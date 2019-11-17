Коротко о разном. 17.11.2019
19:17. 17 ноября 2019 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Коротко о разном.
1.Касательно анонса передачи https://ria.ru/20191117/1561044655.html арестованных в прошлом году украинских катеров и буксира Украине.
Тут на самом деле все просто. Если их на что-то обменивают, как это было с экипажами, это одно.
Если их просто отдают в стиле "А может наш красивый жест оценят", то это другое. И да, не оценят, как не оценивают любую одностороннюю уступку.
Так что осталось дождаться, дабы узнать, просто так отдают или на что-то меняют. Не удивлюсь ни 1-му, ни 2-му варианту.
2. Саудиты снова обсуждают с РФ закупку С-400 https://ria.ru/20191117/1561036559.html Обсуждают уже более двух лет. После недавнего фейла ЗРК "Пэтриот" при отражении удара по НПЗ "Saudi Aramco", а также систематическими ударами хуситов по саудовской инфраструктуре, интерес к С-400 по понятным причинам вырос. Другой вопрос, что закупка саудитами С-400 у РФ создает проблему в отношениях Эр-Рияда с Вашингтоном, так как американский закон фактически обязывает Трампа ввести против Саудовской Аравии санкции за покупку С-400. Поэтому вангую, что давление на саудитов со стороны США будет возрастать, чтобы зарубить сделку на стадии переговоров.
РФ конечно с удовольствием продаст С-400 саудитам, чтобы как минимум посмотреть на ухудшение отношений саудитов с американцами. Надо конечно еще и Ирану продать, для равновесия.
3. За год протестов "Желтых жилетов" экономике Франции нанесен ущерб в 17 млрд. евро https://russian.rt.com/inotv/2019-11-17/Le-Parisien-god-protestov-zhyoltih
Когда Макрон пытался продавить свои реформы и ломать население через колено, речь шла о росте доходов бюджета на сумму от 4 до 7 млрд. долларов. В общем, отличные реформы, и конкурсы интересные. Протесты "желтых жилетов" по субботам продолжаются.
4. Русских приветствуют, турок закидывают https://vk.com/video-67359347_456241809 Видимо курдам довели политику партии, поэтому теперь во время совместного патрулирования российских и турецких военных, курды приветствуют российские машины, а турок уже традиционно закидывают камнями. Вполне понятно, что все это не стихийный, а управляемый процесс. Также стоит отметить, что идут переговоры между РФ и Турцией по поводу отвода курдов от трассы M4, чтобы прекратить веселые междуособойчики курдов и "зеленых", в которые периодически втягиваются турецкая и сирийская армии, а безвестные поселки переходят из рук в руки. Ожидается, что на следующей неделе в этом вопросе наступит некоторый прогресс. Остальную часть границы от Джараблуса до границы с Ираком уже взяли под контроль – остался лишь контролируемый Турцией пельмень от Таль-Абьяда до Рас-аль-Айна.
5. Эффектиный глава района в Печорской области https://vk.com/antonholodov?w=wall18020816_45901. Мало того, что эффективный чиновник, так еще и бухой. В условиях популярности таких историй в соц.сетях и тот факт, что он начал буровить на полицию, выдают в авторе незабываемой речи очередного номинаната конкурса "слабоумие и отвага".
6. Военные ЛНР отмечают, что в районе Крымского над позициями ВСУ поднят американский флаг http://lug-info.com/news/one/kievskie-siloviki-vyvesili-flagi-ssha-na-svoikh-pozitsiyakh-v-zone-oos-narodnaya-militsiya-50748 Далеко не первый такой флаг, хотя со свастиками встречались чаще. Возможно какие-то нацики развлекаются, а может очередная ЧВК заехала на фронте поработать (документы на эту тему не так давно публиковал "Джокер ДНР").
7. Мединский обрушился с критикой на "Фонд Кино" https://ria.ru/20191116/1561021250.html Оказывается, "Фонд Кино" очень неэффективная организация, которвая провалила задачи продвижения российского кино в малых городах страны и за рубежом. Никто ведь до 2019 года и не догадывался, что с "Фондом Кино" что-то не так.
Будем считать, что это просто очередная "творческая неудача" и надзорным органам нечего там проверять. Киноделы лучше знают, как эффективно осваивать государственные бюджеты.
8. Зеленский призвал молодежь не уезжать и "строить новую Украину" https://www.rbc.ua/rus/styler/nam-vami-eto-silam-zelenskiy-obratilsya-ukraintsam-1574001578.html Помоему эти же занимался еще Порошенко. В основном призывал, правда условия в стране создал такие, что отток граждан при Порошенко лишь усилился. При Зеленском процесс нисколько не остановился. Молодежь как валила в Европу или Россию, так и валит. Но можно еще одну чудесную речь записать и сразу все наладится, покуда спонсоры зиц-председателя деребанят государственные активы и проводят очередной передел собственности.
9. Под Кернесом снова шатается кресло https://asd.news/articles/ukraina/u-kernesa-vse-slozhno/ Уже не в первый раз, но так сразу хоронить этого персонажа я бы поостерегся, хотя в случае его падения жалеть там особо нечего – Кернес был одним из тех, кто саботировал Русскую весну в Харькове, грамотно стравливая протестный пар в свисток, благодаря чему и сохранил свой пост после государственного переворота.
10. Лукашенко заявил, что пойдет еще на один срок https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/11/17/n_13707080.shtml. Вот ни разу и не сомневался. Разумеется, если ничего не случится и он будет участвовать ,то Батька их выиграет.
Внятных альтернатив ему все равно не просматривается. Главная проблема в отношениях РФ и Белоруссии это конечно же не терки с Лукашенко по поводу кредитов, реэкспорта или союзного договора, а то, что будет после Лукашенко.
Очередной срок Батьки позволит отложить наиболее острый вопрос еще на несколько лет. Но рано или поздно он все равно возникнет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5432234.html