Образ будущего для России

Предлагаю вашему вниманию запись встречи с общественностью Арзамаса. Тема важнейшая и актуальнейшая: Перспективы развития России, Образ будущего для нашей страны.

Хронометраж:

00:01:27 — Об образе будущего

00:11:35 — Нужна ли цензура в интернете и как это делают на Западе

00:22:21 — Кому выгодна деятельность Дудя

00:24:09 — Как укрепить суверенитет России

00:31:14 — Об ипотеке как элементе современного общества

00:34:49 — О том, как разные страны трактуют историю

00:36:11 — Для чего создают такие ресурсы, как Википедия

00:42:13 — О передаче знаний от детей войны к современной молодежи

00:43:46 — О том, как пройдёт смена президента

00:48:38 — Существует ли российская цивилизация

00:51:31 — Что определяет качественность идеи

00:55:37 — О механизме овладевания массами с помощью идеи

00:59:20 — О целях разрушения традиционного общества

01:06:04 — Цифровизация — добро или зло

01:09:36 — Почему ФСБ против цифровизации

01:10:36 — С какими странами у России есть политическое и экономическое будущее

01:15:10 — Возможно ли осуществление национальной идеи на построении отраслей, формирующих средства производства

01:17:15 — Как бороться с коррупцией в России

01:20:22 — Как оценить работу нынешней власти в России

01:27:25 — Может ли патриотизм быть видением будущего

01:28:51 — По каким критериям определяют благостность образа будущего

01:32:25 — О растущем социальном недовольстве и как избежать бунтов

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Фотографии встречи с общественностью Арзамаса:

P.S. Предыдущие встречи с общественностью:

Источник: https://nstarikov.ru/obraz-budushhego-dlja-rossii-111189