Чужая Россия. С. Кара-Мурза

Реформа Горбачева-Ельцина-Путина порождает и воспроизводит новую, небывалую в России социальную среду, несовместимую с существованием современной технологической инфраструктурой. Такие инженерные системы, как теплосети, водопровод и канализация, внутридомовые распределительные устройства и т.п. в принципе не могут быть защищены от “молекулярного” доступа к ним населения. Алюминиевая обшивка теплоизоляции труб, электропроводка, счетчики и вентили, крышки канализационных люков остаются на своих местах и выполняют свои функции только в таком обществе, где выполняются два условия:

1) подавляющее большинство населения имеет доступ к иным источникам минимально достаточного дохода или получает минимально достаточную социальную помощь;

2) отношение государства и общества к крайне обедневшей части населения достаточно гуманно, чтобы не было морального оправдания для мести этому государству и обществу.

Оба эти условия радикально и даже демонстративно нарушены в РФ. Мало того, что резкое и ничем не оправданное обеднение большинства населения, воспринимаемое им как ограбление (и это – не метафора), было политически и идеологически поддержано и государством, и господствующим меньшинством (“элитой”). Это государство и эта “элита” демонстративно отказалась выделить совершенно ничтожные средства для поддержания 8-10% населения с крайне низкими доходами хотя бы в состоянии бедности, не дав этой части общества скатиться в нищету. Эта избыточная жестокость поразила даже либеральных социологов (Т.И.Заславская) и экономистов (Н.Я.Петраков).

Демонстративные акции последних лет – заваривание труб отопления и водоснабжения у неплательщиков и пр. – легитимировали нравственный разрыв бедняков с властью и благополучной частью общества. Хищническое и даже разрушительное отношение к собственности “богатых” стало морально оправданным. И эта установка, компенсирующая тяжесть падения, будет лишь усиливаться. Поскольку объекты инфраструктуры более всего доступны для хищения и разрушения, они и будут страдать, резко снижая эффективность или парализуя работу инженерных систем. Кстати, планы правительства максимально децентрализовать эти системы лишь повысят их уязвимость.

Губительные для теплосетей хищения металлической обшивки теплоизоляции стали общим явлением. Оно распространилось даже на благополучные “закрытые” города. Вот, на заседания антикризисного штаба Объединенного Института ядерных исследований в Дубне, цветущем городе ученых всего мира в области ядерной физики, . пришлось слышать такое заявление: “Остается острой проблема пресечения хищений цветных металлов, бьющая, в том числе, и по энергетикам - теплотрассы постоянно “раздевают”. Всем давно ясно, что хищения не прекратятся до тех пор, пока не будет принято законодательных мер на федеральном или областном уровне, но их все нет”. Здесь можно лишь поразиться наивности ученых-физиков. Они всерьез думают, что законы не закрепляют общепризнанные нормы, а создают их. Нет, уважаемые, в советское время не было никаких “законодательных мер на федеральном или областном уровне”, запрещающих “раздевать” теплотрассы, но такое никому и в голову не могло придти - жизнь к этому не толкала. А теперь хоть десять томов законов напишут - с “молекулярным” расхищением техносферы справиться будет невозможно.

Наша либеральная интеллигенция не может закрывать глаза на то, что это изменение социальной среды, исключительно важное и с долгосрочными последствиями, есть прямой результат “рыночной реформы”, причем результат неустранимый, который был надежно предсказан уже в 1991 г. Тот радикализм, с которым реформаторы пошли на слом буквально всех институциональных матриц России, сделал создаваемый в ходе реформы общественный порядок несовместимым с жизнью. Но жизнь наверняка окажется сильнее, и рухнет именно этот порядок.

Некоторые идеологи реформаторов пытаются представить описанный здесь процесс просто как обострение якобы культурно обусловленного присущего русским неуважения к собственности, которое исчезнет вследствие “воспитания реформой”. Это – ложное рассуждение, оно лишь усугубляет непонимание происходящего. Действительно, русские не были проварены в котле зверского капитализма и зверских “законов о бедных”, а потому и не были проникнуты “протестантской этикой”, обожествляющей собственность. Но в русской культуре всегда существовало уважение к труду и его продукту и отвергалось хищническое отношение к собственности.

Нынешнее положение – это новое качественное состояние. Чеховский злоумышленник начала ХХ века мог отвинтить гайку для грузила по невежеству. Советский работник мог унести с завода банку краски, а работница – моток шерсти. Краской бы человек покрасил свой сарай, а работница связала бы сыну свитер. Но этот работник не мог бы срезать километр электрического провода, оставив деревню без света, или выломать латунные детали из системы блокировки на железной дороге, создав риск катастрофы. У него и мысли не было заработать рубль, заодно мстя обществу – не было оснований для мести.

Более того, реформаторы сами задали “институциональную матрицу” для хищнического отношения к собственности, начав с грабежа собственности КПСС и профсоюзов, затем колхозов и государства, а затем и сбережений и доходов граждан. И это отношение к собственности распространилось в разных слоях общества, причем его маргинальные группы “вверху” и “внизу” смыкаются. Маргиналы “вверху” организовали скупку и сбыт цветных металлов , а бригады маргиналов “внизу” по ночам сматывают для этих предпринимателей бухты электрического провода.

Попытки же демократических властей привить гражданам протестантскую этику и побудить их за небольшое вознаграждение сообщать компетентным органам о неплательщиках или расхитителях частной собственности нанесут по хрупкой социально-психологической ситуации удар, который наверняка не окупится копеечной выгодой. Прочтите это сообщение из Петербурга: “Ежегодно в Санкт-Петербурге самовольно подключившиеся потребители забирают от 5 до 10% всей электроэнергии, вырабатываемой АО “Ленэнерго”. В итоге убытки компании составляют более 750 миллионов рублей в год. Чтобы прекратить незаконные действия расхитителей электроэнергии, полгода назад в городе была проведена совместная акция АО “Ленэнерго” и петербургских студентов. Для выявления неучтенных потребителей были привлечены курсанты МВД и студенты Государственного технического университета. Во время рейдов студенты, имея при себе временные удостоверения сотрудников “Энергосбыта”, выполняют задания по проверке законности подключения потребителей электроэнергии в определенном районе. За каждого незаконного обнаруженного потребителя нештатные сотрудники, по трудовому соглашению с “Энергосбытом”, получают 100 рублей премии, плюс 20% от взысканной с расхитителя суммы за потребленную электроэнергию” (2001 -”Энергетика и промышленность России”). Впервые в России привлекают к таким делам студентов. 100 рублей премии!