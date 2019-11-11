Всемирный Потоп 200 лет назад: запрещенная история или разрешенная безграмотность?

Т.е. людей, обладающих хорошим логическим мышлением, любящих историю и свою страну, умеющих подмечать несоответствия некоторых положений официальной истории практике. Всегда ли их теории и предположения разумны – это уже другой вопрос. Допускать наличие атомного оружия в наполеоновскую эпоху – это, безусловно, за гранью разумного. Как и всемирный потоп в XVIII веке. Потоп, конечно, был, но хронологию событий необходимо уточнять. Другое дело – вполне аргументированные исследования о якобы двухтысячелетнем христианстве. Посетите любой город Западной Европы – и вы увидите сплошные языческие постройки. Причём почти везде изображения на фронтонах сбиты. почти все ниши, где должны располагаться статуи – пусты и т.д. Христиане здорово постарались, чтобы замести следы истинной истории народов белой расы.

В чем суть мифа: примерно два века назад (кто-то считает, что чуть позже, кто-то, что чуть раньше) произошел мощный, практически всемирный потоп, в результате которого значительная часть городов была просто смыта.

Здравствуйте! Рад всех приветствовать здесь, на этом форуме. Прежде всего: почему была выбрана такая тема? Казалось бы, это просто еще одна идиотская теория и зачем ее рассматривать. Но, с одной стороны, она оказывается довольно распространенной, очень много людей подвержено этим идеям. И, с другой стороны, как и любая лженаучная теория, она на своих примерах позволяет продемонстрировать ошибки логики альтернативщиков.

Однако будет полезным заслушать и другую сторону – учёных, пишущих эту самую официальную истории. Тем более – их конкретные возражения альтернативщикам. Ниже – достойная по оформлению и структуре работа археолога. Что же до содержания и следования логики и фактам – предоставляем судить читателю. А в одном пункте возразим автору сразу же: вы считаете, что старые деревья в России не сохранились из-за пожаров и деятельности человека. Допустим. Почему же тогда они сохранлись в Сев. Америке? Там меньше людей хозяйствуют, чем в России? Или не бывает лесных пожаров?!!



Были смыты леса, остатки человеческих поселений оказались на большой глубине под заносами, оставленными селевыми потоками и намытыми песчаными и глинистыми прослойками. Чем он вызван – не очень понятно, тут мнения «исследователей» расходятся.



Есть разные версии: природная катастрофа, космический катаклизм вроде падения метеорита, война между двумя высокоразвитыми цивилизациями с применением ядерного оружия. Моя любимая версия – нападение инопланетян.



Самое главное, что фактически с самого момента этого потопа существует всемирный заговор, который охватывает практически все научные организации и правительства с целью скрыть правду от всего человечества.

Для начала, откуда вообще берутся такие мифы? Конкретно у этого мифа я вижу два корня.



Во-первых, это библейский потоп. Собственно, поиски правдоподобных свидетельств для Библии насчитывают столетия и даже тысячелетия, и в принципе современная археология была заложена теми людьми, которые поехали на Ближний Восток, в Междуречье искать подтверждение тому, что написано в Библии.



Да, они приехали искать подтверждения сообщений Ветхого Завета, но так как они занимались все-таки наукой, они нашли древние цивилизации, нашли древние города. Собственно говоря, открыли нам мир древности и во многом создали современную археологию и современную историческую науку.

Второй источник – это современные системы коммуникаций, интернет. Почему? Потому что еще 20-30 лет назад сторонник таких идей был законсервирован в своем небольшом маргинальном кругу, а сейчас такой человек получает, во-первых, возможность транслировать это всё на аудиторию, а во-вторых, что еще более важно, он получает материал для своего «исследования».



Большая часть этих «исследований» базируется на том, что люди выискивают видео, фотографии, которых сейчас в интернете огромное количество, и рассматривают, выискивая подтверждения своим идеям. Мы об этом еще поговорим.

Я для сегодняшнего доклада выбрал три основных доказательства «теории потопа»:

1. Многие здания в городах занесены грунтом – это результат селевых потоков или наносов, принесенных водой.

2. Мощные напластования песка и глины накрывают остатки построек и культурный слой XVIII века.

3. В европейской части России практически отсутствуют деревья старше 200 лет.

