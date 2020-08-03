Казахстан: Генно-модифицированная страна



При этом, оговаривается он, необходима комплексная научно-техническая государственная программа, направленная на создание отечественных генетически модифицированных растений, контроль над завозимым семенным и посадочным материалом, на содержание чужеродных генов, мониторинг посевов генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. «Наш институт подготовил такую программу, и я надеюсь, что ее одобрят к финансированию»,— добавляет он.

Вредные семена

Опасения относительно того, насколько безопасно использовать трансгенные растения, свойственны как государственным мужам, так и обывателям по всему миру, кроме разве что США.



Транснациональные корпорации, занимающиеся созданием ГМО, убеждают, что их выращивание и употребление в пищу совершенно безопасно. Они утверждают, что генная модификация по сути происходит и при селекции. В XX веке активно использовался химический и радиоактивный мутагенез, когда на семена воздействовали извне, а затем отбирали растения, мутировавшие в нужном направлении,— таким образом получены многие популярные сорта культурных растений. Генная же модификация — это якобы то же самое, но на более высоком научном уровне.



Мутагенез приводит к случайным изменениям генной структуры растений, а генная инженерия позволяет менять ее целенаправленно. Это и дешевле, и результат получается лучше. Что же касается употребления в пищу ГМ-продукции, то ученые из корпораций говорят, что желудочно-кишечный тракт человека проницаем лишь для определенных веществ, которые получаются в результате разложения пищи ферментами.



Так что в итоге любая пища, хоть генно-модифицированная, хоть нет, разлагается лишь до нескольких соединений.

Кабыл Жамбакин уверен, что употребление в пищу ГМО безопасно. Ему не известны случаи, когда внедрение чужеродных генов в растения приводило бы к неожиданным негативным последствиям. По данным экспертов американской ISAAA, использование генно-модифицированных культур в сельском хозяйстве позволяет сократить применение пестицидов, экономить ископаемое топливо, снижать выбросы двуокиси углерода.

Однако не все исследователи согласны с такими выводами. По словам российского ученого, доктора биологических наук, эксперта НАТО по вопросам биобезопасности Ирины Ермаковой, эксперименты, проводимые на животных, подтверждают опасность употребления ГМО.



Человек, как известно, принадлежит к классу млекопитающих, то есть к той же группе живых организмов, что экспериментальные животные, на которых тестируется безопасность тех или иных препаратов и продуктов. «Так что сведения, полученные в экспериментах, экстраполируются на человека.



Если ГМО плохо влияет на животных, оно может негативно влиять и на человека. Эксперименты показали патологические изменения в органах и нарушение репродуктивных функций у животных и их потомства при добавлении в корм разных ГМ-культур»,— рассказала г-жа Ермакова «Эксперту Казахстан».

К чему может привести исчезновение живых организмов, нетрудно догадаться: к резкому ухудшению состояния окружающей среды, изменению климата, быстрому и необратимому разрушению биосферы

В июле 2012 года в Риме состоялось награждение ученых за исследования в области медицины. «Особое внимание вызвали работы американских ученых.



Одной из таких работ было исследование о связи диабета и ожирения с внедрением ГМО в продукты питания»,— рассказывает «Эксперту Казахстан» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Н.К. Кольцова Российской академии наук Александр Сергеевич Баранов.



По его словам, было отмечено, что после появления ГМО ожирение в США выросло с 20–30% (1950–1988 гг.) до 70% (1990–2010 гг.).



При этом отмечалось также резкое увеличение количества людей, пораженных сахарным диабетом 2‑го типа, который связывают с ожирением.



Схожая проблема появилась и в Китае, где также разрешены ГМО. Проведенное в конце 2009 года исследование показало, что количество страдающих ожирением детей в Китае увеличилось в 28 раз за последние 15 лет.



По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2015 году общее число страдающих ожирением в мире может возрасти до 700 миллионов человек — не исключено, что во многом благодаря успехам генной инженерии.

В мае 2009 года, как рассказывает г-н Баранов, члены старейшей в Штатах Американской академии экологической медицины потребовали объявить в стране мораторий на использование ГМО и призвали коллег отслеживать их влияние на здоровье пациентов.



