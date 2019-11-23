Чужая Россия. С. Кара-Мурза
1) подавляющее большинство населения имеет доступ к иным источникам минимально достаточного дохода или получает минимально достаточную социальную помощь;
2) отношение государства и общества к крайне обедневшей части населения достаточно гуманно, чтобы не было морального оправдания для мести этому государству и обществу.
Оба эти условия радикально и даже демонстративно нарушены в РФ. Мало того, что резкое и ничем не оправданное обеднение большинства населения, воспринимаемое им как ограбление (и это – не метафора), было политически и идеологически поддержано и государством, и господствующим меньшинством (“элитой”). Это государство и эта “элита” демонстративно отказалась выделить совершенно ничтожные средства для поддержания 8-10% населения с крайне низкими доходами хотя бы в состоянии бедности, не дав этой части общества скатиться в нищету. Эта избыточная жестокость поразила даже либеральных социологов (Т.И.Заславская) и экономистов (Н.Я.Петраков).
Демонстративные акции последних лет – заваривание труб отопления и водоснабжения у неплательщиков и пр. – легитимировали нравственный разрыв бедняков с властью и благополучной частью общества. Хищническое и даже разрушительное отношение к собственности “богатых” стало морально оправданным. И эта установка, компенсирующая тяжесть падения, будет лишь усиливаться. Поскольку объекты инфраструктуры более всего доступны для хищения и разрушения, они и будут страдать, резко снижая эффективность или парализуя работу инженерных систем. Кстати, планы правительства максимально децентрализовать эти системы лишь повысят их уязвимость.
Губительные для теплосетей хищения металлической обшивки теплоизоляции стали общим явлением. Оно распространилось даже на благополучные “закрытые” города. Вот, на заседания антикризисного штаба Объединенного Института ядерных исследований в Дубне, цветущем городе ученых всего мира в области ядерной физики, . пришлось слышать такое заявление: “Остается острой проблема пресечения хищений цветных металлов, бьющая, в том числе, и по энергетикам - теплотрассы постоянно “раздевают”. Всем давно ясно, что хищения не прекратятся до тех пор, пока не будет принято законодательных мер на федеральном или областном уровне, но их все нет”. Здесь можно лишь поразиться наивности ученых-физиков. Они всерьез думают, что законы не закрепляют общепризнанные нормы, а создают их. Нет, уважаемые, в советское время не было никаких “законодательных мер на федеральном или областном уровне”, запрещающих “раздевать” теплотрассы, но такое никому и в голову не могло придти - жизнь к этому не толкала. А теперь хоть десять томов законов напишут - с “молекулярным” расхищением техносферы справиться будет невозможно.
Наша либеральная интеллигенция не может закрывать глаза на то, что это изменение социальной среды, исключительно важное и с долгосрочными последствиями, есть прямой результат “рыночной реформы”, причем результат неустранимый, который был надежно предсказан уже в 1991 г. Тот радикализм, с которым реформаторы пошли на слом буквально всех институциональных матриц России, сделал создаваемый в ходе реформы общественный порядок несовместимым с жизнью. Но жизнь наверняка окажется сильнее, и рухнет именно этот порядок.
Некоторые идеологи реформаторов пытаются представить описанный здесь процесс просто как обострение якобы культурно обусловленного присущего русским неуважения к собственности, которое исчезнет вследствие “воспитания реформой”. Это – ложное рассуждение, оно лишь усугубляет непонимание происходящего. Действительно, русские не были проварены в котле зверского капитализма и зверских “законов о бедных”, а потому и не были проникнуты “протестантской этикой”, обожествляющей собственность. Но в русской культуре всегда существовало уважение к труду и его продукту и отвергалось хищническое отношение к собственности.
Нынешнее положение – это новое качественное состояние. Чеховский злоумышленник начала ХХ века мог отвинтить гайку для грузила по невежеству. Советский работник мог унести с завода банку краски, а работница – моток шерсти. Краской бы человек покрасил свой сарай, а работница связала бы сыну свитер. Но этот работник не мог бы срезать километр электрического провода, оставив деревню без света, или выломать латунные детали из системы блокировки на железной дороге, создав риск катастрофы. У него и мысли не было заработать рубль, заодно мстя обществу – не было оснований для мести.
Более того, реформаторы сами задали “институциональную матрицу” для хищнического отношения к собственности, начав с грабежа собственности КПСС и профсоюзов, затем колхозов и государства, а затем и сбережений и доходов граждан. И это отношение к собственности распространилось в разных слоях общества, причем его маргинальные группы “вверху” и “внизу” смыкаются. Маргиналы “вверху” организовали скупку и сбыт цветных металлов , а бригады маргиналов “внизу” по ночам сматывают для этих предпринимателей бухты электрического провода.