Начнем с конца, с присказки – с отсутствия деревьев. Если забить в поисковик фразу «отсутствие деревьев старше 200 лет», вы получите кучу статей и видеороликов, где показывают фотографии, картины и говорят: «Посмотрите, если мы сейчас пойдем в лес, мы не найдем там дерево возрастом 300 или 400 лет, хотя они же должны быть!

И более того, если мы будем смотреть фотографии начала XX века, картины XIX века, мы тоже не найдем таких деревьев. Старое дерево будет достопримечательностью – его будут все отмечать, рассказывать и показывать».



Тут на самом деле сложно не согласиться с их правотой. Действительно, если мы пойдем в лес, то старых деревьев там особо не найдем. Вот, например, на фото я стою около курганного захоронения возрастом больше 1000 лет, а вот деревьев старше 100 лет я около него не увижу.

В чем же дело? Для начала обратимся к ботанике и к тому, что она нам говорит о возрасте деревьев. Вот таблица с примерной продолжительностью жизни разных пород деревьев, из которой видно, что примерно половина этих деревьев до 200-летнего рубежа вообще не доживает.

Остается, правда, половина живущих 300-400 лет или даже полторы тысячи лет, как дуб. Но нельзя забывать, что это возраст предельный.



То есть дерево доживает до этого возраста в таком параллельном мире, где нет лесных пожаров, лесных вредителей, не меняется погода, не бывает тяжелых годов, которые уничтожают значительную часть леса, не меняется климат… И самое главное, это тот мир, где нет деятельности человека.

Вот хорошая иллюстрация к вопросу о том, куда деваются леса. Это картина прекрасного художника Репина, где, если мы присмотримся, холм на заднем плане, мимо которого крестный ход проходит, представляет собой вырубку«Крестный ход в Курской губернии» И. Е. Репин, 1880-1883 гг.

Люди на протяжении тысячелетий вырубали леса. Нам сейчас сложно представить, сколько нужно было древесины для отопления, для строительства жилья, и, что самое важное, леса сводили для того, чтобы освободить место под пашни. В результате лесов у нас оказывается немного.

Вот карта растительности Новгородской области для примера:

Розовый и темно-фиолетовый – это участки леса, скажем так, более или менее коренного, который растет на этом месте на протяжение сотен лет. Всё остальное – это лес, выросший на месте уже однажды сведенного.

Более того, если мы обратимся к материалам археологических раскопок – для дендрохронологического анализа отбираются остатки всех построек, берутся спилы со всех бревен – то мы увидим, что в Средневековье возраст используемых деревьев тоже был невелик.



К примеру, результаты дендрохронологического исследования сооружений Пятницкого раскопа в Старой Руссе показывают наличие всего двух бревен старше 100 лет. Это у нас XII век.

Еще один раскоп – Курортный – с более широкими хронологическими рамками, и тоже старше 100 лет всего несколько фрагментов.

То есть лес просто не успевает вырастать до этого возраста.

Можно сделать одно простое предположение по поводу того, что могло препятствовать росту деревьев:

— Либо это огромный селевой поток, который снес все деревья, или инопланетяне, которые все деревья спилили и увезли на свою планету.

— Либо это лесные пожары, вредители, деятельность человека, погода…

Выводы довольно очевидны.

Следующий блок «доказательств» сторонников идеи потопа касается напрямую археологии: многие здания в городах занесены грунтом в результате селевых наносов, и мощные культурные напластования объясняются тоже наводнением.



Очень часто показывают фотографии: «Да как же так, посмотрите, у нас дома занесены на уровень первого этажа, едва до окон второго этажа не доходит».



Казань, улица Баумана. Казань, улица Баумана.

Таких фотографий можно найти массу. Обычно они идут, скажем так, пачкой – это либо видеоролик, либо статья формата «вот еще одна фотография, еще одна, еще-еще-еще одна». Человек смотрит и задумывается – да, действительно, дома погруженные в землю, где-то я это видел.



Прежде всего в голову приходят картины результатов какого-нибудь селевого потока с домами, полузанесенными грязью.

Последствия селя в Калифорнии Последствия селя в Калифорнии

Но объяснение в действительности другое. Сейчас я приведу цепочку «доказательств», представленных в свое время любителями теорий всемирного потопа, и покажу, что они представляют собой на самом деле.



Присылают мне фотографию и говорят: «Вот, посмотрите, вы же археолог – вот глиняные слои, перекрывающие культурный слой XIX века».