В заявлении говорилось: «Следуя принципу предосторожности, учитывая, что ГМ-продукты не были соответствующим образом проверены на безопасность для человека и в связи с наличием явных свидетельств возможного вреда академия просит о следующем. Врачей — обучать своих пациентов, медицинское сообщество и широкую общественность — избегать ГМ-продуктов и обеспечивать людей образовательными материалами о ГМ-продуктах и рисках для здоровья, связанных с их употреблением.



Врачей — обращать внимание на возможное влияние ГМ-продуктов на течение болезни пациентов, которых они лечат, и документировать все изменения, которые произошли со здоровьем пациента при переходе с трансгенной пищи на пищу, не содержащую ГМО.



Наших членов, медицинское сообщество и независимое научное сообщество — собирать информацию о случаях из практики, которые потенциально могут быть связаны с употреблением ГМО и их влиянием на здоровье, начать эпидемиологические исследования с целью выявления влияния ГМ-продуктов на здоровье человека с применением безопасных методов. Объявить мораторий на ГМ-продукты, проводить долгосрочные независимые исследования на безопасность ГМО и ввести маркировку ГМ-продукции как меры, необходимые для здоровья и безопасности потребителей».



Один из примеров негативных последствий — использование кормовой кукурузы StarLink с повышенным содержанием токсичного белка, уничтожающего кукурузного червя, рассказывает Ирина Ермакова. Производителем кукурузы являлась одна из крупнейших корпораций «Авентис».



Белок представляет собой сильный человеческий аллерген — он практически не переваривается, не разрушается при высокой температуре и является причиной развития аллергической реакции вплоть до анафилактического шока.



Семена модифицированной кукурузы попали на поля пищевой кукурузы. Выращивание «Старлинк Корн» было прекращено, однако примеси этого сорта до сих пор находят в некоторых партиях кукурузы. К слову, в Швеции, где трансгены практически запрещены, число людей, страдающих аллергией, составляет всего 7%, в США же, где запретов на использование ГМО нет,— почти 70%.

Другая история, рассказывает г-жа Ермакова, связана с использованием в качестве пищевой добавки аминокислоты L-триптофана, полученной с помощью генной инженерии бактерии Bacillus amyloliquefaciens. В США у нескольких тысяч человек был обнаружен синдром эозинофилии-миалгии (eosinophilia-myalgya, EMS) в результате использования в пище L-триптофана. В суставах и мускулах ощущалась сильнейшая боль, конечности распухали.



Неизвестный фактор оказал влияние на иммунную систему человека. Погибло 37 человек, более тысячи стали инвалидами. Изучение генетически модифицированной бактерии — продуцента L-триптофана — прояснило ситуацию. «Оказалось, что в результате генетических манипуляций эта бактерия приобрела способность образовывать в небольших количествах этилен-бис-триптофан, который и явился причиной развития заболевания и гибели людей»,— рассказывает г-жа Ермакова.

Собственно, то, что растения в результате генной модификации могут неожиданно начать генерировать токсины, не является для ученых какой-то тайной. Выход — в тотальном тестировании всех новых искусственных организмов на токсичность. Однако попытка выявить все возможные виды ядов — очень дорогое удовольствие, которое в дальнейшем будет заложено в цену ГМ-семян. И это уже не говоря о более сложных отложенных эффектах употребления генно-модифицированной продукции, которые нельзя выявить лабораторным путем.

Генетическое загрязнение

Другая проблема — влияние ГМ-культур на экосистему. «Все больше поступает данных как о токсичном влиянии ГМО, так и о снижении репродуктивности и патологических изменениях в органах не только млекопитающих, но и других живых организмов, которые соприкасаются с ГМО»,— отмечает Александр Баранов.

По его словам, появились исследования, которые показывают вредное воздействие ГМО на насекомых. Одной из первых была работа Loseyetal (1999 год) на личинках бабочки-монарх Danausplexippus, проведенная в лабораторных условиях. «У той группы личинок, которая кормилась растительным млечным соком (milkweed) с ГМ-пыльцой, наблюдалось замедленное развитие и низкий процент выживаемости.



