и/или его строем типа психики, но вряд ли это так: необходимый квант информации в любом случае становится доступен человечеству через процессы:

● осмысления этого кванта имяреком;

● трансляции в культуре и ноосфере,

видимо такое ограничение Творцом не делается, оно вредно для человечества в целом (раз кто-то в культуре дорос до таких вопросов и потребностей), но далее пути применения нового кванта информации различны, в том числе от набора НЭМ имярека:

● если НЭМ в чём-то идёт против русла Промысла, то всё остальное Мироздание (и более добронравная часть человечества в том числе) стараются «снизить вред от неправедного применения новой информации» и более того помочь преодолеть «заплутавшему» имяреку (суперсистеме) последствия неправильного прежнего выбора;

● если НЭМ идёт в русле Промысла и в том числе «опережает» НЭМ своего окружения, то имярек вынуждено попадает в ситуацию распространения нового кванта через следующие действия:

ᴏ наблюдений со стороны других людей этих проявлений в более успешной практике, но при вдумчивом учёте статистики, выраженной в пословице: «Добрая слава лежит, а худая бежит»;

ᴏ обучения, распространения информации в окружающей среде для увеличения однородности, ладности и дееспособности объемлющих суперсистем,

каждый (в том числе на уровне суперсистем) может не только прикинуть, но даже вычислить и оценить преимущества того или иного способа действий и/или их совместного применения.

Несколько замечаний приходится сказать относительно либералов (проповедующих не СВОБОДУ, а всеобщую вседозволенность относительно всего и вся), троцкистов и им подобным, по существу являющихся порождениями библейского проекта.

В: что характеризует людей «продавливающих» такие движения?

О: к атеизму (идеалистическому и/или материалистическому, для развития Мироздания и человечества, или его фрагмента, совершенно неважен вид атеизма, в котором теряется направление правильного движения), порождающему однократное инферно, добавляется инферно второго рода, порождаемое неверными идеями и неподготовленными (не ладными, не дееспособными) условиями для их реализации.



Иными словами эти люди, проповедующие несвоевременные (либо необдуманные (специально провокационные) и неподготовленные) идеи, по существу «закрывают» другим людям дорогу к развитию.

Возвращаемся к нескольким погибшим ранее цивилизациям человечества, от которых по нашему мнению каждый раз оставались их наиболее добронравные части для дальнейшего восхождения (начиная с воспитания и правильного выбора НЭМ) и выполнения своих судеб и миссий в русле Промысла.

В: как могли оценивать первые века (тысячелетия) после катастрофы свою жизнь уцелевшие суперсистемы и их первые потомки в условиях практически однородных нравственно-этических мерил, устремлённых к праведности и приближению к объективным нравственно-этических мерилам Творца?

О: такая оценка, скорее всего, была близка к осуществлению очередного «золотого века» человечества, который затем почему-то заканчивался, наступали «трудные (а иногда и подлые) времена».

В: почему заканчивался очередной «золотой век» человечества?

О: к этому были следующие причины:

● нравственно-этические мерила суперсистем и имяреков, уцелевших в предшествовавшей катастрофе, начинали отставать от тех нравственно-этических мерил, которых суперсистемы могли достичь (их на это нацеливал Творец через судьбы и миссии имяреков) в своём развитии;

● появлялись люди (по аналогии со схемой появления интеллекта из совершенно неинтеллектуальных элементов), которые несли такие наборы НЭМ, которые указывали на:

ᴏ ещё не преодолённые ошибки (вследствие их привычности в психике и в осуществлённых действиях, в стереотипах и само собой разумениях);

ᴏ необходимость другим индивидам и суперсистемам учёбы от противного;

● и т.д. и т.п.

В: существует ли неизбежность очередной катастрофы, вычищающей часть суперсистем человечества, заходящих в тупик и не могущих выбраться из него без посторонней помощи?

О: такой неизбежности нет при следующих условиях:

● жреческая власть человечества при надлежащем освоении высших видов управлении (от НЭМ вплоть до концептуального управления обществом и соответствующими внутриобщественными управлениями нижестоящими уровнями власти) осваивает такой способ комплексного управления, при котором размер колебаний в системе человечества не превышает допустимого размера для текущего уровня развития;

● жреческая (знахарская) власть части человечества, зашедшая в тупик, осознаёт ошибки своих предшественников и предпринимает для выхода из тупика:

ᴏ грамотное применение своих возможностей;

ᴏ принимает помощь суперсистем и другого жречества, которые объективно дальше ушли в своём развитии по сравнению с ошибочным развитием «заплутавших», начиная с освоения правильных и праведных НЭМ;

● и т.д. и т.п..

