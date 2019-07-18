Новости Украины и Новороссии 18 июля 2019
- 08:55 «Он сядет с нами за стол», — в Киеве намерены добиться переговоров с Путиным.
- 07:52 Кремль давит на Зеленского, — Волкер.
- 07:14 «Харьковский — следующий»: под Киевом снесён памятник Жукову (ФОТО).
- 06:06 Ад в Мариуполе: Экс-заключённые поведали об ужасах секретной тюрьмы СБУ.
- 05:29 Боксер Усик тренировкой в российском Крыму вызвал раскол среди украинцев в Сети.
- 05:12 Закон о мове: Украинских детей ждут проблемы.
- 04:38 Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства.
- 04:22 Неожиданно: раскрыты личности администраторов фашистского сайта «Миротворец».
- 02:28 Украине нанесли колоссальный ущерб, пообещав европейские блага, но забыв уточнить одну деталь, — Лазарев (ВИДЕО).
- Вчера 23:48 Молодежь на руинах луганского аэропорта почтила память пассажиров малайзийского боинга.
- Вчера 23:28 В Совфеде предлагают начать обмен заключёнными с Вышинского.
- Вчера 22:38 Конституционный суд Украины опубликовал решение о тотальной украинизации.
- Вчера 21:45 «С паршивой овцы хоть шерсти клок»: Исполнительная служба арестовала счета партии Порошенко.
- Вчера 20:31 О реванше Коломойского.
«Он сядет с нами за стол», — в Киеве намерены добиться переговоров с Путиным
«Есть уверенность: мы добьемся переговоров с Путиным, он сядет с нами за стол», — такое мнение высказал партнёр Зеленского по кинобизнесу, соавтор легендарных «Сватов» и «Слуги народа» Сергей Шефир. Сейчас Сергей Нахманович занимает пост первого советника президента Украины — еврейские мальчики, когда начинавшие бизнес вместе, друг друга не бросают.
Шефир дал большое интервью украинскому изданию «Левый берег». Мы приводим фрагмент, касающийся Донбасса и переговоров с российским лидером, без изменений.
Журналист: Блок о войне и мире. Зеленский декларирует, что вы пришли на пять лет и что вы хотите закончить войну. Очевидно, есть понимание того, как это сделать. Изложите его, пожалуйста.
Шефир: Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное — нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных.
Ж: Почему вы думаете, что россияне хотят говорить?
Ш: Все же когда-то начинается с какой-то мечты. Мы думаем, что они хотят разговора и конца войны. Не уверен, что я геополитически понимаю их, но мне хочется думать, что большого комфорта от всего происходящего у них тоже нет.
Ж: Путин — фанатик. По его словам, развал СССР — самая крупная геополитическая катастрофа ХХ века. Идея фикс — воссоздание СССР. Для этого ему нужна была Грузия, нужна Украина, сейчас он «обрабатывает» Беларусь. Так с какой стати ему отказываться от воплощения задуманного?
Ш: Я убежден, что мы готовы на переговоры. Верю, приложим все силы для того, чтобы убедить его, и на 70% уверен в их успешном исходе.
Ж: Так зачем Путину мир с Украиной?
Ш: Может, он лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой.
Ж: То есть сохранив за собой Крым.
Ш: Нет. Крым — очень тяжелая тема. Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно.
Ж: Представим себе, что сидят за одним столом Владимир Александрович и Владимир Владимирович. Путин говорит: «Хорошо, решаем вопрос с Донбассом, но забудьте о Крыме». По-другому этот диалог состояться просто не может.
Ш: Это ваше мнение.
Ж: К сожалению, это очевидная вещь. Давайте все же представим себе этот диалог. Что Зеленский ответит Путину?
Ш: Ответит «нет», потому что Крым украинский.
Сергей Шефир (слева) и Владимир Зеленский во время инаугурации
Ж: Следующая реплика Путина: «Разговор окончен, и тема Донбасса тоже закрыта».
Ш: Почему вы все в черно-белых тонах представляете? Вот вы знаете, как решить этот вопрос?
Ж: Нет, поэтому мы не идем в президенты.
Ш: Президент — не профессия. Президентом становится человек из любой сферы, а потом от него вдруг требуют ответов на все вопросы. Не всё знает президент.
Ж: О, Господи! А кто тогда знает? Президент — главнокомандующий. У нас в стране пять лет идет война. Пять лет! Свыше десяти тысяч погибших!
