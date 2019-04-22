Новости Украины и Новороссии 22 апреля 2019
- 11:18 Зеленского пригласили в Крым.
- 10:42 Стадия принятия.
- 10:11 Зеленский обещает «перезагрузку» Минского процесса.
- 09:47 «Не испытываю никаких иллюзий», — Медведев о победе Зеленского.
- 09:31 Выборы на Украине. Официальный подсчет.
- 09:18 Янукович поздравил Зеленского с победой.
- 09:04 Обработано 90,25% протоколов: ЦИК даёт свежие цифры (ВИДЕО).
- 08:46 Нечего посмеиваться, — Лукашенко высказался о Зеленском (ВИДЕО).
- 08:28 Порошенко всё же победил, но за рубежом: ЦИК обработал 97% протоколов.
- 08:18 В команде Зеленского рассказали, чем займутся в первую неделю после выборов.
- 06:53 Порошенко получил от Вашингтона гарантии неприкосновенности, — источник.
- 06:21 Трамп позвонил Зеленскому, поздравил с победой и кое-что пообещал.
- 02:07 Я нe ycтaл. Я нe yxoжy.
- 01:43 Украина через 10-15 лет.
- Вчера 22:44 Koнeц. Haчaлo.
- Вчера 21:19 Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора Украины.
Зеленского пригласили в Крым
Владимир Зеленский, побеждающий на выборах президента Украины, может посетить российский Крым, чтобы понять и признать выбор крымчан, сделанный в пользу России.
Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины России.
Российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион», — сказал РИА Новости Гемпель.
По его мнению, результаты выборов на Украине вполне предсказуемы, однако резких перемен в политике украинского руководства ожидать не следует.
«Украинские элиты воспользуются неопытностью нового президента, отсутствием у него команды, способной профессионально руководить страной», — считает Гемпель, добавив, что успешность молодого и неопытного президента могла бы иметь место при крепком главе правительства, таком как Юрий Бойко.
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Стадия принятия
О стадии принятия.
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Зеленский обещает «перезагрузку» Минского процесса
Владимир Зеленский, одерживающий убедительную победу во втором туре президентских выборов на Украине, пообещал «перезагрузить» Минский процесс.
Об этом он заявил в ходе своей триумфальной пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, каким образом он планирует решать конфликт на Донбассе.
«В любом случае Минский процесс — мы будем перезагружать его. Я думаю, что у нас будут замены кадровые (в команде, представляющей Украину на переговорах в Минском формате — прим. РВ)», — ответил будущий президент «незалежной».
Напомним, однако, что некоторые заявления Зеленского в ходе предвыборной кампании заставляли усомниться в том, что он вообще читал текст Минских соглашений.
Как ранее сообщала «Русская Весна», «задачей номер один» после вступления в должность Зеленский назвал «возвращение украинских военнопленных».
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«Не испытываю никаких иллюзий», — Медведев о победе Зеленского
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.
Напомним, подсчёт голосов ещё не завершён, однако трёхкратный отрыв «слуги народа» не оставляет сомнений в «остаточном прощавай» для действующего президента Порошенко.
«Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий.
У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу.
В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход.
Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры.
Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит — решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев», — написал российский премьер на своей странице в соцсети.
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Выборы на Украине. Официальный подсчет
Официальный подсчет результатов выборов на Украине после обработки 93% бюллетеней. Зеленский 73%, Порошенко 24%. Испорчено почти 2,5% бюллетеней – своеобразное голосование против всех.
Порошенко смог победить только во Львовской области и за границей.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html – цинк
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Янукович поздравил Зеленского с победой
После закрытия избирательных участкови первых экзитполов вчера Владимира Зеленского уже поздравили президент США Дональд Трамп, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмануэль Макрон и многие другие мировые лидеры.
Присоединился к ним и Виктор Янукович.
Поздравление четвёртого президента Украины процитировал на странице в соцсети представитель Януковича Юрий Кирасир:
«Уважаемый Владимир Александрович!
Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее.
Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край.
Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий.
Сейчас перед Вами стоят нелегкие задачи. Главные — принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев. Заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям, то что объединяет, а не разделяет.
Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор. Украинцы доверились Вам и надеются на то, что Вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их.
Я желаю Вам крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов на Вашем высоком и ответственном посту Президента Украины».
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Обработано 90,25% протоколов: ЦИК даёт свежие цифры (ВИДЕО)
Центральная избирательная комиссия обработала 90,25% протоколов: Владимир Зеленский набрал 73,18% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко — 24,49% голосов. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.
Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской.
Напомним, согласно предварительным данным экзитполов, во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский занимает первое место с результатом 73,2% по данным Национального экзитпола (у Петра Порошенко — 25,3%); 73,7% — по данным экзитпола «112 Украина» (у Порошенко — 26,3%); 72,7% — по результатам экзитпола «1+1» (у Порошенко — 27,3%).
Как сообщала «Русская Весна», Петр Порошенко признал поражение и поздравил лидера президентской гонки с победой, предложив свою помощь.
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Нечего посмеиваться, — Лукашенко высказался о Зеленском (ВИДЕО)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о победителе президентской гонки на Украине — Владимире Зеленском.
«Он, как сам себя называет, шоумен, и нечего посмеиваться, президент, любой президент, в какой-то степени артист», — заявил Александр Григорьевич.
Ранее, после первого тура выборов, он задал своим подчинённым риторический вопрос: «А что, актёр не может быть президентом? Да и что решает в Украине президент без парламента?»
Как сообщала «Русская Весна», Пётр Порошенко признал своё поражение и даже поздравил Зеленского с победой, пообещав ввести его в курс дела.
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Порошенко всё же победил, но за рубежом: ЦИК обработал 97% протоколов
В заграничном избирательном округе во втором туре выборов президента Украины Петр Порошенко получил поддержку 53,7% избирателей, его оппонент Владимир Зеленский заручился голосами 44,83% проголосовавших.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 97,02% электронных протоколов.
Для голосования на повторных выборах президента Украины за рубежом в посольствах и консульствах Украины, как и в первом туре, в 72 странах мира был сформирован 101 заграничный избирательный участок.
Больше всего участков было открыто в Германии — 5, США, Польше, Италии (по 4), а также Канаде, Испании и Турции (по 3).
Всего для голосования 21 апреля ЦИК передала в зарубежные избирательные участки 436 тыс. 528 бюллетеней, а на момент окончания голосования в списки избирателей на этих участках были внесены 448 тыс. 896 граждан Украины.
По состоянию на 8.00 понедельника в ЦИК поступили электронные протоколы с 98 заграничных участков, где проголосовали 56 тыс. 772 граждан. Отсутствует информация с 3 из 4 участков, открытых в США (где, в том числе, расположен наиболее удаленный от Украины в западном направлении участок, закрывшийся только в 6.00 по Киеву).
Так, по имеющимся у ЦИК данным, Порошенко получил большинство голосов украинцев в 45 из 72 стран мира (включая обработанные Центризбиркомом 25% протоколов с участков в США). За него за рубежом проголосовали 30 тыс. 487 граждан Украины.
В. Зеленский получил больше голосов в 24 странах. За него в общем за границей отдали свои голоса 25 тыс. 451 избирателей.
Еще в трех странах голоса принявших участие в голосовании украинцев распределились между кандидатами поровну: по 49,2% в Алжире (проголосовали 63 избирателя), по 50% в Кувейте (92 проголосовавших) и по 48,52% в Чили (68 проголосовавших).
Явка украинцев за границей во втором туре выборов президента страны стала несколько выше по сравнению с голосованием 31 марта, однако существенно ниже, чем во время выборов президента 2014 года.
Так, 21 апреля в заграничном избирательном округе проголосовали 59 тыс. 843 граждан Украины, тогда как в голосовании в первом туре принял участие 55 тыс. 31 избиратель. В 2014 году на заграничных избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев.
При этом в абсолютных числах больше всего граждан Украины проголосовало в 5 странах Европейского Союза: Польше (проголосовали 7 880 украинцев, из которых 50,65% — за В. Зеленского), Германии (6 962 гражданина, 55,15% — за П. Порошенко), Италии (5 901 человек, 62,14% — за П. Порошенко), Чехии (5 167 граждан, 59,02% — за В. Зеленского) и Испании (4 813 человек, 56,01% — за П. Порошенко).
Напомним, в этот раз от выборов отсекли всех граждан Украины, находящихся в России, поскольку ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков в этой стране, созданных в 2012 году на постоянной основе.
Эти участки были перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии — туда и предлагалось поехать всем желающим проголосовать.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В команде Зеленского рассказали, чем займутся в первую неделю после выборов
Команда Владимира Зеленского, который по данным экзит-полов лидирует во втором туре выборов президента Украины, рассказала о планах на ближайшее будущее.
