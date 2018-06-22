Генетическое оружие

Перед выборами президент отрицал возможность повышения пенсионного возраста, то, получив горячую поддержку электората, подарившего ему возможность еще шесть лет пахать на галерах, устраивая олимпиады, футбольные чемпионаты, играя в хоккей, направляя нефть и газ в Европу и Азию, а деньги – в Америку, благодарный президент преподнес россиянам ответный подарок. Сохранив правительство во главе с лучшим другом по работе у Собчака, он дал перетасованной колоде своих управленцев новые неисполняемые указания по выводу России в число ведущих экономик мира и улучшению жизни вымирающего народа.

Первым шагом к повышению благосостояния населения стало предоставление аборигенам почетной обязанности трудиться, глядя на неутомимого президента, вплоть до самой смерти. Россиянкам, прекрасному и сильному полу, президент и его правительство решили добавить восемь лет полезного труда на благо общества и так называемых работодателей, вместо пятидесяти пяти они смогут отправиться на заслуженный отдых в шестьдесят три года. А мужчинам как полу слабому, от алкогольных и других перегрузок не дотягивающему до шестидесяти лет, пенсионный возраст продлевается всего на одну пятилетку. Ради спокойствия людей фактическая ликвидация пенсий будет осуществляться плавно, президент сказал, что к этому вопросу он относится «в высшей степени осторожно и аккуратно».

Этот важный, назревший шаг обусловлен катастрофически резким увеличением продолжительности жизни россиян и нежеланием рожать нищих детей. Заботливой администрации стало непосильно кормить пенсионеров в то время, как число олигархов и их аппетиты множатся, а сырьевые богатства истощаются, утекая сквозь ловкие пальцы за рубеж. Увеличение пенсионного возраста, по утверждению премьера, позволит поднять экономику и повысить размер пенсии. Но этой спасительной меры недостаточно для развития и процветания великого государства, даже учитывая, что женщины живут, по словам премьера, больше семидесяти лет, а мужчинам такой срок правительством запланирован.

Поскольку восстановление порушенных заводов, фабрик, сельского хозяйства требует усилий, имеется другой верный способ поднять экономику России до уровня Португалии или Польши – сократить, по рекомендации ученых леди Тэтчер и Олбрайт, до 15 миллионов избыточное население, не приносящее прибыли олигархам и западным партнерам, захватившим все богатства суверенной России. Хотя премьер утверждает, что производство, продолжительность и уровень жизни растут как на дрожжах, статистические данные это не подтверждают. Чтобы слова премьера не расходились со статистикой, во главе Счетной палаты президент поставил лучшего в мире финансиста Кудрина, известного пламенной любовью к старшему криминальному брату – США.

Потомственный дворянин и рублевый миллиардер Никита Михалков в своем «Бесогоне» 2 июня напомнил телезрителям некоторые красноречивые факты о положении российской экономики. Почти вся промышленность России за ненадобностью разрушена, оставшаяся мизерная часть, включая военно-промышленный комплекс, авиазаводы по выпуску боевых самолетов – СУшек, ТУшек, МиГов, создание атомных подводных лодок и многое другое, находится в надежных руках закадычных американских партнеров. Они вложили в их производство свои бумажные инвестиции и владеют контрольными пакетами акций оборонных предприятий России. Государство также за копейки продало иностранцам ведущие промышленные гиганты, связанные с созданием оборонной техники. Это позволяет показывать населению зрелищные парады и то, как российская армия в Сирии помогает бороться с терроризмом Израилю и США, а последние имеют возможность не только вводить против России санкции, но и спокойно совершать военные рейсы в Афганистан через ее территорию.

Западные коллеги создают для россиян и различные продукты питания. Американцы, например, выпускают бывшее советское печенье «Юбилейное», молоко «Домик в деревне», мороженое и многое другое. Теперь русские не могут похвастаться даже квасным патриотизмом, потому что квас «Русский дар традиционный» изготавливает американская компания «Пепси-ко», расположенная в Московской области. А шоколад «Российский» на самом деле швейцарский, конфеты «Мишка на Севере» делает Норвегия и так далее до бесконечности. Россиянам нет нужды делать что-то самим, поскольку они могут продавать за бесценок невосполняемые стратегические ресурсы и питаться отравленными продуктами, производимыми иностранцами не только за рубежом, но и в самой России.