***

В: какой должна быть философия развивающегося человечества?

О: вследствие того, что развитие проходит через разные периоды с разными внешними и внутренними условиями для человечества, в том числе возможности (или напротив, находятся условия для безкатастрофического развития) попадания в тупик, то однозначной формы философии не существует и быть не может. Наоборот, по этой форме практически однозначно можно определять то, в какую сторону направлено движениеix той или иной суперсистемы:

● ещё есть потенциал развития;

● уже наметился (завершился) путь в тупик.

Мало того, философия, оказывается в сфере заботыx каждого из людей, стремящихся по совести выполнить не только свои судьбу и миссию, но и судьбы и миссии суперсистем (вплоть до человечества в череде поколений до границ вечности) в русле Промысла. Другое дело во что, кем и как реализуется эта забота, пожелаем всем нам успеховxi в этом нелёгком, но важном деле!

СБ СССР



i Далее возможные вопросы обозначаются – В:, возможные ответы – О:. Лучшим вариантом кроме проверки приводимых вопросов и ответов является формулирование других адекватных вопросов и ответов, помогающих в познании Жизни, нашего внутреннего и внешнего миров.

ii Видов и типов философий к настоящему времени существует очень много, они характеризуют не сами философии по себе, а устоявшийся порядок постижения истины в том или ином обществе, то есть являются неким зеркалом способов познания, освоения и понимания той или иной суперсистемы в тех или иных условиях.

iii Книгу ВП СССР 2001 года «Диалектика и атеизм: две сути несовместны» рекомендуется каждый год заново читать и переосмысливать не для слепого заучивания, но для настройки своей психики на более благоприятный лад и строй.

iv В отличие от родов животных в земной природе ныне человечество из-за агрессивного и самоубийственного библейского проекта ведёт многотысячелетнюю непрекращающуюся войну, эта война идёт на всех уровнях ОСУ (обобщённых средств управления) и Русская цивилизация вынужденно защищается от этой агрессии (и защищает всё человечество от самоуничтожения): ●в горячих войнах воины и мирные жители (попавшие в сферу досягаемости вражеских войск и оружия) отдают свои жизни для того, чтобы наша цивилизация продолжала функционировать в виде последующих поколений людей, даже если от погибших воинов и жителей не остаётся прямых потомков, но остаётся не сломленный Русский Дух, который атеисты и материалисты считают несуществующим; ● в якобы мирное время (война идёт на других уровнях) люди вынуждены находить решения, которые ограничивают величину ущерба от действий агрессора, но обстановка в большинстве случаев более сложная, чем в «горячей войне» (нет явных противников и шире набор процессов, объектов и субъектов), а решения требуются более подготовленные на дальнюю перспективу, чем их успевают подготовить в условиях «горячей войны», не следует противопоставлять эти два вида отражения агрессии друг другу, оба вида – это самопожертвование ради жизни на Земле и оба необходимы для искоренения библейского проекта и попутного воспитания себя «от противного», которое видимо было бы без агрессии менее болезненным, но более длительным. Здесь просматривается аналогия с «естественными законами» в физике. Кроме того, периоды после отражения «горячей» агрессии библейской цивилизации в чём-то похожи на «золотые века» после катастрофы очередных цивилизаций, заходивших в тупики развития, в эти периоды проявляются бӧльшие ладность, гармоничность и дееспособность цивилизаций, отразивших очередной акт агрессии.

v Проповедуемый библейским проектом индивидуализм (в рамках бессовестного принципа «разделяй и властвуй») заставляет и мужчин и женщин, поддерживающих (не имеет значения делается это осознанно и/или бессознательно) этот проект, стараться под себя (свои представления, которые могут быть очень далеки от замысла Творца) преображать другую сторону в семье, вместо того, чтобы укреплять не только семью разнообразием входящих в неё имяреков, но, и самое главное, заботиться через лад и гармонию в семье о ладности и дееспособности суперсистем (вплоть до человечества) в череде поколений. То, что женщины могут и должны найти такие решения, которые не оставляют никого из женщин и детей вне гетерогенных семей, это забота – женщин – они в подавляющем количестве случаев выбирают мужей для организации семей.



Мужчинам не вредно лучше знать женскую психологию и помогать женщинам в этом важном деле.



