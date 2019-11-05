Запретная история славян

Кто такие славяне и откуда они произошли? На самом деле это непростой вопрос. Даже в среде официальной истории споры о происхождении славян идут до сих пор. Когда мы слышим словосочетание древние славяне, у нас несомненно возникают образы, которые мы однажды видели на многочисленных картинах. Но так ли выглядели древние славяне. Но откуда мы знаем, как выглядели славяне? Самые ранние изображения древних славян в таком виде как мы сейчас представляем появились только во второй половине 19-го века, но может быть художники просто рисовали то что им описали историки. Однако попытки нарисовать древних славян предпринимались ещё в конце 18 века.

Ссылки на источники:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt…

https://dlib.rsl.ru/viewer/0100333794…

https://runivers.ru/bookreader/book16…

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt…

https://dlib.rsl.ru/viewer/0100364897…

https://dlib.rsl.ru/viewer/0100363591…

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Канал альтернативной истории Сергея Игнатенко

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ka21PHWjBeM