В другой работе, уже в полевых условиях, было обнаружено негативное влияние Bt-кукурузы на бабочку-монарх и на бабочку-парусник (Zangerletal., 2001)»,— перечисляет старший научный сотрудник Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН. Неожиданными, продолжает он, оказались данные правительственных исследований Шотландского института урожая (Scottish Crop Institute), показавшие опасность ГМ-растений для божьих коровок; их кормили тлей, которая, в свою очередь, питалась картофельными ГМ-растениями.



Жизнь божьих коровок сокращалась до половины ожидаемой продолжительности, а их плодовитость и кладка яиц значительно уменьшились (Birch etal., 1996). «Таким образом, опасность возникает не только для насекомых, которые находятся на ГМ-растениях, но и для тех, кто поедает этих насекомых. В последние годы появились сообщения и о массовом исчезновении пчел. Ряд ученых связывают исчезновение пчел с действием на них ГМ-пыльцы»,— рассказывает г-н Баранов.

Особую тревогу вызвали исследования, показывающие снижение активности почвенных микроорганизмов на полях с ГМ-культурами. «Так, итальянские ученые обнаружили исчезновение почвенных микроорганизмов на полях с ГМ-кукурузой (Bt11 и Bt176) (Castaldini et al. 2005, Turinietal., 2008).



В других исследованиях было показано, что Bt-культуры могут приводить к угнетению роста, размножения и высокой смертности дождевых червей. Известно, что дождевые черви обеспечивают утилизацию растительного опада. Объем переносимой этими животными почвы варьируется от 2 т/га до 250 т/га в год. Исчезновение жизненно важных почвенных организмов ведет к деградации почв и опустыниванию»,— поясняет Александр Баранов.

К чему может привести исчезновение живых организмов, нетрудно догадаться: к резкому ухудшению состояния окружающей среды, изменению климата, быстрому и необратимому разрушению биосферы.

Ему вторит эксперт НАТО по вопросам биобезопасности: «Генетическое загрязнение происходит в результате переопыления растений ГМ-пыльцой. ГМО через пыльцу и семена распространяются быстро и далеко.



В 2004 г. были получены данные о многочисленных очагах генетического загрязнения в разных странах мира». По официальным данным, продолжает г-жа Ермакова, было выявлено 142 очага генетического загрязнения в 44 странах мира, даже в тех странах, в которых ГМ-культуры не выращивались.



Среди них было выделено 9 стран, в которых обнаружилось несколько очагов генетического загрязнения: США, Канада, Великобритания, Бразилия, Австралия, Франция, Германия, Япония и Новая Зеландия.



При этом наибольшее количество очагов обнаружено в странах, которые выращивали ГМ-культуры: США, Канада, Бразилия. Так, в США число очагов загрязнения достигало 22. «Но это по официальной статистике. На самом деле таких очагов может быть намного больше»,— подчеркивает Ирина Ермакова.

Более того, отмечает наш собеседник, переопыление представителей диких сородичей растений приводит к возникновению новых форм, устойчивых к пестицидам и насекомым, что нарушает биологическое разнообразие природы и приводит к непредсказуемым последствиям в системе пищевых цепочек, нарушению функционирования агроценозов, исчезновению многих групп насекомых.

На Третьем международном форуме «Terra Madre» в Турине (Италия), в котором приняли участие более 8 тысяч представителей 160 стран мира, был принят «Манифест об изменении климата и продовольственной безопасности», в котором говорилось, что распространение ГМО — это опасный вариант, который может привести к еще большему ухудшению состояния окружающей природной среды и необратимому изменению климата. «ГМ-продукты, материалы, топливо — это путь к монокультурности, потере биоразнообразия, стрессу для окружающей среды, увеличению использования воды и пестицидов»,— говорится в документе.

Да, собственно, и экономический эффект сомнителен. Исследования Северо-Западного научного центра экологической политики США доказали, что создание устойчивых к гербицидам сортов ГМ-растений только увеличивает расходы химикатов и обостряет проблему химического загрязнения окружающей среды.



К таким же выводам пришли и ученые в Вашингтоне. Проведенное в 2012 году университетом штата Вашингтон исследование показало, что в целом использование ГМО приводит к увеличению применения гербицидов. Половина американских фермеров борется с суперсорняками, которые являются устойчивыми к гербицидам раундап, выпускаемым Monsanto.



