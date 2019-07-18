Новости Украины и Новороссии 18 июля 2019

«Есть уверенность: мы добьемся переговоров с Путиным, он сядет с нами за стол», — такое мнение высказал партнёр Зеленского по кинобизнесу, соавтор легендарных «Сватов» и «Слуги народа» Сергей Шефир. Сейчас Сергей Нахманович занимает пост первого советника президента Украины — еврейские мальчики, когда начинавшие бизнес вместе, друг друга не бросают.

Шефир дал большое интервью украинскому изданию «Левый берег». Мы приводим фрагмент, касающийся Донбасса и переговоров с российским лидером, без изменений.

Журналист: Блок о войне и мире. Зеленский декларирует, что вы пришли на пять лет и что вы хотите закончить войну. Очевидно, есть понимание того, как это сделать. Изложите его, пожалуйста.

Шефир: Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное — нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных.

Ж: Почему вы думаете, что россияне хотят говорить?

Ш: Все же когда-то начинается с какой-то мечты. Мы думаем, что они хотят разговора и конца войны. Не уверен, что я геополитически понимаю их, но мне хочется думать, что большого комфорта от всего происходящего у них тоже нет.

Ж: Путин — фанатик. По его словам, развал СССР — самая крупная геополитическая катастрофа ХХ века. Идея фикс — воссоздание СССР. Для этого ему нужна была Грузия, нужна Украина, сейчас он «обрабатывает» Беларусь. Так с какой стати ему отказываться от воплощения задуманного?

Ш: Я убежден, что мы готовы на переговоры. Верю, приложим все силы для того, чтобы убедить его, и на 70% уверен в их успешном исходе.

Ж: Так зачем Путину мир с Украиной?

Ш: Может, он лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой.

Ж: То есть сохранив за собой Крым.

Ш: Нет. Крым — очень тяжелая тема. Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно.

Ж: Представим себе, что сидят за одним столом Владимир Александрович и Владимир Владимирович. Путин говорит: «Хорошо, решаем вопрос с Донбассом, но забудьте о Крыме». По-другому этот диалог состояться просто не может.

Ш: Это ваше мнение.

Ж: К сожалению, это очевидная вещь. Давайте все же представим себе этот диалог. Что Зеленский ответит Путину?

Ш: Ответит «нет», потому что Крым украинский.



Сергей Шефир (слева) и Владимир Зеленский во время инаугурации

Ж: Следующая реплика Путина: «Разговор окончен, и тема Донбасса тоже закрыта».

Ш: Почему вы все в черно-белых тонах представляете? Вот вы знаете, как решить этот вопрос?

Ж: Нет, поэтому мы не идем в президенты.

Ш: Президент — не профессия. Президентом становится человек из любой сферы, а потом от него вдруг требуют ответов на все вопросы. Не всё знает президент.

Ж: О, Господи! А кто тогда знает? Президент — главнокомандующий. У нас в стране пять лет идет война. Пять лет! Свыше десяти тысяч погибших!

Ш: Полтора месяца — не срок, за который можно все решить. Знаю, мы готовимся к переговорам. Но, для того чтоб они правильно состоялись, их надо тщательно подготовить.

…Сейчас первая задача — вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним (интервью записывалось до того, как суд в Москве продлил украинским морякам срок содержания под стражей, — ред.).

Ж: По морякам есть решение Международного трибунала. Если он не хочет его выполнять, так почему должен с вами идти на переговоры по Донбассу?

Ш: Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добъемся этих переговоров, что он сядет с нами за стол.

Ж: Уверенность интуитивная или это допущение на чем-то конкретном базируется? Просто объясните, можете даже не говорить, на чем именно.

Ш: Мы показываем свои шаги — развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост (там же, — ред.), возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придём к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность. Не может это дальше так продолжаться, надо уже выходить из этого пике в стране нашей.

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