Ш: Полтора месяца — не срок, за который можно все решить. Знаю, мы готовимся к переговорам. Но, для того чтоб они правильно состоялись, их надо тщательно подготовить.
…Сейчас первая задача — вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним (интервью записывалось до того, как суд в Москве продлил украинским морякам срок содержания под стражей, — ред.).
Ж: По морякам есть решение Международного трибунала. Если он не хочет его выполнять, так почему должен с вами идти на переговоры по Донбассу?
Ш: Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добъемся этих переговоров, что он сядет с нами за стол.
Ж: Уверенность интуитивная или это допущение на чем-то конкретном базируется? Просто объясните, можете даже не говорить, на чем именно.
Ш: Мы показываем свои шаги — развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост (там же, — ред.), возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придём к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность. Не может это дальше так продолжаться, надо уже выходить из этого пике в стране нашей.
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Кремль давит на Зеленского, — Волкер
Продление ареста украинским морякам, а также решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса является давлением Кремля на Владимира Зеленского накануне парламентских выборов.
Об этом вчера заявил куратор Украины от Госдепа США Курт Волкер, сообщает «Голос Америки».
«Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам», — отметил Волкер.
Впрочем, оно тут же добавил, что не считает это эффективным.
«Украинцы выбирают сами и сами решают, за кого голосовать. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину», − сказал он.
Как сообщала «Русская Весна», вчера президент России расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства в упрощенном порядке. Теперь воспользоваться им смогут не только граждане ДНР и ЛНР, но и жители оккупированного Украиной Донбасса.
Напомним, 17 июля московский суд продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в ноябре в Керченском проливе.
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«Харьковский — следующий»: под Киевом снесён памятник Жукову (ФОТО)
Вчера, 17 июля в городе Яготин Киевской области неонацисты снесли памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
Об этом открыто написал в социальной сети член неонацистской группировки «Рассвет» Вадим Поздняков.
«Мы больше года занимались бумажным футболом со многими инстанциями и в конце концов результат есть. Жукова — нет, причем официальным методом. То же самое будет и с харьковским. Он следующий», — говорится в сообщении.
Как сообщала «Русская Весна», снесённый неонацистами в мае бюст Георгия Жукова в Харькове был восстановлен властями города.
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Ад в Мариуполе: Экс-заключённые поведали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
Обнародованы доказательства существования секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Сегодня в очередной раз было доказано, что между Службой безопасности Украины и убийцами-рецидивистами впору ставить знак равенства. Появились достоверные сведения о том, что в аэропорту Мариуполя существует тайная тюрьма, принадлежащая батальону «Азов».
Стоит отметить, что информация об этом просочилась еще в марте этого года, когда экс-СБУшник Василий Прозоров на одной из конференций в Москве показал снимки-доказательства существования таких неофициальных «темниц».
В аэропорту есть 2 холодильные камеры с закрытыми дверями, в которых насильно держали задержанных людей. Только за период лето-осень 2014 через эти комнаты прошли триста человек. Но самое страшное, что бывали и случаи, когда там умирали люди.
Это подтвердили и бывшие заключенные. В частности, Ольга Селецкая, которая была участницей митинга сторонников федерализации Незалежной. Пять лет назад ее задержали боевики «Азова».
«Видела его футболку и борсетку. Потом он уже расслабился и снял (балаклаву), и я увидела, что он рыжий. Он участвовал в моем задержании и очень радовался», — рассказала женщина журналистам агентства РИА-Новости.
Бывшая заключенная добавила, что на допросах видела и самого Прозорова.
Что же касается пыток, которые совершались в этих страшных комнатах, то это были удушения, избиения и многое другое.
Ольга рассказала, что СБУшники любили мучить людей мокрой тряпкой или топить в бочке. Понятно, что человек начинал испытывать проблемы с дыханием.
Что такое «комната смерти», на себе прочувствовала и Татьяна Ганжа.
Она вспоминает множество пластиковых дверей, напоминающих огромный холодильник. Ее запугивали историями о том, как в этой тюрьме насмерть забивали людей.
Самой Татьяне тоже пришлось несладко:
«Все ужасы не передать. Перебита была переносица и левое ухо не слышит. Действительно, очень тяжело это вспоминать».
Пленницу кормили угрозами, мол, если будет сопротивляться, то отправится на тот свет или же ее скинут в яму с уже погибшими.
