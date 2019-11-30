Великая русская тайна

Предыдущий мой ролик Запретная история неславян, вызвал огромную волну негатива. А ведь спрашивается – почему негатив? Более трех я собирают материалы по теме Тартарии. Показываю самые разные карты, картины, письменные упоминания об этой империи их самых разных источников на многих языках. И упоминания о Тартарии сохраняются вплоть до начала 19-го века. В то время в Европе даже в газетах писали об этой империи, и то, что она скоро перестанет существовать совсем. Вот, например, книга со следующим названием: “Мир или универсальная география: содержит описания, карты и герб основных стран мира.”. Автор Пьер Дюваль издал эту книгу в 1676 году. Здесь мы видим не только карту Тартарии, где Московия находится за границей точечным пунктиром. Но и также приведен герб Тартарии. Написано: золото или песчанная сова. Также здесь приведен герб Малой Тартарии. Написано: Три песчанных золотых грифона, вооруженных пастью. Информация об империи Тартарии есть почти во всех атласах того времени, как стали атласы мира рисовать вообще, и никуда от этого не деться. Есть в этом атласе также Россия-Московия, и здесь изображен такой странный герб. Написано: песчанные, открытые ворота , имеющие две створки, и две ступени. Вот, собственно, и все чем могла похвастаться Россия на тот момент. Россия была всего лишь ворОтами, из Европы в Азию.

Ссылки на источники:

http://sun.tsu.ru/mminfo/000183445/

https://rusneb.ru/catalog/005664_0000…

https://dlib.rsl.ru/viewer/0100510354…

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%…

https://www.swaen.com/antique-map-of….

https://www.youtube.com/watch?v=3hNgp…\

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Канал альтернативной истории Сергея Игнатенко

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Великая Тартария: https://www.youtube.com/playlist?list…

Альтернативный взгляд на войну 1812 года: https://www.youtube.com/playlist?list…

Запретная история Сибири: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Разрушение мифов альтернативной истории:

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2EeddIahxpY