Сообщается, что на брифинге в воскресенье, 21 апреля, политконсультанту «ЗеКоманды» Дмитрию Разумкову, в частности, задали вопрос, чем команда Зеленского будет заниматься в ближайшую неделю.
«Будет продолжаться та же работа, которая продолжалась на этапе подготовки к выборам», — ответил он.
«У нас работают экспертные группы, у нас вырабатываются концепции по направлениям. По части уже написаны законопроекты, по части они еще пишутся, дабы, когда Зеленский станет президентом, была возможность оперативно внести их в парламент для рассмотрения, чтобы наконец-то загрузить Раду работой. Даже под конец каденции. Чтобы у них была возможность показать своим избирателям, насколько они эффективны или не эффективны», — добавил Разумков.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко получил от Вашингтона гарантии неприкосновенности, — источник
По данным источников украинского издания «Страна» в лоббистских кругах в Вашингтоне, американцы якобы уже дали Петру Порошенко гарантии неприкосновенности и предупредили команду будущего президента Зеленского, чтоб Порошенко не трогали.
Как сообщалось ранее, за гарантиями о предоставлении убежища Порошенко за неделю до выборов ездил к Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону.
Как сообщала «Русская Весна», олигарх Игорь Кломойский, который считается главным выгодоприобретателем победы Зеленского, уже заявлял, что Порошенко преследовать не будет.
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Но всё же, несмотря на вчерашние заявления Порошенко о том, что он покидает «президентский офис», но не покидает украинскую политику, голословны — как политик он умер.
Проиграв с таким разгромным отрывом, он не может претендовать на роль лидера оппозиции. Даже перспективы прохождения его партии в парламент осенью очень сомнительны.
После его отставки могут начаться массированные сливы компромата теми, кто ещё надеется удержать свои должности. Эти сливы могут обвалить его рейтинг до уровня одного процента. Поэтому в политическом поле нет в принципе ни одной должности, на которую мог бы рассчитывать Порошенко.
Инаугурация Зеленского должна состояться в ближайший месяц.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Трамп позвонил Зеленскому, поздравил с победой и кое-что пообещал
Президент США Дональд Трамп поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Эту информацию подтвердил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сказав, что «вся команда была очень удивлена».
По словам Разумкова, Трамп поздравил Зеленского с проведением «блестящей кампании».
Звонок подтвердил и куратор Украины от Госдепа Курт Волкер. В своём микроблоге Twitter он написал, что американский президент поздравил не только Зеленского, но и «весь украинский народ с честными и демократическими выборами».
«Мы будем и впредь поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины и противодействию агрессии России», — написал Волкер, цитируя Трампа.
Как сообщала «Русская Весна», Зеленского уже успели поздравить посольство США на Украине, премьер-министр Владимир Гройсман, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и французский лидер Эммануэль Макрон, к которому Зеленский, к слову, ездил за неделю до второго тура.
Пётр Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.
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Я нe ycтaл. Я нe yxoжy
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Украина через 10-15 лет
Именно так все и случится в параллельной вселенной "толерантных людей голосующих за Порошенко". В реальности же будет много крови и дерьма на останках некогда процветавшей УССР.
https://colonelcassad.livejournal.com/1590426.html
Читатели напоминают пост 5-летней давности.
Как оказалось, прогноз насчет крови и дерьма сбылся во всей полноте.
Относительно автобанов, гиперлупов, переполненных портов, растущих как грибы заводов и дружного толерантного народа не сложилось. Получилось ровно наоборот.
Конечно, будут рассказывать, что вот если бы Порошенко дали 10, а не 5 лет, все это появилось бы, но…
Новая мантра конечно будет – но вот при Зеленском все это точно настанет.
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Koнeц. Haчaлo
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Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора Украины
Фото: globallookpress.com / © Zuma
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в рамках кадровых перестановок намерен снять с должности генерального прокурора Юрия Луценко, так как он относится к «старой команде», передает RT.
Опубликованные результаты экзитпола показали победу Владимира Зеленского. Он набрал 73,2% голосов, Порошенко — 25,3%.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Дебильных кастрюлеголовых хохлов толерантили , усиленно , последние 5 лет. Наверное, мало показалось! Захотели продолжения.
Путин тоже обещал Ельцину не трогать “чубайсов”, но комику что то быстро не понравился прокурор банды.
Порошенко на Трампа батон крошил. Трамп очень рад победе Зеленского.
На этом тонущем ленкоре выбирать было некого кроме комика.
Райбек красиво успел вытащить проститутку из торта.
Ленкор явно в Европу не плывет. Остальное не важно.