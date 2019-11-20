Защита Трезвости. Виктор Пономарев. Часть 1
Учитель Трезвости Виктор Александрович Пономарев из ростовской организации «Трезвый Дон» расскажет о защите Трезвости и ответит на вопросы слушателей.
Часть 2 – https://youtu.be/KcasDfVXPKk
- Какая главная ложь о наркотиках?
- Почему трезвое движение против сухого закона?
- Почему на уроках Трезвости нельзя говорить о вреде алкоголя и табака?
- Как родителям реагировать на «опьянение» подростка?
- Как избавиться от зависимости и почему бывают срывы?
- Возможно ли отрезвить Россию?
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