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Запретная история славян

11:05. 5 ноября 2019 629 просмотров 15 коммент. Опубликовал:

Кто такие славяне и откуда они произошли? На самом деле это непростой вопрос. Даже в среде официальной истории споры о происхождении славян идут до сих пор. Когда мы слышим словосочетание древние славяне, у нас несомненно возникают образы, которые мы однажды видели на многочисленных картинах. Но так ли выглядели древние славяне. Но откуда мы знаем, как выглядели славяне? Самые ранние изображения древних славян в таком виде как мы сейчас представляем появились только во второй половине 19-го века, но может быть художники просто рисовали то что им описали историки. Однако попытки нарисовать древних славян предпринимались ещё в конце 18 века.

Ссылки на источники:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt…

https://dlib.rsl.ru/viewer/0100333794…
https://runivers.ru/bookreader/book16…
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt…
https://dlib.rsl.ru/viewer/0100364897…
https://dlib.rsl.ru/viewer/0100363591…

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Канал альтернативной истории Сергея Игнатенко

Смотрите также:
Великая Тартария: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Запретная история Сибири: https://www.youtube.com/playlist?list…

Эффект Манделы: https://www.youtube.com/playlist?list…

Разрушение мифов альтернативной истории:
https://www.youtube.com/playlist?list…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ka21PHWjBeM

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4530 3938
    mary 5 ноября 2019 в 11:49

    материал ,который мне рекомендовал Хохол ,появился автоматически ?

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    1
  • 21691 18975
    Вячеслав 5 ноября 2019 в 12:10

    Не древние они и не произощли, а прибыли… С разных звёздных систем (земель)…
    Славяно-Арии – люди РАСЫ, белокожие народы: Светорусы имеют небесный (синий) цвет глаз, Рассены – огненный (карий), Да’Арийцы – серебряный (серый), Х’Арийцы – изумрудный (зелёный).
    Славянин – славящий ”Ян” и ”Ин”, т.е. славящий Всевышнего во всех проявлениях: ”ян” – положительная, мужская, солнечная, созидательная энергия Всевышнего, ”ин” – отрицательная, женская, лунная, разрушительная энергия Всевышнего. Т.е. это не национальность, а скорее вероисповедание. ”Мы славим Бога и никогда Его ни о чём не просим – поэтому мы суть Славяне”…

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    1
    • 5953 5391
      жора шаповВячеслав 5 ноября 2019 в 12:39

      Посмотрел видео, как-то притянуто за уши и размыто. Пришло на ум, что спецы по черепу восстанавливают как бы облик , да и мифы совсем не мифы. Кстати маркёр уже отметился – минуснул. Значит , ты прав.

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      3
      • 12107 7289
        Maleosжора шапов 5 ноября 2019 в 12:58

        Минус может означать что угодно: не согласен с мыслью комментирующего; не нравится комментарий; не нравится комментатор; комментатор опередил минусующего, перехватив его мысль; комментарий – бред; минусующий минусует всех подряд, за исключением того, кто мыслит с ним в унисон, или кого он привлёк на свою сторону; неуравновешенная психика; похмелье; жена не.. короче, поссорились; минусующий шизик… ну, и так далее, но только не то, что заминусованный комментарий есть истина в последней инстанции…

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      • 21691 18975
        Вячеславжора шапов 5 ноября 2019 в 13:32

        Гадёныш знает своё дело туго…

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      • 7853 2698
        nikolayжора шапов 5 ноября 2019 в 17:52

        Нации славяне не существовало и не существует. Это вид религии, которым называли русских иноземцы (по вероисповеданию).Поэтому историки несуществующей “украинской” нации, придуманной большевиками, ищут обоснование для существования “окраинцев”. На Украине есть люди, считающие себя украинцами, типа комментатора ХОХЛА. Но есть и люди, выдающие себя за Наполеона. И с каждым годом на Украине таких людей становится больше.

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      • 3485 3023
        Мирославажора шапов 5 ноября 2019 в 18:50

        На ум пришло ОнкоМаркер.

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  • 1912 1136
    чужой 5 ноября 2019 в 14:50

    Когда русских опять нет, значит снова нужен газ бесплатно.
    Путин виноват.

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  • 13105 5945
    Юстас 5 ноября 2019 в 15:40

    Что значит ” за последнее столетие народы АКТИВНО СМЕШИВАЛИСЬ ” ?
    А до этого им запрещали смешиваться ? А потом , когда им разрешили , они как схватились смешиваться , только брызги в стороны летели !
    Никто ни с кем не смешивался . Это обусловлено разностью менталитета . Большинство смешанных браков распадаются , если таковые случаются .
    Написать можно всё , что угодно — бумага стерпит и язык без костей . Но есть наука ГЕНЕТИКА , которую не обманешь . В России по-прежнему 70% населения — это чистые русские — носители гаплогруппы R1A . А это говорит о том , что никакого ” активного смешивания ” не было !

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    2
  • 5590 4354
    Айва 5 ноября 2019 в 17:19

    Уснула через несколько минут. Так и не знаю, чем кончилось. Обидно.

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  • 3485 3023
    Мирослава 5 ноября 2019 в 18:48

    Самые узкоглазые признаны древними славянами.ЗдОрово!Короче Веды и Велесову книгу Кара-мзин написал! И вообще никого не было кроме автора опуса.

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