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На другой день после «Бесогона» на ТВ показали, как в теплицах, раскинувшихся на сотни гектаров, китайцы, используя формально запрещенную в России химию, выращивают в огромных масштабах ядовитые овощи, как обрабатываются ядами привозимые фрукты, а доверчивые аборигены радуются изобилию на прилавках, не понимая, что эту красивую химию нельзя есть. И куда наивным аборигенам деваться, когда другую пищу найти трудно, и как ее отличить без специальных приборов, если премьер отменил обязательный контроль продуктов, чтобы «не кошмарить» многострадальный бизнес?

Михалков показал также, что вся Россия завалена гигантскими свалками, и призвал население очнуться от спячки и начать наводить порядок в собственном доме, сказал про ответственность каждого жителя за разорение великого государства, однако забыл упомянуть об ответственности власти, а как дуть против вентилятора? СМИ озвучили, что более 17 миллионов человек живут на экологически неблагоприятной территории, 40 процентов населения пьет воду, не отвечающую санитарным нормам, в стране накоплено свыше 30 миллиардов тонн отходов и ежегодно прибавляется по 4 миллиарда тонн.

Да что далеко ходить? Вся Московская область задыхается от свалок, чтобы Собянин, с согласия Воробьева, мог расширять Москву, пока она не лопнет, и проводить «реновацию» крепких домов, чтобы выгодно освоить деньги, плывущие в столицу со всей страны. Есть также сообщения, что в близлежащем Подольске перерабатывают в черте густонаселенного города ядерные отходы. А на Волге, под Нижним Новгородом, собираются соорудить десятую электростанцию, что приведет к затоплению огромных пространств и экологической катастрофе.

Воскресшие в России капиталисты сожгли почти всю тайгу на радость и в пользу трудолюбивым китайцам, а метеорологи удивляются, почему резко изменилась погода, откуда возникли по всей стране, даже в Москве, ураганы и ливни, почему природу резко бросает то в жар, то в холод, то в потопы, заливающие дома и посевы. Хотя давно известно, что состояние климата непосредственно зависит от наличия лесов. Михалков посоветовал начать наводить порядок в своем подъезде, возле своего дома, это правильно, но достаточно ли тушить пожар кружками с водой, когда горит весь дом?

Названные факторы, помогающие сократить избыточное население, периодически освещаются в СМИ, однако о более продуктивном способе наполнения бюджета – алкоголизации и наркотизации – редко проскакивают кое-какие сведения. Так, «Радио России» недавно передало, что на медицинском учете с диагнозом «алкоголизм» состоят 21 с половиной миллионов человек, на каждого жителя, включая младенцев, официально приходится 14 литров спирта, а реально намного больше. Например, бывший главный санитарный врач России Г. Онищенко называет цифру в 18 литров на душу населения, а по другим сведениям эта цифра достигает 22,5 литра.

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В любом случае такая нация просто обречена на вымирание, что и происходит. Выдающийся хирург, лауреат Ленинской и других премий, основатель Союза борьбы за народную трезвость академик РАМН Ф.Г. Углов предостерегал: «По заключению Всемирной организации здравоохранения, при достижении среднедушевого потребления 8 литров в год наступает процесс необратимого изменения генофонда нации, то есть ее вырождения». Всемирная ассамблея здравоохранения в 1975 году назвала «алкоголь наркотиком, подрывающим здоровье». (Ф.Г. Углов. Правда и ложь о разрешенных наркотиках. М., 2014.) Если учесть, что мусульманам религия запрещает употреблять алкоголь (например, в Чечне его не продают), понятно, что массированный удар разрешенного и широко рекламируемого генетического оружия, каким является алкоголь, принимает на себя в основном русское население, и руководителей страны, стоящих по праздникам в православных храмах со свечкой в руке, это не волнует.

Поражает алкогольная безграмотность подавляющей части русского населения, даже интеллигенции, в эпоху информационных технологий. Многие пользуются интернетом, где можно найти подробные сведения о действии алкоголя на организм человека, однако люди смотрят в электронную книгу, а видят фигу. Алкоголь разрушает все органы человека, но в первую очередь – мозг. Матушка-природа и Господь Бог наделили человека самым чудесным органом, позволяющим летать в космос и ощущать себя владыкой Вселенной. Однако вместо того, чтобы улучшать жизнь, люди уничтожают среду своего обитания, убивают друг друга. И организуют жестокие разрушительные войны паразиты, которые хотят жить как короли за счет ограбления трудящихся.

