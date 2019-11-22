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Кто такие хазары?

12:55. 22 ноября 2019 161 просмотр 18 коммент. Опубликовал:

А была ли вообще Хазария? Существовали ли вообще хазары, в природе? Или Хазарию придумали? Или неправильно интерпретировали само название хазары???

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FrQjEPGw2_Y&t=1171s

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18 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4499 1895
    BlackCat 22 ноября 2019 в 13:45

    Казаки – это евреи? Весьма забавно. А евреи в курсе?
    И, да, запорожское казачество – лишь часть. И снова поляки.
    Хохол – Вам голову промывают капитально.
    Ниже дам пост почему.

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    1
  • 4499 1895
    BlackCat 22 ноября 2019 в 13:50

    Вы, уважаемый, просто “поехали” на теме очернения славянства. Без обид – но записать казаков в евреи, которых наградила Речь Посполитая названием “казак” – это надо уметь.
    P.S. – про “казачий спас” почитайте.

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    1
  • 10465 1099
    ХОХОЛ 22 ноября 2019 в 14:03

    «Первая Украинская конституция – «Правда Русская».

    В институте нас учили, что первой конституцией в Европе, была именно Украинская конституция. Так называемая конституция Пилипа Орлика. Также она имеет второе название – очень редко употребляемое: Бендерская конституция. Дело в том, что она была принята в 1710 г. в городе Бендеры

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    • 4499 1895
      BlackCatХОХОЛ 22 ноября 2019 в 14:10

      Знаете, Ваше сознание представляет собой жуткое сочетание противоречий. Истинный хохол. Упрямый и порой глупый в своем упрямстве. Если втемяшится что нибудь в голову – нужно нечто глобальное, чтобы человек начал задумываться. И весьма вредный порой.
      Хазары – казаки. Вольный и сильный народ. Который испокон веков охранял русские земли и зачастую жил по своим законам и кодексу чести. Недаром с казачеством порой договаривались и императоры и цари Руси и России царской.
      Они же носители особых знаний, но далеко не все, конечно.
      Казаки – прирожденные войны в первую очередь.
      Не путайте чубатых и казаков – это немного разные люди.
      Мой дед, царствие ему небесное, имел рост под 2 метра, и мог дубиной убить медведя.
      И честь у него всегда была на первом месте.
      Не смейте порочить казачий род.

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      1
      • 10465 1099
        ХОХОЛBlackCat 22 ноября 2019 в 14:16

        Польские земли Кот. Польские. Русь это киевское воеводство Ржечи посполитой.
        А вот это бла-бла-бла про “великих знакокачественных воинов” это детям втирать будешь.
        Переоденешься из Деда Мороза в Казака и будешь заливать…
        ага

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        • 4499 1895
          BlackCatХОХОЛ 22 ноября 2019 в 14:19

          Я Вам настоятельно рекомендую не выбирать, а Вы явно выбираете материал, а смотреть все сразу, и искать истину самому. Я посмотрел видео, фактов там нет по сути. А Вот Вам вполне можно оспорить выводы РАМН о генетике казаков.

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    • 6323 5721
      жора шаповХОХОЛ 22 ноября 2019 в 14:41

      Пилип Орлик никогда не писал Конституцию.

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  • 12241 7371
    Maleos 22 ноября 2019 в 14:11

    Версия как версия, маненько кособокая, патамушта “угол зрения” тока один, а надо со всех сторон, но и так сойдёт. По крайней мере, вывод, что Хазария и хазары никуда не делись и что “ищут их не там”,- верен. Только искать их не надо: они прямо под носом, рядом с нами. Надо только глаза разуть, а не срать в штаны от страху и не делать вид, что их нету. Но гойским долбойобам даже “Новости Хазарского каганата” смотреть ссыкотно, патамушта там есть правда, тока страшшная, прямо из первых рук…

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  • 6323 5721
    жора шапов 22 ноября 2019 в 14:13

    Забавно , к чему дискуссия об этом пришла ( привели).)

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  • 458 398
    georgi tarabov 22 ноября 2019 в 14:31

    ” В институте нас учили, что первой конституцией в Европе, была именно Украинская конституция.”

    Смешно даже подумать , что 200 лет до того как Н.В. Гоголь пошел в Питере работать и учится писать , ,на ОКРАИНЕ Русской империи был мозговой центр для законов !
    БОЛЬНОЙ БРЕД- НАДО ЛЕЧИТЬ КНУТОМ !

    Кстати рожденный на ДОНБАССЕ Сергей Прокофьев, во время его путешествия из США никто и не думал звать его “УРКАИНСКИЙ ” !
    И ето вполне закономерно, и мотивы в РОМЕО И ЖУЛЬЕТЫ , и в оперой Война и мир ,СТОЛЬКО РУССКИЕ , , ЧТО БОЛЬШЕ НЕКУДА !

    Мой совет к 5 колонне на РУСИ- – НАДО СЛУШАТЬ РУССКУЮ КЛАСИКУ , И БАЛДЕТЬ , , УРОДЫ !
    По здрав для ваших матерей !

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