В происходящее, конечно, очень сложно поверить. Но зная о других преступления СБУ, этому уже не удивляешься. В настоящее время по факту зверских пыток и убийств возбуждено уголовное дело.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Боксер Усик тренировкой в российском Крыму вызвал раскол среди украинцев в Сети
Украинский боксер Александр Усик посетил российский Крым, где провел несколько тренировок. Поездка спортсмена вызвала крайне неоднозначную реакцию украинцев.
Усик, уроженец Симферополя, посетил родной Крым в середине июля и провел на полуострове несколько тренировок. Фото и видео боксера из Крыма выложил в Instagram друг спортсмена Василий Ломаченко – его подписчики сразу узнали на снимках крымские виды, в частности гору Ай-Петри. Фото Усик подписал мотивирующими лозунгами, заявив, что покорить можно любую вершину, но главное для этого – не останавливаться.
Визит Усика в Крым вызвал крайне неоднозначную реакцию в украинском сегменте Сети. Националистически настроенные украинцы резко негативно отнеслись к поступку боксера, назвав его “сепаратистом”, так как посещение полуострова после его воссоединения с РФ якобы автоматически означает признание Крыма частью России. Также украинцы вспоминают интервью Усика с вопросами о Крыме, заявляя, что изменили отношение к спортсмену после них в худшую сторону.
Другие украинцы обращают внимание, что Усик является крымчанином, а на полуострове продолжают жить его родители. Пользователи призывают не критиковать спортсмена за посещение родных и напоминают, что Крым после воссоединения с РФ открыт для посещения украинцами: не делать этого предпочитают только радикально антироссийские элементы и политики.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Закон о мове: Украинских детей ждут проблемы
Военный корреспондент пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань прокомментировал вступление в силу закона о функционировании украинского языка.
«Прочитал в ленте несколько мыслей о том, что вступивший на днях в силу закон о функционировании украинского языка столкнётся с проблемами, потому что на Украине очень много (во многих регионах большинство) детей с родным русским языком.
Я не хочу никого расстраивать, но с проблемами столкнуться эти дети, а не закон. Машина, отнюдь не демократического государства, этих детей сломает.
Да, не мгновенно, да в несколько этапов. Кому-то объяснят, что для того, чтобы иметь образование и работу надо украинизироваться. Кого-то заставят.
Ну, а кто-то не подстроится и пойдёт на стройку цемент грузить. Думаю, что украинская naziя согласится, что грузчики между собой в кайбаше «могут разговаривать на любом языке» (тм), им там никто мешать не будет.
При отсутствии любых ограничений, в виде законов и просто прав человека, при ведении украинизации в виде государственной политики, простите, но у детей шанса нет. Их средний родитель-обыватель спрячет голову поглубже в песок. Да и что он в сущности мог бы сделать? А с детишками разберётся система. Ну и «активисты» помогут, когда какой-нибудь подросток решит слишком выделиться».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран, сообщили в Офисе президента Украины.
«Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», – говорится в сообщении на странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook.
«Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах», – сообщили в Офисе президента Украины.
В настоящее время украинское законодательство не признает наличие иностранного гражданства у украинцев, а добровольное получение гражданства другой страны является основанием для лишения паспорта Украины. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы охотно получали паспорта других стран. Особенно много жителей Украины получили в последнее время гражданство России.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о расширении категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
В соответствии с новым указом президента все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.
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Неожиданно: раскрыты личности администраторов фашистского сайта «Миротворец»
Обнародованная информация немного шокирует, так как никто и не думал, что именно эти люди сидят за компьютером.
В Сети обнародовали имена администраторов «украинского чистилища» — сайта «Миротворец», где выкладывается личная информация о неугодных киевскому режиму людей.
Админов сдеанонил украинский журналист Владимир Бортко. Ему всегда казалось странным, что журналисты серьезно относятся к «Миротворцу», открытому нардепом Антоном Геращенко.
«Меня всегда удивляло, что журналисты серьезно относятся к так называемой «базе „Миротворец“, которую в Интернете частным образом открыл народный депутат Антон Геращенко», — заявил журналист.
По словам Бортко, у «чистилища» такой же статус, как и у принадлежащего ему сайта «Хроніки Українських Йолопів». Поэтому скрывать его создателей нет никакого смысла.
В эфире передачи «Народ против» Бортко решил раскрыть личности тех, кто пополняет «Миротворец» очередным списком «врагов и оккупантов», и рассказать, с какого компьютера в «чистилище» попала жена Владимира Зеленского, Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко.
