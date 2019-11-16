Запретная история неславян

Этот фильм, это в чем-то продолжение фильма “Запретная история славян”. Если вы его ещё не видели, то я рекомендую это сделать после просмотра текущего фильма. По ряду соображений, я решил текущий фильм сделать независимым от первой части.

Вместо вступления, хочу вкратце пояснить идею первой части, которую поняли далеко не все.

На начало Х1Х века Русь-матушка представляла из себя вот такое вот весёлое разнообразие.

И поверьте, эта кучка княжеств ещё самое жирное что могло из себя слепить неструктурированное общество, а вообще даже внутри этих не особо крупных объединений шло своё дробление, типа такого.

Чего стоит только Фоминско-Березуйское княжество, но пока речь в целом, так вот все события 1800-1812 годов замечательно запротоколированны в Карамзинской "Истории государства Российского" в главах, посвящённых Смутному Времени. Москва была не "собирательницей городов русских", а всего лишь одним из центров где правил талантливый самозванец Барыс Годунов. Территория нынешней России была "Диким Востоком" (по аналогии с подвергшимся спустя полстолетия колонизации "Диким Западом"), знаменитое русское "Рязанское княжество" вообще было слегка нерусским(примечания: согласно нашим современным представлениям), Рязань-Эрзянь была племенным центром мордвы-эрзя, Поволжье, где по Волге стояли форпосты-стоянки было всего лишь проходным двором обслуживающим иранскую торговлю, бурлаки-персы (амбалы) таскали баржи вверх по Волге ещё в последней трети Х1Х века, когда принадлежность Поволжья российской императорской короне стало аксиомой.

Ссылки на источники:

https://skunk-69.livejournal.com/1061…

https://dlib.rsl.ru/viewer/0100354566…

Канал альтернативной истории Сергея Игнатенко

Смотрите также:

Великая Тартария: https://www.youtube.com/playlist?list…

Альтернативный взгляд на войну 1812 года: https://www.youtube.com/playlist?list…

Запретная история Сибири: https://www.youtube.com/playlist?list…

Эффект Манделы: https://www.youtube.com/playlist?list…

Разрушение мифов альтернативной истории:

https://www.youtube.com/playlist?list…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZkdB9TefhDw