Образ будущего для России
Предлагаю вашему вниманию запись встречи с общественностью Арзамаса. Тема важнейшая и актуальнейшая: Перспективы развития России, Образ будущего для нашей страны.
Хронометраж:
00:01:27 — Об образе будущего
00:11:35 — Нужна ли цензура в интернете и как это делают на Западе
00:22:21 — Кому выгодна деятельность Дудя
00:24:09 — Как укрепить суверенитет России
00:31:14 — Об ипотеке как элементе современного общества
00:34:49 — О том, как разные страны трактуют историю
00:36:11 — Для чего создают такие ресурсы, как Википедия
00:42:13 — О передаче знаний от детей войны к современной молодежи
00:43:46 — О том, как пройдёт смена президента
00:48:38 — Существует ли российская цивилизация
00:51:31 — Что определяет качественность идеи
00:55:37 — О механизме овладевания массами с помощью идеи
00:59:20 — О целях разрушения традиционного общества
01:06:04 — Цифровизация — добро или зло
01:09:36 — Почему ФСБ против цифровизации
01:10:36 — С какими странами у России есть политическое и экономическое будущее
01:15:10 — Возможно ли осуществление национальной идеи на построении отраслей, формирующих средства производства
01:17:15 — Как бороться с коррупцией в России
01:20:22 — Как оценить работу нынешней власти в России
01:27:25 — Может ли патриотизм быть видением будущего
01:28:51 — По каким критериям определяют благостность образа будущего
01:32:25 — О растущем социальном недовольстве и как избежать бунтов
Фотографии встречи с общественностью Арзамаса:
P.S. Предыдущие встречи с общественностью:
- Сталин и народ
- Сталинские высотки против Ежовских репрессий
- Чем больше лгут про Сталина, тем выше его популярность в народе
- Как долго Россия ещё сможет «ехать» на наследии Сталина
Источник: https://nstarikov.ru/obraz-budushhego-dlja-rossii-111189
Многие проблемы России будут решены автоматически, как только наши правители – владельцы земли, природных ресурсов, газет-пароходов – уберутся с нашей планеты куда-нибудь на Марс, Нибиру или в подземные убежища…