Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2020
- 12:57 Азаров о Вильдмане, Трампе и Украине.
- 10:59 Почему украинцы продолжают сидеть в российских соцсетях.
- 08:31 Иран не отдаст Украине чёрные ящики сбитого «Боинга», глава МИД объяснил причину.
- 08:00 «Суда не будет»: Нидерланды готовят диверсию по делу «Боинга» МН17.
- 03:00 Самый страшный враг бандеровцев не даёт покоя Украине: родня легендарного героя в шоке (ВИДЕО).
- 01:21 «Правительство некомпетентных идиотов» — Ляшко обрушился с критикой на украинского премьера (ВИДЕО).
- Вчера 21:11 Украина официально отвергла «мирный план» по Донбассу.
- Вчера 20:50 Зеленский отчитался американским сенаторам о борьбе с олигархами.
- Вчера 20:13 Небесна сотня Пора знать правду.
Азаров о Вильдмане, Трампе и Украине
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Почему украинцы продолжают сидеть в российских соцсетях
Украинский "Главред" разгоняет зраду – несмотря на всю борьбу с российскими соц.сетями, они по-прежнему пользуются большой популярностью на Украине. Хотя вполне очевидно (если рассматривать статистику в динамике с 2013 по 2020-й), что доля российских соц.сетей несколько снизилась. Но яно не так, как хотели инициаторы блокировки.
Почему украинцы продолжают сидеть в российских соцсетях
Невероятно, но факт. Политические антагонисты Слуга народа и Европейская солидарность вдруг нашли общий язык и договорились. Объединили "бывших" и "настоящих" российские социальные сети. Точнее, намерение продолжить запрет на ВКонтакте и Одноклассников на Украине и пролонгировать блокировку. Это озвучил замглавы комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Судя по всему, такая позиция не конфликтует и с позицией самого Владимира Зеленского.
Зато можно в который раз обсудить низкую эффективность подобных запретов не только на Украине, но и вообще в современном цифровом мире. Здесь важен нюанс: мы говорим о демократических государствах, к каковым Украина себя относит. Хотя наша демократия ближе к анархии. Однако на другой чаше весов — Россия, Китай, Белоруссия, Северная Корея и прочие страны, где развиты авторитаризм и диктатура. Там намного проще что-то запретить, или, во всяком случае — активно возжелать запрета.
Яркий пример — безуспешная война российской власти с Павлом Дуровым, создателем Телеграмма. Тем не менее, казус Дурова скорее исключение, чем правило. Ведь не стоит забывать: если некие процессы или явления невозможно зачистить или хотя бы ограничить, их берут под жёсткий контроль. Чтобы выявлять пользователей, вызывать в кабинеты для профилактических бесед, штрафовать или даже арестовывать. В СССР слушатели западных "радиоголосов" пробивались сквозь глушилки — но КГБ не дремало, да и бдительные соседи держали ушки на макушке.
Подобное происходило и происходит в государствах так называемых образцовых демократий. Например, американские спецслужбы легко вычисляют пользователей, сидящих на сайтах исламистов или пользующихся ресурсами с детским порно. Смотря какую цель преследуют силовики и кого хотят поймать.
Сказанное выше отчасти объясняет, почему на Украине запреты не работают. Отечественные завсегдатаи Одноклассников и ВК очень быстро нашли способы обойти блокировки. Нарушают ли они закон? И считается ли нарушением просмотр российских фильмов и сериалов, которые запрещены для легального показа на Украине? А клипы Филиппа Киркорова и Николая Баскова? Скачанные из интернета книги Захара Прилепина? Фильмы с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным? Доступ до формально запрещённого контента любой украинец может получить за пару минут, ведь пиратские просмотры и прослушивания всего на свете у нас лидируют.
Причём настолько, что Евросоюз внёс Украину в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности. Там мы на почётном втором месте после Китая. Америка указывает Украине на разгул "пиратства" вот уже двадцать лет, время от времени внося в разные "чёрные списки". Вход на заблокированные российские сайты, как и проникновение в запрещённые соцсети через виртуальные чёрные ходы — наш национальный вид спорта. Если наказания нет за такое, то запреты остаются чисто формальным ограничением. Которое ни на что не влияет и никого не останавливает
Интересно другое. Российские сайты и поисковые системы вроде Яндекса за годы борьбы с ними не опустились в рейтинге.
Вот данные исследования интернет-аудитории Украины от 23 января, которое провел Factum Group Ukraine по заказу ІнАУ. Итак, Одноклассники заняли 5 место в рейтинге. На 6 месте — Яндекс. А ВКонтакте расположился на 9 месте списка топ-25 сайтов, наиболее посещаемых украинцами. Не смотря на беспроблемный доступ, в начале текущего года на сайте главы государства появилась электронная петиция №22/082850-еп. Подписанты требуют снять блокаду с российских ресурсов. Совсем. Пользователи не хотят, чтобы за любовь к "русскому миру" их считали нарушителями.
