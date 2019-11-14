Американская корпорация Google собирала медицинские данные миллионов жителей

Врачебная тайна становится добычей маркетологов. Как выяснили американские журналисты, Google заполучил личные данные миллионов пациентов в США в рамках медицинского проекта. Причем о нем не поставили в известность ни врачей, ни больных.

– Google, что ты обо мне знаешь?

– Ваша конфиденциальность важна, и Google делает все, чтобы защитить ваши данные и информировать вас о том, как они используются.

Google хоть и знает о нас больше всех в мире, но никогда нам самим в этом не признается. Свежая статья в The Wall Street Journal – этому лишнее свидетельство. Газета выяснила: техгигант теперь тайно собирает даже самые конфиденциальные данные о здоровье миллионов жителей США: «Источники, знающие о ситуации, говорят, что речь идет о медицинских записях порядка 50 миллионов американцев. Данные размещаются в «облаке» Google – хранилище программного обеспечения с возможностью удаленного доступа, в том числе со стороны ряда сотрудников технического гиганта. О таких новшествах не поставили в известность ни докторов, ни пациентов».

Издание объясняет, как работает секретный проект под названием «Соловей»: пациент приходит в больницу, все данные о его визите заносятся в электронную базу, а затем аккумулируются на серверах компании Google. Даже результаты анализов и диагнозы.

– Пациенты доверяют докторам самую конфиденциальную информацию, говорят с ними о том, о чем не рассказывают больше никому. То, что все это куда-то утекает, пугает, – говорит врач Тара Нарула.

После того, как информация утекла в прессу, техгигант опубликовал заявление: компания якобы не нарушает американский закон, а напротив работает на благо пациентов, помогает совершенствовать медицинский сервис. Правда, многие в США, включая политиков, смотрят на ситуацию по-другому: «Вопиющее пренебрежение конфиденциальностью, общественным благосостоянием и основными нормами теперь стало основой бизнес-модели Google. Это за гранью позора».

Скандалы, связанные с утечками данных, стали для США обыденностью. Представителей техгигантов Силиконовой долины то и дело вызывают объясняться в конгресс.

– Мы собираем далеко не все данные. Например, если вы покупаете продукты Google для дома, мы не записываем ваши разговоры, если вы сами об этом не просите, – говорит Сундар Пичаи, генеральный директор Google Inc.

А уже через год в Америке разразился очередной скандал.

– Будьте осторожнее, когда с кем-нибудь говорите. Google теперь признает, что его работники прослушивают записи разговоров через колонки. Для совершенствования технологии распознавания голоса, – сообщила ведущая телеканала FOX NEWS Трейси Карраско.

Компания попыталась оправдаться: дескать, все на благо потребителя.

От Google теперь и в прямом смысле не убежишь, техгигнат ещё и купил компанию-производителя браслетов для фитнес-тренировок Fitbit.

Как пишет издание TIME: «Самая очевидная приманка – данные о здоровье миллионов пользователей браслетов Fitbit. Более десяти лет они отслеживают самочувствие пользователей, фиксируя их привычки – пройденные шаги, сожженные калории, выполненные упражнения. Именно это нужно Google, чтобы пополнять свою информацию о вас».

Доступ к личным данным – современная золотая жила и для бизнеса, и для политики. У кого застраховаться? Какое лекарство купить? За кого голосовать – искусственный интеллект подскажет. Но в чьих интересах будет совет? Facebook оштрафовали на 600 тысяч долларов из-за незаконной передачи данных британской компании «Кембридж Аналитика». Та использовала их для изготовления политической рекламы. Google выплатил куда больший штраф – 170 миллионов долларов за то, что через YouTube незаконно собирал данные детей опять же в рекламных целях.

– Компании воспринимают это как издержки на ведение подобного бизнеса. Им надо оставаться конкурентоспособными, поэтому штрафы просто заложены в цену акций, – объясняет Ден Паттерсон, старший продюсер CNET.

Прибыль, которую техгиганты получают за счет использования личных данных, оправдывает любые штрафы.

Источник: https://nstarikov.ru/amerikanskaja-korporacija-google-sobirala-medicinskie-dannye-millionov-zhitelej-110314