Много веков назад через Муххамада было доведено одно из решений, которое позволяло и позволяет в арабской цивилизации решать эту проблему, но бессмысленное потакание пресловутому принципу «разделяй и властвуй» не позволяет в большинстве других цивилизаций по совести решать эту сторону жизненно важного вопроса, вопроса безкатастрофичного ладного будущего человечества. В: что ныне мешает правильно устроить женщинам свою судьбу вместе с детьми? О: женщинам мешает: ●ложно прививаемый им в возрасте девочек синдром «принцесс», ждущих «принца на белом коне»; ● эгоизм, в том числе в виде: «яжемать» и разнообразный гедонизм типа: «ещё в очереди за хр*ном не стояла»; ● не нацеленность на поиск суженого, коего именно для неё предуготовил Творец; ● т.д. и т.п.

vi В книге 1998 года арабиста, военного переводчика Н.Н. Вашкевича «Системные языки мозга» диалектика определяется двумя составляющими: ●«различение, анализ», в котором: ᴏ различение – это процесс передачи Творцом необходимой порции информации для решения задачи; ᴏ анализ – построение новой модели мировоззрения, миропонимания и/или причинно-следственных взаимозависимостей в процессах, ● «сложное, запутанное», в котором: ᴏ сложное – неразрывное триединство процессов материи-информации-меры, в которых следует выделить неразрывные составляющие и влияние их друг на друга; ᴏ запутанное – процесс преодоления старых стереотипов нашей психики (удобных подобно разношенным домашним тапочкам) и построение новых стереотипов, а философия – не любомудрие, а «отделение, разделение, анализ» для процессов передачи информации в суперсистемах, где: ● «отделение, разделение» – по афоризму К. Пруткова «Не в совокупности ищи единства, но более в единообразии разделения», чтобы не запутаться в «огромном объёме информации»; ● «анализ» – это уже другой анализ, в котором главное – это выстраивание одинаковых приёмов и стереотипов при передаче информации от более грамотных к менее грамотным, то есть является дополнительным инструментом в любой сфере познания, по существу не являясь специализированным инструментом знания, дополняя вместе с Творцом до некоей целостности (определения) наше знание: «мир един и целостен», хотя мы всё время стараемся понять этот мир, разделяя и классифицируя его фрагменты.

vii Воцерквлённые прихожане, клирики и иерархи только себя считают верующими, хотя это неверно, все люди – верующие: ●незначительная часть людей непосредственно верит Творцу; ● большинство верит в «священное писание», вождя, фюрера и т.д., ● немногие типа солипсистов верят только в результаты деятельности своей психики, считая весь окружающий мир результатом функционирования этой психики. Если возьмём ныне выявленные виды атеизма: идеалистический и материалистический атеизмы, то и это не последние виды атеизма, ибо, если рассматривать самый искренний нынешний теизм, то он с точки зрения будущего развития индивидов и человечества будет в чём-то ущербным, он не учитывает будущих наших граней более точных и сокровенных представлений о Творце, Его замысле о Мироздании и наших судьбах и миссиях в нём. В таком случае для каждого из нас формулировка А.П. Чехова в письме А.С. Суворину от 7 января 1889 г.: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости .



Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба , много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течёт уже не рабская кровь, а настоящая человеческая…» не является догматом и вместо окончательного и бесповоротного превращения из раба (навеянными библией целей превращения всего человечества в рабов и рабовладельцев перед апокалипсисом) в человека придётся признать, что всю последующую историю человечеству требуется преодолевать те или иные грани атеизма. Этот процесс может закончиться только в том случае, если в замысле Творца есть такая составляющая, которая позволяет человечеству развиться до такой степени, что ему будет позволено со-творить новое Мироздание и далее помогать существам в этом новом Мироздании развиваться в сторону объективного добра. Эти действия видимо будут доступны не ранее освоения более полного управления информацией, а затем и мерой, входящими в неразрывное триединство процессов материи-информации-меры в нашем Мироздании. Но и все нынешние предположения и формулировки не являются доказательствами, а всего лишь поводом для наших размышлений, развития, совершенствования и действий по дороге добра.

