Кто такие хазары?
12:55. 22 ноября 2019 161 просмотр 18 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
А была ли вообще Хазария? Существовали ли вообще хазары, в природе? Или Хазарию придумали? Или неправильно интерпретировали само название хазары???
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FrQjEPGw2_Y&t=1171s
Казаки – это евреи? Весьма забавно. А евреи в курсе?
И, да, запорожское казачество – лишь часть. И снова поляки.
Хохол – Вам голову промывают капитально.
Ниже дам пост почему.
Вы, уважаемый, просто “поехали” на теме очернения славянства. Без обид – но записать казаков в евреи, которых наградила Речь Посполитая названием “казак” – это надо уметь.
P.S. – про “казачий спас” почитайте.
«Первая Украинская конституция – «Правда Русская».
В институте нас учили, что первой конституцией в Европе, была именно Украинская конституция. Так называемая конституция Пилипа Орлика. Также она имеет второе название – очень редко употребляемое: Бендерская конституция. Дело в том, что она была принята в 1710 г. в городе Бендеры
Знаете, Ваше сознание представляет собой жуткое сочетание противоречий. Истинный хохол. Упрямый и порой глупый в своем упрямстве. Если втемяшится что нибудь в голову – нужно нечто глобальное, чтобы человек начал задумываться. И весьма вредный порой.
Хазары – казаки. Вольный и сильный народ. Который испокон веков охранял русские земли и зачастую жил по своим законам и кодексу чести. Недаром с казачеством порой договаривались и императоры и цари Руси и России царской.
Они же носители особых знаний, но далеко не все, конечно.
Казаки – прирожденные войны в первую очередь.
Не путайте чубатых и казаков – это немного разные люди.
Мой дед, царствие ему небесное, имел рост под 2 метра, и мог дубиной убить медведя.
И честь у него всегда была на первом месте.
Не смейте порочить казачий род.
Польские земли Кот. Польские. Русь это киевское воеводство Ржечи посполитой.
А вот это бла-бла-бла про “великих знакокачественных воинов” это детям втирать будешь.
Переоденешься из Деда Мороза в Казака и будешь заливать…
ага
Я Вам настоятельно рекомендую не выбирать, а Вы явно выбираете материал, а смотреть все сразу, и искать истину самому. Я посмотрел видео, фактов там нет по сути. А Вот Вам вполне можно оспорить выводы РАМН о генетике казаков.
Зачем оспаривать если они ВЕРНЫ.
Вот если-бы сравнили с генетикой казаков 15 века было-бы забавно.
Вы сами сравнивали? Почитайте про казачество. В нынешнем виде оно в основном растворено в обычных гражданах, но еще лет 100 назад мой род, например, имел несколько деревень и сел.
Ты что Ольденбургский или таки деревенский?
Так ТЫ имел или ТЕБЯ имели?
Согласись большая разница ))
Не имели, и я не имел. Казаки и не гнались за регалиями. Тем и столь неудобны были порой правителям – неподкупные. Что нужно – раздобудут сами.
Пилип Орлик никогда не писал Конституцию.
Версия как версия, маненько кособокая, патамушта “угол зрения” тока один, а надо со всех сторон, но и так сойдёт. По крайней мере, вывод, что Хазария и хазары никуда не делись и что “ищут их не там”,- верен. Только искать их не надо: они прямо под носом, рядом с нами. Надо только глаза разуть, а не срать в штаны от страху и не делать вид, что их нету. Но гойским долбойобам даже “Новости Хазарского каганата” смотреть ссыкотно, патамушта там есть правда, тока страшшная, прямо из первых рук…
Забавно , к чему дискуссия об этом пришла ( привели).)
В споре рождается истина (Сократ).
Можно любую лабуду нести, если логично и в результате можно доказать любую противоположную истину.
Как ни странно, но Вы правы. Но мы все же не про потенциалы альтернатив, а Вы про них и логику, а про реалии в данном случае.
И кака она родиться – поглядим.) Сейчас , пока – “сам дурак”.)
” В институте нас учили, что первой конституцией в Европе, была именно Украинская конституция.”
Смешно даже подумать , что 200 лет до того как Н.В. Гоголь пошел в Питере работать и учится писать , ,на ОКРАИНЕ Русской империи был мозговой центр для законов !
БОЛЬНОЙ БРЕД- НАДО ЛЕЧИТЬ КНУТОМ !
Кстати рожденный на ДОНБАССЕ Сергей Прокофьев, во время его путешествия из США никто и не думал звать его “УРКАИНСКИЙ ” !
И ето вполне закономерно, и мотивы в РОМЕО И ЖУЛЬЕТЫ , и в оперой Война и мир ,СТОЛЬКО РУССКИЕ , , ЧТО БОЛЬШЕ НЕКУДА !
Мой совет к 5 колонне на РУСИ- – НАДО СЛУШАТЬ РУССКУЮ КЛАСИКУ , И БАЛДЕТЬ , , УРОДЫ !
По здрав для ваших матерей !