Защита Трезвости. Виктор Пономарев. Часть 2

Учитель Трезвости Виктор Александрович Пономарев из ростовской организации «Трезвый Дон» расскажет о защите Трезвости и ответит на вопросы слушателей.



Часть 1 – https://youtu.be/4cQGiGRUfnk



- Какая главная ложь о наркотиках?

- Почему трезвое движение против сухого закона?

- Почему на уроках Трезвости нельзя говорить о вреде алкоголя и табака?

- Как родителям реагировать на «опьянение» подростка?

- Как избавиться от зависимости и почему бывают срывы?

- Возможно ли отрезвить Россию?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KcasDfVXPKk