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Защита Трезвости. Виктор Пономарев. Часть 2

12:05. 20 ноября 2019 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Учитель Трезвости Виктор Александрович Пономарев из ростовской организации «Трезвый Дон» расскажет о защите Трезвости и ответит на вопросы слушателей.

Часть 1 – https://youtu.be/4cQGiGRUfnk

- Какая главная ложь о наркотиках?
- Почему трезвое движение против сухого закона?
- Почему на уроках Трезвости нельзя говорить о вреде алкоголя и табака?
- Как родителям реагировать на «опьянение» подростка?
- Как избавиться от зависимости и почему бывают срывы?
- Возможно ли отрезвить Россию?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KcasDfVXPKk

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