Сами же суперсорняки появляются в результате обмена генами с культурными ГМ-растениями. В Аргентине, которая активно выращивает ГМ-культуры, устойчивые к гербицидам, использование «Раундапа» по сравнению с 1992 годом возросло в 70 раз — с 1 миллиона тонн до 70 миллионов тонн за сезон.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отметила некоторые негативные моменты, связанные с использованием ГМО мелкими фермерами и потребителями. Речь идет об устойчивости к пестицидам, о заражении посевов без ГМО, а также об уже упоминавшейся потенциальной токсичности генно-модифицированного продовольствия и продуктов питания.

В докладе Министерства сельского хозяйства США, опубликованном в марте 2013 года, также подчеркивается, что использование ГМО необязательно приводит к увеличению урожайности.



А это является самым главным коммерческим доводом в пользу их применения. Китайские исследования показали, что использование пестицидов на полях с ГМ-хлопчатником не уменьшилось, а, напротив, резко возросло из-за появления вторичных вредителей, к которым эта культура не устойчива.

Кабыл Жамбакин, впрочем, напоминает, что все агротехнологии, в особенности интенсивные с применением пестицидов, отрицательно влияют на биоразнообразие планеты.



«Я считаю, использование ГМО не намного вреднее для биоразнообразия, чем существующие на настоящий момент,— высказывает свою точку зрения он. — При нормальной агротехнике, в первую очередь соблюдении севооборотов, можно контролировать поток генов от ГМР к их диким сородичам. Для этого, повторяю, необходимо провести научные изыскания в наших агроэкологических условиях».



Неуемные аппетиты

Вместе с тем в мире с завидной регулярностью появляются и исследования, сообщающие о полной безопасности ГМО. Как правило, они прямо или опосредованно спонсируются транснациональными корпорациями. Разбирательства по поводу ГМО идут во Всемирной торговой организации. Нельзя не признать, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Всемирная продовольственная программа и экономическая комиссия ООН по Африке полагают, что ГМ-продукты абсолютно безопасны.

Первые трансгенные растения были разработаны в США компанией Monsanto в 1983 году. В 1993 году в Америке в продаже появились первые продукты из генно-модифицированных растений. Крупномасштабные коммерческие посадки растений ГМО в США, в частности соевых бобов, кукурузы и хлопка, начались с 1997 года.



С тех пор трансгенная продукция интенсивно завоевывает продовольственные, сельскохозяйственные и фармацевтические мировые рынки.



Сегодня ГМ-культуры занимают в США от 85% до 91% посевных площадей. В прошлом году такими культурами там было занято 70,1 млн гектаров, в целом же в мире площадь ГМ-посевов занимает почти 171 млн гектаров. Страны Европы приостановили посадку ГМ-культур на своих землях, однако вскоре под давлением США, очевидно, будут вынуждены возобновить их.



Американские лоббисты ГМО уверяют, что европейцы отказываются от ГМО лишь потому, что сами сильно отстали в этом вопросе и хотят оттянуть время, чтобы наверстать упущенное.



В действительности это не совсем так. Эксперты говорят, что около 80% всех зарегистрированных ГМО действительно принадлежат американской корпорации Monsanto, но два следующих по величине игрока на рынке — европейцы: швейцарская «Сингента» и немецкая «Байер».



Эти фирмы зарабатывают продажей патентных прав на выращивание ГМ-семян, ГМ-культур, сопутствующих пестицидов и сельскохозяйственной техники. Парадокс в том, что сами швейцарцы и немцы не хотят употреблять ГМО-продукты. В частности, Швейцария объявила себя зоной, полностью свободной от ГМО, в Германии также создаются зоны, свободные от ГМО. То есть информационные вбросы американцев о том, что ЕС просто тянет резину, чтобы догнать США, несостоятельны.

По экспертным оценкам «Гринпис», годовой оборот семян ГМ-культур составляет порядка пятидесяти миллиардов евро. В эту сумму не входят доходы от продажи пестицидов, патентных прав и прочего. Имея такие средства, естественно, компании могут серьезно влиять на власти, особенно американские, поскольку в этой стране очень развита система лоббирования. Самым известным лоббистом ГМО является «ГрупЛайф Америка» — ассоциация агропромышленных корпораций, в которую входят такие гиганты, как «БАСФ», «Байер ГрупСайенс», «Доу Агросайенсес» и «Сингента».