Старая Русса. Курортный раскоп, глиняные слои над культурным слоем начала 19 века Старая Русса. Курортный раскоп, глиняные слои над культурным слоем начала 19 века

На самом деле это очень смешно, потому что это Курортный раскоп, на котором я проработал два года. Что на самом деле эти слои из себя представляют? То, что здесь называется глиняной прослойкой – это на самом деле песчаный слой, причем он не просто перекрывает слои XIX века, а слои, в которых есть находки середины XX века.



То есть это слои разрушения времен Великой Отечественной войны. А сам песок был насыпан в 1970-е годы при строительстве зданий поликлиники и водолечебницы.



Старая Русса. Курортный раскоп, «глиняные слои над культурным слоем начала 19 века»это песчаная подсыпка выполненная в конце 1960-х гг. Старая Русса. Курортный раскоп, «глиняные слои над культурным слоем начала 19 века»это песчаная подсыпка выполненная в конце 1960-х гг.

В его составе можно увидеть остатки строительного мусора, кафельную плитку… А вот здесь даже видно бетонную плиту с остатками арматуры, попавшую сюда при строительстве.

Еще один вариант – Киев, раскопки на Почтовой площади. Опять же: «Посмотрите, многометровые илистые отложения, забор стоит вертикально, то есть скорость накопления мгновенна. Как вы это объясните? Откуда всё это взялось? Река в половодье не может столько принести».



Киев, Раскопки на Почтовой площади Илистые многометровые отложения. Причем забор в них стоит вертикально. Т.е. скорость накопления этих слоев была мгновенной. Река не может в половодье принести столько глинистой породы Киев, Раскопки на Почтовой площади Илистые многометровые отложения. Причем забор в них стоит вертикально. Т.е. скорость накопления этих слоев была мгновенной. Река не может в половодье принести столько глинистой породы

Но если вы присмотритесь, то увидите, что эти прослойки глины – да, это действительно напластования глинистого слоя – достаточно тонкие. Видите, они чередуются: светлый-темный-светлый-темный.



Такое образуется только в ходе регулярных затоплений. Светлый слой – это наносы, получающиеся в период половодья или в ходе таяния снега, а темный слой – это то, что образуется летом, процесс почвообразования. То есть вот такой «слоеный пирожок» образовался в процессе постепенного смыва грунта с холма и регулярных половодий.



При этом пресловутый стоящий вертикально забор – это не весь забор, это только его нижняя часть. Та, которая была вкопана в землю и которую успело занести вот этими глинистыми слоями во время половодий. Повторюсь, это были половодья, которые приносили 5-10 сантиметров, то есть в этом участке города жителей это устраивало.



Скажем так, возможность жить ближе к реке, ближе к порту была важнее того, что их иногда затапливало.

Еще один пример – Московский кремль. «Посмотрите, здесь мы видим дома, занесенные практически целиком глиной. Вот это вы уже не сможете объяснить. Как так, дом почти под самую крышу целиком заносится глиной? И слой, посмотрите, не антропогенный – это напластования глины».



Москва, Раскопки в Кремле Раскопки в Московском Кремле. Целые срубы все в той же глине – в слоях запустения. Это не культурный слой с перегноем. Он именно неантропогенный Москва, Раскопки в Кремле Раскопки в Московском Кремле. Целые срубы все в той же глине – в слоях запустения. Это не культурный слой с перегноем. Он именно неантропогенный

Да, действительно, это напластования глины, но эта глина представляет собой то, что в археологии называется «материк». Материк – это геологический слой, не содержащий следов человеческой деятельности. То есть это остатки вкопанного в землю погреба. Поэтому он и сохранился на такую высоту.

Следующий вопрос про Санкт-Петербург: «Посмотрите, вот у нас раскопки на Охте, опять всё занесено глиной. Это вы мне уже не объясните – всё занесено, одна дверь осталась».



Санкт-Петербург, Раскопки на Охте. Неантропогенные слои, аналогичные киевским. Наводнения в Питере как ответ не принимаются. Чистая вода из финского залива не принесет столько ила/глины Санкт-Петербург, Раскопки на Охте. Неантропогенные слои, аналогичные киевским. Наводнения в Питере как ответ не принимаются. Чистая вода из финского залива не принесет столько ила/глины

Тут можно задать вопрос: а откуда вы взяли эту фотографию? Потому что эта фотография есть даже в статье Википедии, в которой объясняется, что это дверь потайного хода, проложенного через толщу земляного бастиона. То есть принесена земля, построен земляной бастион и из него сделан потайной ход. Никакого наводнения нет даже рядом.