viii Ранее сторонники КОБ вслед за АК по тексту книги «Диалектика и атеизм: …» считали, что: «И об эпизодах, обсуждавшихся в разделе 7.1, когда в «помраче­нии чувств» люди смотрят, но не видят, слушают, но не слышат и т.п., можно сказать, что Бог лишил их Различения, вследствие чего они и не воспринимают желанной им «оперативной» информации из потока, приносимого всеми их чувствами. Иными словами, предоставление доступа к некоторой информации им непосредственно (таким, каковы они есть), или же через них опосредованно другим людям (таким, каковы те есть) — Богу нежелательно, и Он отказывает в Различении тем, чьи намерения и проистекающие из них действия не укладываются в русло осуществления Промысла.». В этом фрагменте (и в аналогичных фрагментах) создаётся впечатление, что Творец выполняет некую роль информационного полицейского: ●«хорошим» людям даёт новый квант информации, ● «плохим людям» – отказывает в этом, что для некоторых людей служит основанием для возведения некоей новой иерархии по доступу к ранее неизвестной, но важной информации. В: что является психологической подоплёкой таких мнений и поведения? О: известно, что у биологических объектов ответом на применение тех или иных систем является поддержание (увеличение возможностей систем в неких пределах) этих систем в работоспособном состоянии и снижение возможностей систем к весьма низкому уровню, если эти системы не применяются. По аналогичной причине людям хочется, чтобы доступ к новой информации практически сразу им давал преимущество

по сравнению с теми, кто этим специально не занимается и не преобразует себя к более достойному состоянию. Но заранее неизвестно, когда (в каком из следующих поколений) и кто из суперсистемы сможет далее осмыслить новый квант информации, поэтому привычная последовательность тренировки систем для имярека вступает в противоречие с возможностями суперсистем и нами совершается «введение необоснованного ограничения» для Творца, которому мы приписываем свои ошибки.



Более адекватное отношение к разрешению таких «противоречий» видимо придёт на другом уровне нашего развития, когда мы на основе соборности сможем видеть и управлять процессами от имяреков до суперсистем в последовательности поколений, а не только плюс-минус две недели от настоящего момента.

ix Фрагмент из книги «Диалектика и атеизм: …»: «Жил в России в XIX веке Алексей Степанович Хомяков (1804 — 1860) — один из идеологов так называемых «славянофилов», поэт, а кроме того и профессиональный философ (член-коррес­пондент Императорской академии наук), но русский, а не подражатель-«западник».



Однако цитированный ранее “Философ­ский словарь”, упомянув «западника» П.Я. Чаадаева (1794 — 1856), А.С. Хомякова не упоминает среди философов, предавая забвению его имя и его работы. Причиной предания забвению А.С. Хомякова и его работ являются как боязнь марксистами действительно Русской философии, так и их невежество и самонадеянность, вследствие чего — с их точки зрения — в философской традиции России, и в частности в Русской, нет ничего своего и значимого. Но вопреки такого рода мнениям в связи с рассматриваемой нами проблематикой полезно обратиться к работам А.С. Хомякова. Воззрение на западную философию и, в частности, на философию Г. Гегеля он выразил так: «В самой идее коммунизма (по контексту имеются в виду западные учения тех лет: — наше пояснение при цитировании) проявляется односторонность, которая лежит не столько в разуме мыслителей, сколько в односторонности понятий, завещанных прежнею историею западных народов.



Наука старается только дать ответ на вопрос, заданный жизнию, и ответ находит односторонний и неудовлетворительный, потому что односторонность лежала уже в вопросе, заданном тому 13 веков назад германскою дружиною, завоевавшей римский мир.



Мыслители Запада вертятся в безвыходном круге <отрицаний отрицаний: наше уточнение при цитировании> потому только, что идея общины им недоступна. Они не могут идти никак дальше ассоциации (дружины).



Таков окончательный результат, более или менее высказанный ими и, может быть, всех яснее выраженный английским писателем, который называет теперешнее общественное состояние стадообразием (gregariousness) и смотрит на дружину (association), как на золотую, лучшую и едва ли достижимую цель человечества.



Наконец, в той науке, которая наименее (разумеется, кроме точных наук) зависит от жизни, в том народе, который наименее имеет дело с жизнию, — в философии и в немце-философе любопытно проследить явление жизненной привычки.



Гегель в своей гениальной «Феноменологии» дошел до крайнего предела, которого могла достигнуть философия по избранному ею пути: ОН ДОСТИГ ДО ЕЁ САМОУНИЧТОЖЕНИЯ (выделено нами при цитировании: т.е. до самоотрицания, как начальной фазе «отрицания отрицания», если употреблять терминологию “диалектического” материализма).



Вывод был прост и ясен, заслуга бессмертна. И за всем тем его строгий логический ум не понял собственного вывода <Потому, что этот вывод лежит вне путей развертывания логических процедур: наше уточнение при цитировании>.



Быть без философии! отказаться от завета стольких веков! оставить свою, т.е. новонемецкую, жизнь без всякого содержания!



