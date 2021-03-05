В интервью ресурсу «Украина.РУ» поговорили о новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду», грядущих парламентских выборах, возвращении памятника Дзержинскому, украинском направлении внешней политики России, а также о образе будущего для России.

Хронометраж:

00:30​ Почему Николай Стариков решил принять участие в парламентских выборах в Госдуму РФ?

02:01​ О новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»

07:00​ О памятнике Дзержинскому, противостоянии «левых» и «правых» в современной России

10:02​ Оптимальная политическая система для России

12:05​ Как решить вопрос участия в голосовании жителей ЛДНР на выборах в Госдуму РФ?

16:22​ Перестановки на украинском направлении: что нужно изменить?

21:50​ Нужно ли ужесточить позицию РФ по Белоруссии?

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