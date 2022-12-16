Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Трезвость – признак разумности!

25 1

Трезвость – признак разумности! Интервью с Учителем Трезвости Виктором Александровичем Пономаревым, который проводит занятия для детей, взрослых, зависимых людей и общественных деятелей в 60 городах России.

Из этого видео Вы узнаете:
-О «трезвых сёлах» Якутии и отличительные особенности якутского законодательства в сфере антиалкогольной политики.
-Об уроках Трезвости, которые проводятся в трезвом движении (Про их отличие от классической антиалкогольной и антинаркотической профилактики. Про реакцию детей. Новый терминологический аппарат. Про отличие целей наркологической профилактики и трезвеннической)
-О программе утверждения и сохранения Трезвости в России (То есть про те пункты, которые необходимо реализовать на государственном уровне, чтобы прийти к СОЗНАТЕЛЬНО трезвой России: закон должен утверждать правду, прекращение информационного террора, уроки Трезвости, отраву – за поселения в спецмагазины, правдивая информация в местах продажи. Почему сознательно трезвая Россия лучше, чем сухой закон)
-Про создание трезвой среды для собственных детей (Есть ряд несложных советов родителям. Защита детей от негативной информации в зависимости от возраста. Отношение к алкоголю и табаку, их место в доме. Как ребёнку рассказать сложные вещи просто, например через известные сказки. Как стать учителем Трезвости для своих детей)
-Про помощь зависимым и советы по самоизбавлению от вредных привычек.

Виктор Александрович Пономарев. Женат, двое детей.
Родился в1985г. В 2007 году закончил Южный Федеральный университет, кафедру физиологии человека и животных, защитил диплом по направлению психофизиологии. В 2019 году закончил магистратуру Академии педагогики и психологии Южного Федерального университета по программе “первичная профилактика зависимостей и медиация в образовании”.
С 2010 года участник молодежного движения Трезвый Дон. В 2012-м году стал учредителем одноимëнной общественной организации РООО УСТ “Трезвый Дон”.
Смомента основания и по сегодняшний день главный преподаватель организации. Проводит курсы по освобождению от табачно-алкогольной зависимости, курсы для родителей, уроки Трезвости в учебных заведениях, подготовку преподавателей из числа общественников с 2012 года.
С 2014 года главный лектор ежегодных молодежных форумов “Трезвый Слëт” в Ростовской области.
В 2020 году создал Youtube-канал “Учитель Трезвости” https://www.youtube.com/@user-wk2mp3un1v , на котором размещает видеоролики для популяризации трезвого образа жизни.
Регулярно по приглашению общественных организаций и администраций городов проводит лекции, курсы и семинары в разных регионах России
Телеграмм-канал https://t.me/uchitel_trezvosti

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА В МИНСКЕ:
18 декабря в 14:00 в Минске, в Доме Москвы по адресу: ул.Коммунистическая, 86 состоится творческая встреча А.Е.Усанина «Сценарий здорового развития общества».


Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
Telegram Александр Усанин: https://t.me/usanin_aleksandr
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.
МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ!
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cE1dGY4vJMg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Владимир Жданов 100 лет назад - высказывания народного трезвенника Челышова
Кали-Юги больше не будет
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
Пропаганда алкоголя, табака и других наркотических веществ в кинематографе
Мифы об алкоголе
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 3231 3139
    Виктор час назад

      Алкоголь, в нынешнем его виде, как и табакокурение, говорят, придумали для уничтожения, порабощения… жителей (тогда) Росийской империи.
      Приспособились. Выжили. И продолжили размножаться …
      А сейчас ни на бунт поднять не могут, но уничтожить всякой “пищефармокороноиндустриеей”…
      Не берет после этого никакая зараза

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru