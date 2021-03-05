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О России будущего, кремлевской прописке для Донбасса и СССР 2.0

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В интервью ресурсу «Украина.РУ» поговорили о новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду», грядущих парламентских выборах, возвращении памятника Дзержинскому, украинском направлении внешней политики России, а также о образе будущего для России.

Хронометраж:
00:30​ Почему Николай Стариков решил принять участие в парламентских выборах в Госдуму РФ?
02:01​ О новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
07:00​ О памятнике Дзержинскому, противостоянии «левых» и «правых» в современной России
10:02​ Оптимальная политическая система для России
12:05​ Как решить вопрос участия в голосовании жителей ЛДНР на выборах в Госдуму РФ?
16:22​ Перестановки на украинском направлении: что нужно изменить?
21:50​ Нужно ли ужесточить позицию РФ по Белоруссии?

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P.S. Предыдущие материалы по данному ресурсу:

Источник: https://nstarikov.ru/o-rossii-budushhego-kremlevskoj-propiske-dlja-donbassa-i-sssr-2-0-125103
Метки: блог, Видео
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