Дальше Новгород. «Вот у нас Никольский собор и результаты раскопок. Вот современный уровень земли и уровень, на котором он был изначально построен. Это же почти два метра сели сюда нанесло в результате потопа».



Великий Новгород, раскоп у Никольского собора. Посмотрите на уровень земли современный и древний. Больше двух метров сели Великий Новгород, раскоп у Никольского собора. Посмотрите на уровень земли современный и древний. Больше двух метров сели

Опять же, это тот раскоп, на котором я работал, поэтому могу всё показать и всё объяснить. Вот это всё – это культурные напластования, накопившиеся за девять веков.



Вот на одном из фрагментов стенок раскопа можно четко увидеть, что существуют разные прослойки, в том числе прослойки кирпичные, прослойки извести, прослойки культурного слоя с фрагментами керамики и иными артефактами соответствующих веков.



Великий Новгород, раскоп у Никольского собора на Ярославовом дворище Всё это культурные напластования накопившиеся за 9 веков Великий Новгород, раскоп у Никольского собора на Ярославовом дворище Всё это культурные напластования накопившиеся за 9 веков

Вот, чтобы было понятнее, чертеж еще одного участка стенки, в котором хорошо видно различные напластования и могильные ямы, впущенные с разной глубины:

«Хорошо. А вот Антониев монастырь – здание, занесенное грунтом по самые окна, а рядом еще одно здание – у него вообще окна на половину первого этажа засыпаны».



Великий Новгород. Антониев монастырь Здание занесено грунтом по самые окна Великий Новгород. Антониев монастырь Здание занесено грунтом по самые окна



Великий Новгород. Антониев монастырь А здесь вообще окна почти засыпаны Великий Новгород. Антониев монастырь А здесь вообще окна почти засыпаны

Да, в первом случае действительно культурные напластования поднялись почти до самых окон, и это постройка XVII века. А второй случай – это постройка конца XIX века, и эти окна – подвальные, то есть заранее спроектированные на этом уровне для того, чтобы освещать подвальный этаж. Поэтому они такие маленькие и невысокие.



Если посмотреть на здание с другого ракурса, то видно, что вход заранее здесь продуман.

Великий Новгород. Антониев монастырь Здание семинарии (1890 г.) Великий Новгород. Антониев монастырь Здание семинарии (1890 г.)

И все-таки возникает у людей вопрос: «Ну как так люди могли всё это грязью зарастить?



Ну невозможно же, не могли быть наши предки такими нечистоплотными, что совершенно нигде не убирались!» На позапрошлом форуме я показывал схему образования культурного слоя, а сейчас попробую продемонстрировать, как это происходит в городе.

Вот пример участка городского слоя: в самом верху асфальт, под ним булыжная мостовая на песчаной подсыпке, а внизу бревна – это деревянная мостовая XVIII века, а внизу уже культурный слой. И всё вот это постепенно накапливается.

Городские культурные напластования. Старая Русса Городские культурные напластования. Старая Русса

Как это всё происходит? Вот, к примеру, у нас небольшой участок улицы: построены дома, люди как-то живут.

Но постепенно всё равно образуется грязь. Люди бросают мусор, нормальной службы уборки улиц нет, ездят на лошадях – остается лошадиный навоз, который потихоньку месится.

То есть, опять же, всё равно образуется грязь. В итоге кто-то решает сделать себе выноску перед домом – небольшой участок земли поднял и живет теперь в сухости.

Через какое-то время прихожане церкви пожертвовали деньги, и через какое-то время вокруг нее тоже сделали хорошую выноску, чтобы ходить крестным ходом было удобнее. В результате вся вода и грязь начинают течь к тому, кто оказался между этими участками.

Он это долго не терпит и говорит: «Ну вас нафиг, построю себе тоже вымостку и такую, чтоб выше всех». Соответственно, строит, и такая ситуация вроде всех устраивает – вода стекает в разные стороны.

Но через какое-то время с одной стороны улицы устраивают еще одно строительство, и теперь начинает затапливать церковь.



Там, соответственно, снова поднимают уровень земли, и такой процесс продолжается довольно долго, до тех пор, пока, как в данном случае, не приходится двери уже переносить на этаж выше или окно превращать в дверь.

