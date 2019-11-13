Обратно в СССР: История советских диафильмов

Каждый из нас бережно хранит в своем сердце воспоминания детства. Иногда, испытывая ностальгию, мы достаем эти воспоминания из глубин своей памяти, чтобы вернуться хотя бы на секунду в то беззаботное время, свободное от наших нынешних проблем и забот. Для многих из нас такими яркими воспоминаниями могут стать диафильмы, которые мы смотрели в детстве…

Тихое гудение проектора-фильмоскопа и яркий луч, превращающий белую простыню на стене в волшебный экран, на котором сменяют друг друга цветные картинки… Все это навсегда остается в памяти ребенка. Помните свое настроение в тот момент? Радость и нетерпение, пока старшие настраивают объектив и заряжают пленку с диафильмом в проектор, ваш восторг в ту секунду, когда на стене появляется первый кадр, и начинается сказка…

Нашу теперешнюю жизнь уже сложно представить без телевизоров, DVD-проигрывателей, компьютеров и прочих чудес техники, но они не смогут вытеснить из вашего сердца эту чистую детскую радость от цветной сказки, нарисованной лучом света на белой простыне.

Диафильм — это серия позитивных изображений (диапозитивов), объединённых общей тематикой в короткометражный фильм, состоящий обычно из 20-50 кадров. Диафильм связан с комиксом, мультфильмом, книжной иллюстрацией, но и отличается от них. Само название происходит от греческого δια, что в данном контексте означает «переход от начала до конца»; и англ. film — рулонная фото(кино)плёнка.

Диапозитивный фильм основан на смене статичных кадров (в отличие от кинематографа). Его кадр ближе к станковой живописи или графике, поэтому некоторые художники и относят диафильм к изобразительному искусству.

В кадре диафильма присутствует движение, экспрессия, как в любом произведении изобразительного искусства. При этом остро стоит вопрос перехода от кадра к кадру, их сцепления и сочетания, а также проблема соответствия текста изображению.

Слово «диафильм» и предмет, которое оно обозначает, хорошо знакомо всем взрослым людям, выросшим из советских детей. Число людей, которые не знают, что такое «диафильм», увеличивается с каждым днем. Объяснить, что такое диафильм, оказывается не так просто. Потому что диафильм – это не только история, рассказанная при помощи текста и изображения, разделенного на кадры. Это ещё и своеобразная техника представления истории зрителю, при которой каждый кадр рассматривается по отдельности.

Диафильм – это ещё и времяпрепровождение, организованное ручным передвижением кадров, чтением подписей вслух, и коллективным рассматриванием изображений, проецируемых на экран в темноте. Диафильмы – неотъемлемая часть советского быта и культуры.

Во второй половине ХХ века диафильмы широко использовались в СССР, они были распространены в быту, в частности были созданы многочисленные диафильмы — иллюстрированные сказки, исторические и литературные произведения. Технические диафильмы предназначались для организации учебного процесса.

Просмотр диафильмов осуществляется с помощью фильмоскопа или диапроектора, проецируя изображение на экран, в простейшем случае это была белая стена или простыня.

В странах Западной Европы и в Америке одновременно с диафильмами существовали некоторые виды домашних экранных развлечений для детей и взрослых, но только в нашей стране практика просмотра художественных диафильмов была распространена повсеместно.

Популяризации художественных диафильмов способствовала сама любовь зрителей и поддержка государства. А ведь начинался советский диафильм, как и мультфильм, силами энтузиастов. Диафильмы были новым техническим шагом, позволяющим просматривать изображения с помощью недорогого оборудования, типа «волшебный фонарь» (устройство для проекции изображений).

Любопытно отметить, что диафильм появился намного раньше кинематографа и даже фотографии. Самые ранние устройства, волшебные фонари, конструктивные принципы которых существенно не отличались от диапроекторов XX века, относятся к первой половине XVI столетия.

К концу XIX века диафильм уже занял прочное место в жизни людей. Диапозитивы выпускались как на плёнке, так и на стекле. Устраивались массовые показы, в основном, в просветительских, реже, в развлекательных целях.

В дореволюционной России были диафильмы по естествознанию, географии, большинство «туманных картин» посвящалось истории Русского государства («25-летие царствования императора Александра II», «Св. Кирилл и Мефодий»), были также инсценировки литературных произведений («Ледяной дом», «Маскарад»). Показ картин сопровождался чтением вслух брошюры, прилагавшейся к каждой картине.

Одним из первых советских диапроекторов был агрегат под названием «ИЗБАЧ», сконструированный сотрудником Главполитпросвета П. Мершиным. Встроенная динамо-машина и реостат давали возможность использовать его там, где не было электричества.

Технология изготовления диафильмов в качестве иллюстративного материала пришла на смену предшествующей технологии применения отдельных стеклянных диапозитивов. Диапозитивы были не очень удобны, так как имели большой вес (изготавливались на стеклянных фотопластинках), а для их хранения необходимо было много места.

В 1930 г. в Москве была основана студия «Диафильм», выпускавшая сначала чёрно-белые, а затем и цветные диафильмы. Диафильмы рассматривались, как средство агитации, их использовали для учебно-школьной, лекционной и пропагандистской работы, они не требовали сложного оборудования, а по эффективности воздействия были близки к кинофильмам.

В 1934 г. были изготовлены первые диафильмы для детей: «Багаж» и «Пожар» (по С. Маршаку), «Девочка-ревушка» (по А. Барто) и ряд других. Позже появились диафильмы по кинолентам («Новый Гуливер» 1940 г., «Броненосец «Потемкин», «Летят журавли» и проч.).

В судии «ДИАФИЛЬМ» работали в качестве авторов и консультантов многие известные писатели: А. Толстой, Л. Кассиль, К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, В. Бианки и прочие. В создании диафильмов участвовали художники: Е. Евган, Кукрыниксы, В. Сутеев, К. Ротов, В. Радлов, А. Брей и другие.

Начиная с конца 50-ых гг. производство художественных диафильмов стало массовым: студия «Диафильм» стала выпускать 300-400 наименований диафильмов в год. Был начат выпуск озвученных диафильмов, звуковое сопровождение для них записывали на граммофонных пластинках; к учебным фильмам выпускали сопроводительный текст в виде книжечки.

Важным шагом был переход от огнеопасной киноплёнки на основе нитроцеллюлозы – к безопасной «ацетатной» основе.

С 60-х — 70-х гг. ХХ века, с появлением более совершенных проекторов, эпидиаскопов, киносъёмочных и кинопроекционных аппаратов для узкой плёнки (16 мм и 8 мм) позволяющих просматривать как старые диафильмы, так и цветные профессиональные и любительские слайды и фильмы, начался закат «эпохи диафильмов».

Сейчас существуют оцифрованные диафильмы, которые можно записать на флешку или жесткий диск и воспроизводить с помощью обычного проектора. Некоторые диафильмы можно даже смотреть онлайн на тематических сайтах.

Но, пожалуй, даже новые технологии не способны до конца заменить уютное чудо «волшебного фонаря». Иначе и быть не может, ведь мир диафильма – это необыкновенный мир.

Погасить в комнате свет, направить луч проектора на белую стену и встретиться с любимыми персонажами – это значит на время забыть о многоканальной акустике, плазменных панелях и домашних кинотеатрах; это все равно, что приехать на дорогой машине в свою старую квартиру и вдруг найти там плюшевого мишку, который когда-то был лучшим другом детства…

Источник: https://nstarikov.ru/obratno-v-sssr-istorija-sovetskih-diafilmov-110273