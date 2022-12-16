Трезвость – признак разумности!
Трезвость – признак разумности! Интервью с Учителем Трезвости Виктором Александровичем Пономаревым, который проводит занятия для детей, взрослых, зависимых людей и общественных деятелей в 60 городах России.
Из этого видео Вы узнаете:
-О «трезвых сёлах» Якутии и отличительные особенности якутского законодательства в сфере антиалкогольной политики.
-Об уроках Трезвости, которые проводятся в трезвом движении (Про их отличие от классической антиалкогольной и антинаркотической профилактики. Про реакцию детей. Новый терминологический аппарат. Про отличие целей наркологической профилактики и трезвеннической)
-О программе утверждения и сохранения Трезвости в России (То есть про те пункты, которые необходимо реализовать на государственном уровне, чтобы прийти к СОЗНАТЕЛЬНО трезвой России: закон должен утверждать правду, прекращение информационного террора, уроки Трезвости, отраву – за поселения в спецмагазины, правдивая информация в местах продажи. Почему сознательно трезвая Россия лучше, чем сухой закон)
-Про создание трезвой среды для собственных детей (Есть ряд несложных советов родителям. Защита детей от негативной информации в зависимости от возраста. Отношение к алкоголю и табаку, их место в доме. Как ребёнку рассказать сложные вещи просто, например через известные сказки. Как стать учителем Трезвости для своих детей)
-Про помощь зависимым и советы по самоизбавлению от вредных привычек.
Виктор Александрович Пономарев. Женат, двое детей.
Родился в1985г. В 2007 году закончил Южный Федеральный университет, кафедру физиологии человека и животных, защитил диплом по направлению психофизиологии. В 2019 году закончил магистратуру Академии педагогики и психологии Южного Федерального университета по программе “первичная профилактика зависимостей и медиация в образовании”.
С 2010 года участник молодежного движения Трезвый Дон. В 2012-м году стал учредителем одноимëнной общественной организации РООО УСТ “Трезвый Дон”.
Смомента основания и по сегодняшний день главный преподаватель организации. Проводит курсы по освобождению от табачно-алкогольной зависимости, курсы для родителей, уроки Трезвости в учебных заведениях, подготовку преподавателей из числа общественников с 2012 года.
С 2014 года главный лектор ежегодных молодежных форумов “Трезвый Слëт” в Ростовской области.
В 2020 году создал Youtube-канал “Учитель Трезвости” https://www.youtube.com/@user-wk2mp3un1v , на котором размещает видеоролики для популяризации трезвого образа жизни.
Регулярно по приглашению общественных организаций и администраций городов проводит лекции, курсы и семинары в разных регионах России
Телеграмм-канал https://t.me/uchitel_trezvosti
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА В МИНСКЕ:
18 декабря в 14:00 в Минске, в Доме Москвы по адресу: ул.Коммунистическая, 86 состоится творческая встреча А.Е.Усанина «Сценарий здорового развития общества».
Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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Алкоголь, в нынешнем его виде, как и табакокурение, говорят, придумали для уничтожения, порабощения… жителей (тогда) Росийской империи.
Приспособились. Выжили. И продолжили размножаться …
А сейчас ни на бунт поднять не могут, но уничтожить всякой “пищефармокороноиндустриеей”…
Не берет после этого никакая зараза