По словам Бортко, один из администраторов — помощник Антона Геращенко Владимир Науменко. А сайтом занимаются в кабинете Антона Юрьевича в доме комитетов Верховной рады.
Получается, что «чистилище» родилось не в голове слишком патриотичного украинца, а прямиком в парламенте.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Украине нанесли колоссальный ущерб, пообещав европейские блага, но забыв уточнить одну деталь, — Лазарев (ВИДЕО)
Роль Украины в геополитической игре 2014-го года достигла своего апогея. Заманчивые «приглашения» в Европейский союз оказались с двойным дном, о котором забыли рассказать, — заявил украинский политолог Александр Лазарев и подчеркнул: украинцы от выбранного курса больше потеряли, чем выиграли.
«Украине нанесли колоссальный ущерб, использовав и взамен пообещав Евросоюз, рынки сбыта и т. д. Но при этом не объяснили, что ЕС как государственное образование подчиняется законам плановой экономики, в которой ни один капиталист не уступит часть дохода другому капиталисту.
Украина не может соперничать ни с Британией, ни с Германией. Не потому что у нас продукт хуже, а потому что рынок банально занят», — говорит Лазарев.
Политолог считает, что сегодня место Украины на мировой арене очень хрупкое и повлиять на глобальные процессы украинцы не в состоянии.
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Молодежь на руинах луганского аэропорта почтила память пассажиров малайзийского боинга
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В Совфеде предлагают начать обмен заключёнными с Вышинского
Россия при определенных условиях может пойти на освобождение украинских моряков в качестве жеста доброй воли, но только в том случае, если за этим последует обмен «всех на всех», заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. При этом он задался вопросом, почему бы освобождение не начать с руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что возвращение на родину арестованных в РФ украинских моряков, которые на трех судах нарушили государственную границу России в Черном море в конце ноября прошлого года, может стать шагом для возобновления нормального диалога.
«Я не исключаю жеста доброй воли с российской стороны. Но только при ясном понимании, что последует за этим жестом. Поэтому и следует изначально руководствоваться не избирательным и общим подходом. Если всех, значит всех», — сказал Морозов.
По его словам, вопрос освобождения украинских моряков нельзя решать избирательно, по принципу «сначала отпустим этих, а только потом других».
«А почему бы не начать с Вышинского? И кто должен определять последовательность? Другими словами, есть понятный принцип, когда проблему надо обсуждать как единую и комплексную», — заявил сенатор.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» опасно маневрировали в российских водах Черного моря, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Конституционный суд Украины опубликовал решение о тотальной украинизации
На официальном сайте Конституционного Суда Украины обнародовано решение о признании конституционным закона «Об образовании».
«Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины „Об образовании“ от 5 сентября № 2145–VIII, признав его отвечающим Конституции Украины (конституционным)», — говорится в сообщении на сайте.
В КСУ считают, что, приняв указанный Закон, государство создало условия для полноценной реализации соответствующих прав национальных меньшинств, в том числе коренных народов Украины, изучать родной язык, а также получать образование на государственном языке независимо от происхождения, полноценно реализовывать определенные Конституцией Украины права.
«Таким образом обеспечивается равенство каждого человека в реализации указанных прав независимо от национальности и языка общения», — в частности говорится в сообщении.
«В Законе не только воспроизводится содержание и объем конституционного права на образование на языке соответствующего национального меньшинства, которое определено в части пятой статьи 53 Конституции Украины, но и предполагается его реализация в двух формах: обучение на родном языке (дошкольное и начальное) и изучение родного языка (на всех уровнях общего среднего образования)», — указывается в решении суда.
Также в решении отмечается, что Закон устанавливает переходный период, который дает гражданам Украины возможность для адаптации к новому правовому регулированию в сфере образования.
Кроме того, КСУ, изучив материалы дела, пришел к выводу об отсутствии нарушений конституционной процедуры рассмотрения, принятия Закона и вступления в силу. Решение КСУ является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский.
Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучения на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.
Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.
Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и т. п. 14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. 4 октября 2018 года Конституционный суд начал рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности статьи 7 закона «Об образовании».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«С паршивой овцы хоть шерсти клок»: Исполнительная служба арестовала счета партии Порошенко
Украинская исполнительная служба арестовала банковские счета политической партии «Европейская солидарность» за неисполнение судебного решения. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.
Он заметил, что сумма на счету небольшая, но для него это дело принципа. По его словам, исполнительная служба арестовала счета «Евросолидарности» в рамках выигранного им иска о защите чести и достоинства.