Попытки же демократических властей привить гражданам протестантскую этику и побудить их за небольшое вознаграждение сообщать компетентным органам о неплательщиках или расхитителях частной собственности нанесут по хрупкой социально-психологической ситуации удар, который наверняка не окупится копеечной выгодой. Прочтите это сообщение из Петербурга: “Ежегодно в Санкт-Петербурге самовольно подключившиеся потребители забирают от 5 до 10% всей электроэнергии, вырабатываемой АО “Ленэнерго”. В итоге убытки компании составляют более 750 миллионов рублей в год. Чтобы прекратить незаконные действия расхитителей электроэнергии, полгода назад в городе была проведена совместная акция АО “Ленэнерго” и петербургских студентов. Для выявления неучтенных потребителей были привлечены курсанты МВД и студенты Государственного технического университета. Во время рейдов студенты, имея при себе временные удостоверения сотрудников “Энергосбыта”, выполняют задания по проверке законности подключения потребителей электроэнергии в определенном районе. За каждого незаконного обнаруженного потребителя нештатные сотрудники, по трудовому соглашению с “Энергосбытом”, получают 100 рублей премии, плюс 20% от взысканной с расхитителя суммы за потребленную электроэнергию” (2001 -”Энергетика и промышленность России”). Впервые в России привлекают к таким делам студентов. 100 рублей премии!
На Западе, однако, у антисоциальных элементов не было оснований перейти грань и предпринимать реально разрушительные действия. Но это не значит, что такая грань не будет перейдена в РФ. На Западе на дно не сталкивали такое число инженеров и техников, не делали этого с таким глумлением и не оставляли без социальной помощи. Поэтому там никто и не срезает электрические провода, не снимает на мостовой крышки люков канализации.
Таким образом, то состояние общества, которое складывается в ходе реформы и приобретает устойчивый характер, несовместимо с технологической инфраструктурой современного городского жизнеустройства. Это противоречие в рамках нынешнего курса правительства и стоящего за ним слоя “новых собственников” неразрешимо. Следовательно, в среднесрочной перспективе нынешний общественный порядок рухнет. Чем раньше это произойдет, тем меньше травм получит общество и тем менее болезненным будет процесс его выздоровления.
Источник: http://www.kara-murza.ru/books/holod/
Главным фактором насилия внутри общества является насилие над естественной природой внутри государства. Никакое общественное устройство не защитит общество которое терзает природу. Дефолт природы сопровождается дефолтом её бывших собственников охотников собирателей рыболовов фермеров животноводов старателей их среда формирует бомжа после их естественного сгона и разорения. Кроме того человек разумный ни за какие каврижки не будет свой мир калечить это делают моральные уроды, роботы из среды уже изгнанных однажды со своей земли. Беспощадные и жестокие люди а также сломленные жизнью рабы.
Защитников правящего строя в Студию! Они уж объяснят нам ,бестолковым, почему так , а не эдак и потерпеть несколько лет попросят.И тогда! Уже!!! Гений П… восторжествует, и ВСЕ!!! поймут какой Это великий спаситель России много лет нелегально спасал Державу!
Не обяснят.
Они и сами не понимают почему ВЫ ВОРУЕТЕ?
Вот Вы с Серым воруете почему?
И что с этим делать непонятно.
Вся надежда на роботов которые будут Вас отстреливать без суда.
Он-же РОБОТ.
Ему ничего не будет.
О, защитник уже тут как тут.Он по-еврейски как всегда с ног на голову перворачивает и на Личности Всегда Всё ПЕРЕВОДИТ.Какой бы темы не коснись, ХОХОЛ залезет под любую шкуру.Только ОН прав, защитник олигархии и Путина.
Я против Путина раз он Вам с Серым разрешает ВОРОВАТЬ.
Он не разрешает, он попустительствует. Во времена Сталина об этом даже подумать не могли, так как за хищение социалистической собственности можно было и в лагерь лет на пять поехать. А жили в те времена не в пример беднее чем сейчас.
Во-во…
После Путина придёт РОБОКОП….))
С правом на убийства на месте.
Ну или всем ШТРАФЫ и отрабатывать на стройках Севера что вероятне…
Не Гулаг а уютные общежития из сборных контейнеров в которых можно пять-десять лет хорошо жить строя Северный широтный ход.
И Серому и Кара-Мурзе))
Даже с интернетом ))
=Впервые в России привлекают к таким делам студентов. 100 рублей премии!=
Целых 100 рублей? Вот это да!…) Наверное студенты за такую премию будут копытом землю рыть. А еще нолик прибавить слабо? Слабо,потому что себе,любимым меньше в карман достанется. До тех пор,пока у нас вот такое будет,в стране будет бардак. Пока в головах у руководителей будет разруха ничего хорошего со страной происходить не будет.
Интересно зачем публиковать такое старье, уже и РАО ЕЭС нет, и провода уже лет десять как не воруют. Единственно воруют электроэнергию, но и здесь уже противодействие найдено. Правда до современного ещё далеко, но свою функцию выполняет.
“Окститесь”, любезные! Разве статья о проводах или электроэнергии? Она об отношениях между людьми и государством.
А Вы о чём?
Статья про НЕлюдей.
Люди не воруют.
Всё просто….
Чему вы удивляетесь ? Это же скудоумный Сергеев . Ему всегда и всё нужно пояснять . Такое уж с ним в жизни приключилось , при рождении или потом, в школе . ” Учителя ничего не производят ” по твёрдому убеждению скудоумного. Он как раз и есть этому яркий пример . Как ни бились педагоги , а всё-равно получился скудоумный Сергеев .