Влияние лоббистов в США настолько велико, что общественные организации не всегда могут провести законы даже об особой маркировке ГМ-продукции. Этому противятся такие крупные компании, как General Mills, Nestle USA, PepsiCo, DuPont, не говоря об уже упоминавшейся Monsanto. На рекламу, призывающую голосовать против инициативы, ими в общей сложности было потрачено более 22 миллионов долларов.



В июне 2013 года Коннектикут и Мэн обязали производителей продуктов делать такого рода метки на упаковке, но в Калифорнии и Вашингтоне подобные законопроекты не прошли. Действующий президент США Барак Обама не выполнил своего предвыборного обещания 2007 года: ввести тотальную маркировку генетически модифицированных продуктов.



За «зеленый»

Между тем в мире все больше стран отказываются от ГМО. Только в Европейском союзе (ЕС) создано более 174 зон, свободных от ГМО. В частности, Австрия, Греция, Польша и Швейцария полностью свободны от ГМО. «Активное сопротивление распространению ГМО идет по всему миру, а не только в Европе, это знает все экспертное сообщество»,— говорит Александр Баранов.



Серьезные ограничения по выращиванию и распространению ГМО были также введены во многих странах — от Германии до Новой Зеландии. В мире как минимум в 35 государствах созданы зоны, свободные от ГМО.

В США сеть Chipotle выступает за безопасное сельскохозяйственное производство. В марте компания стала первой американской сетью, которая запретила при производстве своих продуктов использовать генетически модифицированные компоненты. На финансовых показателях компании это негативным образом не отразилось. Прибыль за прошлый квартал выросла на 30%, почти до 80 миллионов долларов.

Другая американская компания, Whole Foods, сеть биосупермаркетов, планирует до 2018 года обязать своих поставщиков маркировать все продукты, при производстве которых использовались ГМО.

Недавно разразился большой скандал после заявлений китайского министерства образования о том, что в столовых и кафе министерства принципиально не бывает ГМО. Как сообщает NaturalNews, на дверях столовой министерства размещен плакат о том, что при приготовлении блюд для государственных служащих, представителей общественности или других посетителей не используются трансгенные продукты. Это притом что ГМО в Китае официально признаны безопасными и широко используются в школьных столовых.



В то же время благодаря настойчивости китайского министерства сельского хозяйства все усилия родителей школьников и активистов в борьбе против распространения ГМО в школьных столовых сводятся на нет. Однако в специализированном детском саду при Министерстве сельского хозяйства ГМ-продукты не используются.

В России к зонам, свободным от ГМО, относят 14 регионов, где запрещено за бюджетные деньги в детские сады, школы закупать продукты с генно-модифицированными добавками. Предлагается Сибирь и Дальний Восток сделать свободными от ГМО зонами. Об этом заявил министр регионального развития РФ Игорь Слюняев в ходе Красноярского экономического форума, который прошел с 27 февраля по 1 марта этого года. По его словам, это однозначно станет большим конкурентным преимуществом.

Более того, как заявил бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, Россия не станет производить ГМ-сельхозкультуры до тех пор, пока не будет доказана их безопасность. «Мы не располагаем точными данными о том, как влияют генно-модифицированные организмы на здоровье людей, причем в долгосрочной перспективе, ведь речь идет о будущих поколениях. Поэтому пока ученые не докажут безопасность применения ГМО, никаких шагов делать не будем»,— сказал он.

26 февраля Совет Федерации России внес в Государственную думу РФ законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», предлагающий ввести с 1 января 2016 года запрет на ввоз в страну и производство генетически модифицированных пищевых продуктов.



По мнению политиков, опасения вызывает то, что в самом ближайшем будущем в России могут быть устранены все ограничения для производства и продажи трансгенных или генетически-модифицированных продуктов. С момента вступления России в ВТО и принятия постановления правительства № 839 «О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы» ситуация вокруг ГМО накалилась еще больше.