Это было невозможностью. Гегель в невольном самообмане создал колоссальный призрак своей Логики, свидетельствуя о великости своего гения великостью своей ошибки» (“Мнение русских об иностранцах”, цитировано по сборнику: А.С. Хомяков, “О старом и новом”, Статьи и очерки, Москва, 1988 г., стр. 119, 120, сноски в цитате — наши)». x



Из-за насаждения формально-удушающей философии библейского проекта многие люди общение, разговоры (в том числе в тандемном и политандемном взаимодействии) на весьма серьёзные вопросы прекращали высказыванием: «Ну, ты, философ?!», преодоление же негативных последствийтакого отношения, вызванного скорее библейской эсхатологичностью, предполагает не только достаточно развиваемую квалификацию рассуждающих на темы высокой абстракции, но и их терпение (требуются часто довольно длительные периоды для проявления таких предположений, а не с сегодня на завтра), наблюдательность для выявления подтверждений в практических процессах и главное – помощь таким процессам даже в режиме: «один в поле – воин (вперёдсмотрящий и вперёдпонимающий)!».

Такие ситуации были и ранее, некоторые люди видели и говорили о том, что будет (процессы уже шли в указанном направлении, их большинство не видело из-за рукотворных препятствий), но видимые подтверждения потомки в других поколениях наблюдают через тысячелетия, может быть кому-то следует подумать над смыслом действий героев стихов о жрецах двух поэтов: А.С. Пушкина («Песнь о вещем Олеге»1822 г.) и В.С. Высоцкого («Песня о вещем Олеге 1967 г.») и разных процессах, невзирая на одну и ту же фабулу в них.

xi В: что может способствовать нашим общим успехам? О: одним из возможных вариантов является совместное применение ранее отработанных элементов: ●возрождение разнообразных рабфаков нового типа (без отрыва от производства) для массовой подготовки людей с высокими НЭМ, общей и специальной грамотностью; ● первоочередное сокращение рабочего дня для тех, кто готов постоянно овладевать новыми знаниями и преображать себя в праведном направлении (включая воспитание правильными примерами детей и близких тружеников), их постоянная отчётность и помощь в самообразовании тем людям и общностям, которые пока задерживаются в собственном преображении; ● развитие профессионального и художественного творчества на всех уровнях управления, конкретный вид такого объединения элементов будет зависеть от начальных условий в коллективах и семьях, а затем от реальных изменений в НЭМ, ладности и дееспособности коллективов (суперсистем), определяемых их однородностью. В: какие варианты развития будущего возможны, и какие маловероятны? О: многое будет зависеть от того, кого из участников настоящего и будущего человечества будет «душить жаба», если она наибольшая: ● у жителей Русской цивилизации, то постепенно будем «проедать» наследство наших предков, ибо развитие техносферы силами Западной цивилизации уже невозможно по их сильной деградации; ● у кланов в РФ, то до русского бунта, который вычистит всю русскую смуту и все кланы – препоны на пути развития – «золотой век» для очередного поколения России; ● у кланов «хозяев» человечества, то ликвидация глобальной смуты, итог – «золотой век» в Русской цивилизации; ● у «хозяев» человечества, то ликвидация нынешних паразитов и обманщиков человечества – «золотой век» человечества; ● если же все успешно справятся со своими «жабами», то на Земле начнутся безкатастрофический ладный способ управления и развития (приходитсянапоминать, что суперсистемы (подобно Творцу) не могут отбирать у других права выбора и действий, поэтому: «воевать, так воевать, любить, так Любить!»), такие варианты, как планы РЭНД-корпорейшн, и озвученные Маргарет Тэтчер – невозможны, ибо уже столетия назад в России было сформулировано, что «англичанка – гадит», ныне уже в интернете смеются над «окуренными наркотиками», что «англичанка гадит под себя», РЭНД-корпорейшн – это производное от англичанки, производной от библейского проекта, рассыпающегося на глазах. Если бы англичанка была не обкурена, то вполне могла понять «такие толстые обстоятельства», что предыдущие ударные евроколхозы, организованные ею, были развеяны, ● перед Наполеоном – русские «элиты» говорили по-французски; ● перед Гитлером – воспроизводимые «элиты» в СССР говорили по-немецки; ныне не только кланы, «элиты» РФ, но и многие из тружеников России – говорят по-английски, неужели вывод требуется сформулировать со стороны или его не донца обкуренные подскажут, не так ли?

СБ СССР



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