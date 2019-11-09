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Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта.

08:55. 9 ноября 2019 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли. Об этом он рассказал в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме

«Украинцы подарили человечеству первый вертолёт, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолёт», — сообщает офис украинского президента в Facebook.

Кроме того, Зеленский также отметил, что украинцы создали сервисы PayPal и WhatsApp. По его мнению, самым большим капиталом Украины являются её жители.

 

Источник: https://russian.rt.com/ussr/news/685324-zelenskii-ukraincy-sozdateli-vertolyota

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