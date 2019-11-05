Запретная история славян
Кто такие славяне и откуда они произошли? На самом деле это непростой вопрос. Даже в среде официальной истории споры о происхождении славян идут до сих пор. Когда мы слышим словосочетание древние славяне, у нас несомненно возникают образы, которые мы однажды видели на многочисленных картинах. Но так ли выглядели древние славяне. Но откуда мы знаем, как выглядели славяне? Самые ранние изображения древних славян в таком виде как мы сейчас представляем появились только во второй половине 19-го века, но может быть художники просто рисовали то что им описали историки. Однако попытки нарисовать древних славян предпринимались ещё в конце 18 века.
Ссылки на источники:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt…
https://dlib.rsl.ru/viewer/0100333794…
https://runivers.ru/bookreader/book16…
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt…
https://dlib.rsl.ru/viewer/0100364897…
https://dlib.rsl.ru/viewer/0100363591…
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Канал альтернативной истории Сергея Игнатенко
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материал ,который мне рекомендовал Хохол ,появился автоматически ?
Не, тему жевали давно, вот модер и подсуетился.
Не древние они и не произощли, а прибыли… С разных звёздных систем (земель)…
Славяно-Арии – люди РАСЫ, белокожие народы: Светорусы имеют небесный (синий) цвет глаз, Рассены – огненный (карий), Да’Арийцы – серебряный (серый), Х’Арийцы – изумрудный (зелёный).
Славянин – славящий ”Ян” и ”Ин”, т.е. славящий Всевышнего во всех проявлениях: ”ян” – положительная, мужская, солнечная, созидательная энергия Всевышнего, ”ин” – отрицательная, женская, лунная, разрушительная энергия Всевышнего. Т.е. это не национальность, а скорее вероисповедание. ”Мы славим Бога и никогда Его ни о чём не просим – поэтому мы суть Славяне”…
Посмотрел видео, как-то притянуто за уши и размыто. Пришло на ум, что спецы по черепу восстанавливают как бы облик , да и мифы совсем не мифы. Кстати маркёр уже отметился – минуснул. Значит , ты прав.
Минус может означать что угодно: не согласен с мыслью комментирующего; не нравится комментарий; не нравится комментатор; комментатор опередил минусующего, перехватив его мысль; комментарий – бред; минусующий минусует всех подряд, за исключением того, кто мыслит с ним в унисон, или кого он привлёк на свою сторону; неуравновешенная психика; похмелье; жена не.. короче, поссорились; минусующий шизик… ну, и так далее, но только не то, что заминусованный комментарий есть истина в последней инстанции…
И шо? У каждого – свои.
“…не согласен с мыслью комментирующего…” И ты можешь указать того, с кем это насекомое согласно?
Гадёныш знает своё дело туго…
Нации славяне не существовало и не существует. Это вид религии, которым называли русских иноземцы (по вероисповеданию).Поэтому историки несуществующей “украинской” нации, придуманной большевиками, ищут обоснование для существования “окраинцев”. На Украине есть люди, считающие себя украинцами, типа комментатора ХОХЛА. Но есть и люди, выдающие себя за Наполеона. И с каждым годом на Украине таких людей становится больше.
У славян – ведическое мировоззрение. А “типа комментатор” сам признался, что он не хохол.
На ум пришло ОнкоМаркер.
Когда русских опять нет, значит снова нужен газ бесплатно.
Путин виноват.
Что значит ” за последнее столетие народы АКТИВНО СМЕШИВАЛИСЬ ” ?
А до этого им запрещали смешиваться ? А потом , когда им разрешили , они как схватились смешиваться , только брызги в стороны летели !
Никто ни с кем не смешивался . Это обусловлено разностью менталитета . Большинство смешанных браков распадаются , если таковые случаются .
Написать можно всё , что угодно — бумага стерпит и язык без костей . Но есть наука ГЕНЕТИКА , которую не обманешь . В России по-прежнему 70% населения — это чистые русские — носители гаплогруппы R1A . А это говорит о том , что никакого ” активного смешивания ” не было !
Уснула через несколько минут. Так и не знаю, чем кончилось. Обидно.
Самые узкоглазые признаны древними славянами.ЗдОрово!Короче Веды и Велесову книгу Кара-мзин написал! И вообще никого не было кроме автора опуса.