Также Портнов добавил, что в будущем эти средства будут принудительно перечислены на его личный счет.
«Исполнительная служба арестовала счета “Европейской Солидарности” Порошенко (БПП) в рамках выигранного мной иска о защите чести и деловой репутации. Сумма небольшая, всего 3,5 тыс. гривен, но дело принципа.
Следующий шаг будет более унизительный — принудительное перечисление средств партии Порошенко на мой личный счет. С паршивой овцы хоть шерсти клок», — написал Портнов.
Постановление о наложении ареста на денежные средства партии вынесено 16 июля и оно может быть оспорено.
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О реванше Коломойского
О реванше Коломойского
Несмотря на существенные трудности олигарха Коломойского в отношениях с администрацией Белого Дома, на Украине он продолжает процесс возвращения позиций, утраченных в ходе конфликта с Порошенко в 2015 году, когда он неудачно вошел клинч с ставленником Демократической партии и проиграл ему, потеряв большую часть своих активов.
Ныне же, используя связи с Зеленским и людей, внедренных в его окружение, а также силовые структуры, Коломойский последовательно возвращает себе утраченные экономические активы и политическое влияние. Принятые еще до выборов президента решения о незаконности национализации Приватбанка были только первой ласточкой. На текущем этапе Коломойский уже не скрывает, что он ставит своей целью возвращение прямого контроля над банком. Ирония ситуации заключается в том, что даже потеряв этот банк, Коломойский смог на этом немного заработать с помощью мутных околокриминальных схем. Теперь же он прямо заявляет, что хочет вернуть все назад, а это означает – все расходы на «национализацию Приватбанка» и покрытие его долгов, лягут сугубо на украинское государство, а значит и на простых граждан.
Кроме того, сегодня украинский суд фактически аннулировал решения об аресте имущества Коломойского, принятые после его политического поражения в 2015 году. Фактически, полноценный экономический реванш уже состоялся. Но Коломойскому этого мало – люди в окружении Зеленского, да и сам Зеленский, постоянно упоминают тему дальнейшей приватизации государственных активов, а также расследование против Порошенко, связанные с незаконной приватизацией государственных предприятий, с целью пересмотра итогов этих приватизаций. За возвращением потерянного, должен следовать период дальнейшего обогащения, в том числе и путем нового передела собственности.
Для того, чтобы это стало возможным, Коломойскому нужна сформированная команда Зеленского и зависимые от нее правительство и Верховная рада, где существенную роль будут играть как прямые ставленники Коломойского, так и зависимые от него политические группы. Замена Генпрокурора позволит разблокировать не только вопрос преследования Порошенко (в чем у Коломойского есть и личный интерес), но и дать зеленый свет расследованиям по имущественным вопросам в интересах Коломойского и связанных с ним финансово-олигархических групп. Контролируемое большинство в Верховной раде позволит принимать необходимые решения о пересмотре итогов приватизации, лоббировать вынесение на продажу оставшихся государственных активов и гарантировать бизнес-империи Коломойского безопасность на следующие 5 лет, частично купировав неприятное трение с администрацией Белого Дома, косо посматривающей на олигарха-реваншиста.
Разумеется, у Коломойского есть свое видение существования внутри Украины и это видение явно отличается от видения Порошенко. Для Коломойского война на Донбассе не является приоритетом для собственного политического выживания, поэтому он достаточно часто дискутирует с той «линией партии», которую навязывал Порошенко. Отсюда же и постоянные заявления о гражданской войне и необходимости переговоров. Это не только попытка пристроиться в политический мейнстрим, который олицетворяет Зеленский, но и попытка найти точки соприкосновения с Россией, реальные контакты с которой могут придать Коломойскому большую политическую значимость, особенно на фоне проблем с американцами. Другой вопрос, что роль Коломойского в развязывании гражданской войны на Украине достаточно очевидна для Москвы, поэтому в публичном поле его заявления не находят большой поддержки – Кремль пока явно делает ставку на Бойку и Медведчука, чтобы разменивать текущий сценарий на сомнительные сделки с Коломойским.
Тем не менее, реванш Коломойского фактически состоялся и вопрос скорее уже не в том, что он на коне возвратился в украинскую политику и экономику, а в том – сколько он там сможет продержаться.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
http://asd.news/articles/ukraina/revansh-kolomoyskogo/ – цинк
https://finance.liga.net/bank/article/moe-vliyanie-nikuda-ne-propadet-intervyu-kolomoyskogo-ft-glavnoe – интервью Коломойского FT
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com