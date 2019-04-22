Новости Украины и Новороссии 22 апреля 2019

В заграничном избирательном округе во втором туре выборов президента Украины Петр Порошенко получил поддержку 53,7% избирателей, его оппонент Владимир Зеленский заручился голосами 44,83% проголосовавших.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 97,02% электронных протоколов.

Для голосования на повторных выборах президента Украины за рубежом в посольствах и консульствах Украины, как и в первом туре, в 72 странах мира был сформирован 101 заграничный избирательный участок.

Больше всего участков было открыто в Германии — 5, США, Польше, Италии (по 4), а также Канаде, Испании и Турции (по 3).

Всего для голосования 21 апреля ЦИК передала в зарубежные избирательные участки 436 тыс. 528 бюллетеней, а на момент окончания голосования в списки избирателей на этих участках были внесены 448 тыс. 896 граждан Украины.

По состоянию на 8.00 понедельника в ЦИК поступили электронные протоколы с 98 заграничных участков, где проголосовали 56 тыс. 772 граждан. Отсутствует информация с 3 из 4 участков, открытых в США (где, в том числе, расположен наиболее удаленный от Украины в западном направлении участок, закрывшийся только в 6.00 по Киеву).

Так, по имеющимся у ЦИК данным, Порошенко получил большинство голосов украинцев в 45 из 72 стран мира (включая обработанные Центризбиркомом 25% протоколов с участков в США). За него за рубежом проголосовали 30 тыс. 487 граждан Украины.

В. Зеленский получил больше голосов в 24 странах. За него в общем за границей отдали свои голоса 25 тыс. 451 избирателей.

Еще в трех странах голоса принявших участие в голосовании украинцев распределились между кандидатами поровну: по 49,2% в Алжире (проголосовали 63 избирателя), по 50% в Кувейте (92 проголосовавших) и по 48,52% в Чили (68 проголосовавших).

Явка украинцев за границей во втором туре выборов президента страны стала несколько выше по сравнению с голосованием 31 марта, однако существенно ниже, чем во время выборов президента 2014 года.

Так, 21 апреля в заграничном избирательном округе проголосовали 59 тыс. 843 граждан Украины, тогда как в голосовании в первом туре принял участие 55 тыс. 31 избиратель. В 2014 году на заграничных избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев.

При этом в абсолютных числах больше всего граждан Украины проголосовало в 5 странах Европейского Союза: Польше (проголосовали 7 880 украинцев, из которых 50,65% — за В. Зеленского), Германии (6 962 гражданина, 55,15% — за П. Порошенко), Италии (5 901 человек, 62,14% — за П. Порошенко), Чехии (5 167 граждан, 59,02% — за В. Зеленского) и Испании (4 813 человек, 56,01% — за П. Порошенко).

Напомним, в этот раз от выборов отсекли всех граждан Украины, находящихся в России, поскольку ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков в этой стране, созданных в 2012 году на постоянной основе.

Эти участки были перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии — туда и предлагалось поехать всем желающим проголосовать.

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