Алкоголь является сильным наркотическим средством превращения человека в неполноценное, умственно слабое существо. Если концентрацию алкоголя в крови принять за единицу, то в печени она будет 1,45, а в мозгу – 1,75. Изменения в веществе мозга происходят потому, что алкоголь ведет к склеиванию эритроцитов. Диаметр капилляров в мозгу приближается к диаметру эритроцитов. Когда эритроциты склеиваются, они закупоривают капилляры, питание мозговых клеток кислородом прекращается, и через 5–6 минут они отмирают. У потребляющих алкогольные изделия мозг сокращается, что неуклонно снижает мыслительные способности человека и его нравственность. Алкоголь разрушает и другие органы, в том числе репродуктивные, что ведет к рождению дефективных и умственно отсталых детей, и еще развивается ранняя импотенция. Строго научно доказано, что безвредных доз любого вида алкоголя, будь то пиво или вино, в принципе не бывает.

С помощью алкоголя все завоеватели стремились уничтожить покоренный народ. А буржуазия использует алкоголь, чтобы эксплуатировать и держать в повиновении трудящиеся массы, не способные под воздействием сильного наркотического яда сплотиться и отстаивать свои человеческие права, для этого нужны ясное сознание и сильная воля. «Давно известно, что пьяным народом легче управлять, его легко заставить разрушить свою страну. И удивительно, как настойчиво средства массовой информации стараются скрыть от народа правду об алкоголе и споить его». (Ф.Г. Углов. Правда и ложь о разрешенных наркотиках)

Алкоголь – яд паралитический, при приеме больших доз происходит тяжелое нарушение всей центральной нервной системы с вовлечением спинного и продолговатого мозга, развивается глубокий наркоз и коматозное состояние. При приеме дозы, равной 7–8 граммам на килограмм веса, что приблизительно соответствует 1–1,25 литра водки для взрослого человека, наступает смерть. Для детей смертельная доза (г/кг веса) в 4–5 раз меньше, чем для взрослых. Отнесение алкоголя к пищевым продуктам приводит к потере бдительности родителей и случаям гибели ребенка от небольших доз. (Ф.Г. Углов. Алкоголь и мозг)

Профессор А.Н. Маюров пишет: «Сегодня наше Отечество переживает небывалую катастрофу. Стремительно уменьшается население нашей Родины. Каждый год безвременно уходит из жизни 700 000–750 000 наших сограждан из-за употребления алкоголя, 400 000–450 000 убивает табак, 100 000–120 000 россиян уничтожается нелегальными наркотиками…

Мы занимаем 67-е место в мире по уровню жизни, 127-е место по показателям здоровья населения, 134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин, 182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира. Мы занимаем 1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения, 1-е место в мире по заболеваниям психики, 1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков, 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями, 1-е место в мире по количеству абортов и по материнской смертности на душу населения, 1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей на душу населения, 1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащих гадостей на душу населения, 1-е место в Европе по числу умерших от потребления алкоголя и табакокурения на душу населения, 1-е место в мире по потреблению табака на душу населения, 1-е место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков, 1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы на душу населения, 1-е место в мире по количеству ДТП на душу населения,

1-е место в мире по количеству авиакатастроф (по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает среднемировой) и т.д...

Сейчас Россия находится в стадии алкоментального коллапса: массовая дебилизация общества (по экспертным оценкам, у нас на душу населения приходится около 25 литров спирта, официальные цифры – от 13 до 15 литров). Вообще-то «хрен редьки не слаще». Но, как ни странно, массовая дебилизация общества сегодня мало кого волнует». (Борьба с пьянством в России с древних времен до наших дней. – М.: Институт русской цивилизации, 2016.) Только алкогольной шизофренией можно объяснить празднование народом Дня разрушения своего государства и поддержку на выборах власти, которая постоянно ухудшает жизнь населения. Накануне Дня независимости России от Советского Союза пьяный капитан катамарана под Волгоградом врезался в баржу, погибло 11 человек, вместо гуляний объявлен траур. Пожары и катастрофы происходят без конца.

***

Проблема спасения народа – вот главное, чем должна заниматься власть, если она хочет сохранить Россию. А в нашем «королевстве кривых зеркал» на первом месте стоит организация безумно дорогих зрелищ. Сегодня состояние страны можно сравнить с периодом гибели Римской империи, когда половина территории государством утеряна, границы осаждают варвары, а император ублажает плебс зрелищами, постоянно сокращая снабжение хлебом. Нынешний глава государства прежде всего озабочен проведением спортивных состязаний и продажей сырьевых богатств, а все остальные государственные сферы деградируют, и самое главное – происходит необратимое вымирание и дебилизация населения России.

