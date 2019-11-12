Как долго Россия ещё сможет «ехать» на наследии Сталина

8 ноября в Ялте состоялась встреча с общественностью Крыма, в ходе которой была презентована моя новая книга «Сталин. После войны. 1945—1948». Её полную видеозапись я и предлагаю вашему вниманию, уважаемые коллеги.

Хронометраж:

00:00:20 — О книге «Сталин. После войны (1945—1948)»

00:10:24 — О цензуре в интернете и на телевидении

00:16:00 — О сборе подписей за восстановление границ СССР 1945 года

00:23:45 — Кто и когда украл у нас национальность в паспорте

00:29:01 — О том, как внутренняя политика влияет на общественное мнение

00:33:10 — О главах книги «Сталин. После войны (1945—1948)»

00:35:19 — Есть ли «в верхах» план спасения России

00:36:40 — Как осуществить массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины

00:42:40 — Что нужно для принятия решения о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины

00:45:10 — Нужно ли снять мораторий на смертную казнь в России

00:48:00 — Можно ли сравнить Сталина и Путина

00:49:16 — О логике фальсификаторов истории

00:55:45 — О необходимых поправках в Конституцию РФ

00:57:33 — Можно ли вернуть Сталинские учебники и советское образование

01:01:21 — Каковы шансы Партии ПВО пройти во власть

01:04:20 — О сменяемости власти

01:07:46 — Что такое «патриотизм»

01:12:21 — Кто был заинтересован в смерти Сталина

01:14:01 — Что могут сделать граждане России для восстановления границ СССР

01:17:45 — О ненужном ориентире Российского Законодательства на западные ценности

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Напоминаю, что сегодня в 19:00 встречаемся в Питере на Невском пр. 46 в Парке культуры и чтения «Буквоед».

Дорогие земляки, жители Ленинграда/Санкт-Петербурга! Завтра в 19:00 встречаемся в Буквоеде на Невском пр. 46 на презентации новой книги «Сталин. После войны. 1945—1948». Вход, как всегда, свободный. pic.twitter.com/3TJZyATn7r — Николай Стариков (@nstarikov) November 11, 2019

P.S. Предыдущие встречи с общественностью разных городов России:

Источник: https://nstarikov.ru/kak-dolgo-rossija-eshhjo-smozhet-ehat-na-nasledii-stalina-110225