То есть для средневекового города, да даже и для города нового времени это вполне естественный процесс.



Даже сейчас иногда мы можем увидеть в городе напластования асфальта толщиной в полметра, когда старый слой асфальта не снимают, а просто сверху укладывают новый. А потом еще кладут плитку сверху. И получается полметра культурного слоя за 20 лет.

Но всё равно есть вопросы – много еще необъяснимых вещей. «Вот, например, гробница в Китае. Кто в здравом уме будет закапывать ее на глубину десятка метров? Зачем? Это же столько усилий и вообще бессмысленно!

Да и захоронение ли это вообще? Может, это склады какие-нибудь, которые замыло селевым потоком».



Гробница в Китае. На огромной глубине с отлично сохранившимися деревянными деталями, предметами. Захоронения ли это? Гробница в Китае. На огромной глубине с отлично сохранившимися деревянными деталями, предметами. Захоронения ли это?

Даже не касаясь археологической части… Потому что выкопанную и засыпанную яму, даже большую, очень легко отличить по грунту. Тогда зачем это делали? Всё затем же. Это действительно гробница (гробница царства Цинь в провинции Шэньси, 4 в. до н.э.)



А почему так глубоко закопана? Ответ очень простой и предыдущий спикер (Максим Лебедев – прим.) это прекрасно знает: потому что как только какого-то царя или вождя хоронили с драгоценностями, дарами и всем необходимым для его загробной жизни, находился кто-то, кто считал, что ему в его земной жизни это всё пригодится гораздо больше, чем тому царю в загробной.



Любая гробница сразу становилась целью грабителей, и, соответственно, поэтому так глубоко закапывали или делали такие большие пирамиды с такими сложностями по нахождению входа, поэтому насыпали такие большие курганы над скифскими вождями – всё для того, чтобы эти сокровища не были разграблены.

Но вновь говорят: «Посмотрите, следы потопа есть везде, даже в Америке. Вот пирамида в Мексике, посмотрите, вся засыпана глиной, заросла лесом. По официальной версии это испанцы-конкистадоры взяли и засыпали, потому что она была языческой.



Но представьте себе в здравом уме, как же это так? Южная Америка, конкистадоры. Под каждым кустом сидит индеец с отравленными стрелами, а они тут таскают ведрами землю. Ну бред же!»



Пирамида в Чолула, Мексика. Пирамида под слоем глины. "Официальная версия – испанцы, во времена завоевания засыпали строение глиной (тысячи тонн – вот делать было нечего) и на вершине построили церковь" Пирамида в Чолула, Мексика. Пирамида под слоем глины. "Официальная версия – испанцы, во времена завоевания засыпали строение глиной (тысячи тонн – вот делать было нечего) и на вершине построили церковь"

Но на самом деле совершенно непонятно, кто подсказал автору эту безумную идею «официальных ученых».



Потому что никто такого не говорил, а официальная версия о той же пирамиде в Чолуле звучит иначе. Пирамид построена еще в первом тысячелетии нашей эры и была заброшена уже в XI-XII веке. То есть когда пришли испанцы, фактически через 300-400 лет после того, как пирамида была заброшена, они застали просто гору, которую так и описывали – гора, на которой живут птицы и звери. Почему сами индейцы ее засыпали?



Если обратиться к литературе по археологии Центральной Америки, то легко можно узнать о том, что ритуал захоронения пирамиды для культур данного региона и времени не является чем-то особенным.



Периодически они старые пирамиды «хоронили», при этом пирамиду, которую «похоронили», легко можно отличить от пирамиды разрушенной или заброшенной.



Потому что при ритуальном захоронении там снимали часть украшений, аккуратно складывали, специально заполняли внутренние помещения грунтом, чтобы они не обвалились, приносили жертвы – и человеческие, и животных – то есть и жертвы оставались в пирамиде. Всё это легко отличается от разрушенной или заброшенной пирамиды.

В результате у нас есть свидетельства «очевидцев» потопа и есть то, что мы видим в реальности. В реальности мы видим:

· напластования культурного слоя;

· специально засыпанные объекты;

· здания, построенные с подвальными и полуподвальными этажами;

· реальные следы наводнений.