Все СМИ интенсивно ведут пропаганду алкоголя, на телевидении не прекращается реклама смертоносного яда, все фильмы заполнены сценами пьянства и курения, преподносимыми положительно и даже с юмором. В стране существует трезвенническое движение, но оно не имеет выхода в СМИ, с 2013 года Министерство юстиции отказывает в регистрации Всероссийской политической партии Сухого закона России. «В то же время Россия – практически единственная страна цивилизованного мира, где в Государственной Думе в антиалкогольном экспертном совете преобладают представители алкогольного бизнеса. А председателем президиума Экспертного совета Государственной Думы РФ по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является Вигдорович Леонид Яковлевич – директор по стратегическому развитию водочной компании «Казенка». (А.Н. Маюров.)

О расширении эпидемии говорит такой факт. Если в брошюре 2012 года было сказано, что «в России 4 миллиона людей принимают наркотики», то в настоящем издании говорится, что, «по оценкам Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, в России порядка 8,8 миллиона людей принимают наркотики». Что подразумевается под оборотом наркотиков и как он контролируется, если за 5–6 лет число наркоманов выросло более чем в два раза? Если вспомнить, что официально на учете состоят 21,5 миллиона алкоголиков, то в России официально существует 30 миллионов неполноценных людей трудоспособного возраста, да надо еще приплюсовать тех, кто на учете не состоит. Поэтому поднятие пенсионного возраста и послания президента своему окружению не спасут Россию, если процесс деградации и вымирания населения не остановить. Нельзя забывать о судьбе индейцев, уничтоженных алкоголем.

К сожалению, мало кто серьезно осознает, в какой глубокой наркотической яме находится Россия. Наибольший вред приносят алкоголь и сигареты, потому что это легальные наркотики,

По телевидению сообщили, что за последний год на 31 процент выросла сеть алкогольных магазинов «Красное-белое» и на 13 процентов – продажа алкоголя, всего в стране 220 тысяч специализированных алкогольных магазинов, растет и количество пивоварен.

Проблема спасения народа – вот главное, чем должна заниматься власть, если она хочет сохранить Россию. А в нашем «королевстве кривых зеркал» на первом месте стоит организация безумно дорогих зрелищ. Сегодня состояние страны можно сравнить с периодом гибели Римской империи, когда половина территории государством утеряна, границы осаждают варвары, а император ублажает плебс зрелищами, постоянно сокращая снабжение хлебом. Нынешний глава государства прежде всего озабочен проведением спортивных состязаний и продажей сырьевых богатств, а все остальные государственные сферы деградируют, и самое главное – происходит необратимое вымирание и дебилизация населения России.

Все СМИ интенсивно ведут пропаганду алкоголя, на телевидении не прекращается реклама смертоносного яда, все фильмы заполнены сценами пьянства и курения, преподносимыми положительно и даже с юмором

31 мая прошел Всемирный день без табака. По «Радио России» снова подтвердили, что в сигаретах табака нет. О том, что их делают из бумаги, пропитанной до 400 наркотических и химических компонентов, включая боевые отравляющие вещества, рассказывается в документальных фильмах «Жертвы калибра 7,62» и «Смерть с дымком», показанных в ночное время по телевидению несколько лет назад. На недавнее требование Минздрава обнародовать хотя бы 60 отравляющих компонентов сигаретные фабрики, скупленные в России ушлыми американцами, ответили категорическим отказом, заявив, что это коммерческая тайна.

А почему не проводится Всемирный день трезвости, который давно и почти повсеместно отмечается 3 октября? Пропаганда трезвости невыгодна алкогольной мафии. Изредка показывают мышиную борьбу с фальсифицированным алкоголем, но любой алкоголь – сильнейший наркотический яд, на производство которого правительство даже не хочет установить государственную монополию. О том, что аварии на дорогах часто происходят по вине пьющих водителей, СМИ передают постоянно, но бывают случаи, когда даже летчики пассажирских лайнеров совершают полеты после принятия алкоголя.

Вот такой "прорыв" в стране за предыдущие годы правление президента.

Впереди маячит новый "прорыв" . Останется ли Россия ?