Как говорится в пояснительной записке российских сенаторов, лоббисты ГМО всячески пытаются внедрить во властные структуры миф о том, что использование достижений генной инженерии якобы позволяет повышать эффективность сельскохозяйственного производства, решая таким образом проблему продовольственной безопасности.



Однако нельзя не принимать во внимание то обстоятельство, что существует большое количество авторитетных исследований, доказывающих небезопасность использования ГМО в продуктах питания. Пока не доказана безопасность продуктов или пока не создана система контроля, которая могла бы по различным критериям оценивать безопасность каждого продукта питания, продукция с ГМО должна быть запрещена в стране, считают в РФ.

Сегодня в России официально разрешено к использованию для производства продуктов питания 18 линий ГМО (три сорта сои, шесть — кукурузы, четыре — картофеля, по одному сорту сахарной свеклы и риса, а также пять видов генетически модифицированных микроорганизмов).



В то же время в мире этот показатель выше: есть больше ста линий генетически модифицированных объектов, которые используются при производстве продуктов питания. Сенаторы считают, что в России после вступления в ВТО уже наметилась тенденция к росту поступления продукции с ГМО из-за рубежа.

Тем не менее в России по-прежнему действует постановление, обязывающее производителей маркировать продукцию, содержащую более 0,9% ГМО; правда, выполняется это требование далеко не всегда.

По словам г-на Баранова, учитывая, что Казахстан склоняется к использованию этой технологии на его территории, Россия должна выразить свою озабоченность по этому поводу. «Поскольку мы имеем общее эколого-географическое пространство в приграничных сельскохозяйственных районах, это не исключает возможность заноса трансгенной пыльцы на нашу территорию и переопыление наших традиционных культур трансгенной пыльцой.



Это чревато негативными последствиями и нанесением экономического и репутационного ущерба России, поскольку в настоящее время она позиционирует себя как страна, производящая экологически чистую продукцию, активно востребованную на международном рынке продовольствия»,— отмечает он.



Надо учитывать и тот факт, продолжает г-н Баранов, что в рамках Таможенного союза между нашими государствами есть определенные обязательства друг перед другом, связанные с ГМО.



Из двух зол

Согласно данным ISAAA, развивающиеся страны не демонстрируют снижения темпов внедрения генно-модифицированных технологий в сельском хозяйстве.



В 2012 году они даже опередили в этом индустриально развитые страны. Понятно, что транснациональные корпорации пытаются подсадить развивающиеся страны на ГМО, чтобы в перспективе иметь постоянные доходы. Считается, что в этих странах проще подкупить руководство страны из-за бедности и недоразвитости экономик. Да и население не так рьяно и активно защищает свои права.

Анализируя международный опыт, следует отметить, что, во-первых, эффективность ГМ-семян не доказана. Во-вторых, они намного дороже обычных. В-третьих, переход на ГМ-семена вводит в рабство сельхозпроизводителей, поскольку семена эти нельзя использовать во второй раз, отложив с нового урожая.



ГМ-семена, помимо соответствующего пункта в договоре, закодированы на разовое использование: они попросту не всходят. Производители боятся, что их ген кто-нибудь сможет скопировать, поэтому защищают себя таким образом. Существует также риск того, что поставщики ГМ-семян могут в любой момент поднять цены на свою продукцию.

В мире наблюдается тенденция, когда с ростом доходов люди и целые государства начинают предпочитать экологически чистые товары, будь то продукты питания или предметы обихода. Такая продукция стоит в несколько раз дороже генно-модифицированной. И этот тренд с годами будет нарастать.



При этом те страны, которые уже разрешили использование на своих территориях ГМО, при всем их желании и возможностях физически не смогут выпускать экологически чистую продукцию, потому что их земли уже заражены ГМО. В этом случае у стран, чистых от ГМО, есть стратегическое преимущество. Это механизм, с помощью которого «агнцы становятся львами». Наша сегодняшняя «недоразвитость» в сельском хозяйстве оказывается нашей сильной стороной.



Такой шанс выпадает не часто, и не воспользоваться им будет большой глупостью. Казахстан при населении около 17 миллионов человек, занимая по площади 9‑е место в мире, имеет потенциал сельскохозяйственного сектора, способного прокормить один миллиард человек естественной экологически чистой продукцией.



Катализатор болезней