Перейдем к последнему вопросу: почему же официальные историки не могут увидеть то, что видно любому школьнику с компьютером? Заговор это с целью скрыть правду или глупость? Я не могу себе представить заговор такого уровня, который позволяет скрыть события, произошедшие в XVIII веке, когда у нас есть многочисленные свидетели, картины, когда уже существует печать, существует наука, картография.



Даже когда извергался Везувий, мы точно знаем эту дату, потому что римляне специально поехали за ним наблюдать. Плиний Старший погиб как раз в попытке изучать извержение вулкана и после того при попытке помочь беженцам.

Тут нам надо чуть-чуть вернуться в археологию. Дело в том, что археология изучает вещи не по одной, она изучает прошлое комплексами. И в археологии есть понятия «открытый комплекс» и «закрытый комплекс». Закрытый комплекс – это комплекс предметов, который образовался единовременно. Он отображает определенный срез времени. Это погребение – положили, закопали, и вот эти вещи в такой-то год существовали в этом мире. Это позволяет строить нам хронологию и выстраивать историю материальной культуры.

Хороший пример – затонувший корабль. Вот корабль «Васа», затонувший 10 августа 1628 года, и вот нам срез жизни на корабле этого времени.



Корабль «Васа». Затонул 10 августа 1628 г. Корабль «Васа». Затонул 10 августа 1628 г.

Идеальный пример закрытого археологического комплекса – Помпеи. Почему они так важны для археологии – потому что мы знаем, что 24 августа 79 года н.э. жизнь в Помпеях остановилась.



Помпеи. Идеальный закрытый комплекс. 24 августа 79 г. Помпеи. Идеальный закрытый комплекс. 24 августа 79 г.

А теперь что касается следов наводнений. Во-первых, отложения не берутся сами по себе. Это либо смывы с вышележащих территорий, либо намывы, постоянно создаваемые рекой. И такие намывы в период наводнений будут важным источником для хронологии, для выделения закрытых комплексов.

Вот, например, делювиальные отложения при раскопках в Мологе. Любой археолог будет всегда стараться выделить такую прослойку – это то, что в археологии называется «стерильной прослойкой», которая отделяет древние напластования от более ранних.

Делювиальные отложения в пойме р. Молога. Пестовский район Новгородской области Делювиальные отложения в пойме р. Молога. Пестовский район Новгородской области

Вот пример палеолитической стоянки Борщева-5:

Палеолитическая стоянка Борщева-5. В разрезе – геологическая история: светлые холодные суглинки – отложения ледникового периода, разделены прослоями палеопочв (эпизодами потеплений). Следы поселений разных первобытных племен 45-22 тыс.л.н. залегают друг над другом Палеолитическая стоянка Борщева-5. В разрезе – геологическая история: светлые холодные суглинки – отложения ледникового периода, разделены прослоями палеопочв (эпизодами потеплений). Следы поселений разных первобытных племен 45-22 тыс.л.н. залегают друг над другом

Здесь суглинистые отложения разделяют следы первобытных поселений, отделенных между собой 20 тысячами лет.

Вот еще пример – городище Дубна в Московской области. Городок, уничтоженный примерно в XIII веке, накрыт напластованиями, принесенными рекой.



Городище Дубна, Московская область. Городок XII-XIII вв., сожженный новгородцами в 1216 году (по летописи). Культурный слой перекрыт мощным аллювием Городище Дубна, Московская область. Городок XII-XIII вв., сожженный новгородцами в 1216 году (по летописи). Культурный слой перекрыт мощным аллювием

И вот это напластование перекрывает тот самый XIII век, ничего более позднего в нем нет.

Вот еще пример – могильник. Здесь темные напластования внизу – это погребенная почва эпохи ранней бронзы, и еще внизу видна яма – как раз погребение этого времени.

Могильник Грузинка, Васильевка, Запорожье, Украина. Тёмные напластования внизу – погребённая почвы эпохи ранней бронзы с ямным погребением

В заключение надо сказать, что доводы альтернативщиков легко разбиваются обращением к первоисточнику, к научному рассмотрению проблемы. Потому что любое научное объяснение разбивает альтернативную теорию. Проблема здесь даже не в том, что люди чего-то не знают, а в том, что они не хотят этого знать.



Если ты спросишь у археолога – он тебе объяснит, что в твоих рассуждениях не так, ты спросишь у биолога – он тебе объяснит, что не так. И на этом вся альтернативная теория разваливается.

Павел Колосницын





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