За последний год популярность запрещенных соцсетей только возрасла
И это не всё. Статистика Google Trends по 2018 год показала: украинцы упорно ищут в поисковике именно российские сериалы. В первой десятке — 7 русских продуктов и 2 украинских, сериалы производства "1+1" "Школа" и "Две матери". Не будет ошибочным и такое утверждение: в украинских интернет-магазинах при достаточно широком выборе украинской продукции, независимо от языка (у нас издают и на русском) российская книжка всё равно больше востребована. Пускай она дороже, доставка из-за поребрика стоит, как половина книжки, а ждать заказа нужно с месяц.
Наконец, главная проблема, о которой почему-то не говорят. В начале года был опубликован рейтинг украинских YouTube-каналов, который провёли авторы проекта "Манифест". Результаты опечалили. Среди двух с половиной сотен каналов, запущенных согражданами, удалось наскрести от силы 15 украиноязычных. Но если язык украинского производителя — русский, это не значит, что контент на YouTube популярнее российского. Или хотя бы идёт с ним голова к голове.
Причина — не в низком уровне патриотизма украинцев или в массовом роявлении "стокгольмского синдрома" по отношении к агрессору. Миллионы наших соотечественников по-прежнему пребывают в российском информационном пространстве.
Сила привычки: русское для очень многих из нас остаётся синонимом слова "наше". Никто на высшем уровне этого пока не отменил. И не объяснил, почему российское токсично.
В то же самое время украинских производителей интернет-контента мало знают или не узнают вовсе. Их аудитория значительно меньше, чем российская. Хотя бы потому, что у русских больше денег, больше ресурсов, а значит — больше узнаваемости, что давно стало синонимом качества.
Очень важно учесть: создатели украинского контента в подавляющем большинстве эгоцентричны. Большинство авторских ресурсов есть пример мессианства, самолюбования и претензий быть единственными на этой территории. Тогда как агрессор хоть внутри страны, хоть за её пределами заточен на потребности аудитории. Вот почему запрещённые ничего не теряют, а разрешённые — растут слабенько.
Андрей Кокотюха
https://glavred.info/opinions/10149743-pochemu-ukraincy-prodolzhayut-sidet-v-rossiyskih-socsetyah.html – цинк
Автор забывает или скорее умалчивает о простом факте, что украиноязычные на практике составляют меньшинство на Украине, поэтому русскоязычный контент в реальности более востребован большинством граждан Украины, которые банально игнорируют запреты и используя методы обхода блокировок, продолжают сидеть в любимых соц.сетях, как бы не верещало по этому поводу "про-европейское меньшинство" из Фейсбука или несуществующих "украинских соц.сетей".
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Иран не отдаст Украине чёрные ящики сбитого «Боинга», глава МИД объяснил причину
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не отдаст чёрные ящики сбитого украинского «Боинга» правительствам других стран, при этом правительство страны не будет самостоятельно начинать расшифровку.
Об этом Зариф рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News. Сославшись на нормы Международного воздушного права, Зариф отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы украинского Boeing 737, но при этом признал техническу неспособность страны это сделать.
По словам министра, Иран не сможет извлечь данные из черных ящиков без программного обеспечения, кабелей и дополнительной информации от США или других западных стран.
Как подчеркнул Зариф, Тегеран обращался за помощью в расшифровке к Вашингтону, но получил отказ.
«Мы признали, что самолет был сбит ракетой, выпущенной нами. Вся информация, которую хотят получить родственники жертв, находится там. Нам нужна информация, почему это произошло, нам отказываются предоставить эту информацию», — добавил он.
Глава МИД заявил, что на данный момент черные ящики вскрыты, но над их расшифровкой никто не работает.
«Нет, мы не притронемся к черным ящикам в отсутствие всех заинтересованных сторон», — заверил он.
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«Суда не будет»: Нидерланды готовят диверсию по делу «Боинга» МН17
Ещё в октябре минувшего года российские власти обратились к Нидерландам с просьбой предоставить дела подозреваемых в катастрофе рейса МН17. Однако предложение российской стороны провести судебный процесс в России было отклонено, о чём сообщил министр юстиции Ферд Грапперхаус.
Дословно, в ответном письме говорится, что это «не вариант для голландских властей».
Как известно, в начале февраля Нидерланды выдвинули обвинения троим гражданам России и одному украинцу, хотя ещё недавно Амстердам осыпал подозрениями Киев. Но, видимо, пришла другая разнарядка.
Суть обвинений сводится всё к тому же: сбили ракетой «Бука», приписанного к 53-й ракетной бригаде из Курска. Только поэтому под подозрение силовиков из Нидерландов попали россияне. Однако, очевидно, что это чушь.
Российской стороне отказали в участии в расследовании, несмотря на важные переданные данные, подтверждающие, что ракета принадлежала Украине. Но улики были всячески проигнорированы, поскольку ждать здесь объективное расследование бесполезно.
Экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Нидерланды просто трактуют нужную им версию с точки зрения политической конъюнктуры. Российские же материалы уже давно ударили по стройности всей этой выдуманной истории.
Исходя из этого, нетрудно догадаться, что никаких решений по делу 9 марта принято не будет. Его затянут и дальше, однако можно точно сказать, что на судебном процессе будут решаться конкретные политические вопросы.
Самого суда по МН17 не будет, будет лишь информационная диверсия в угоду представителям Запада, которые постоянно выкручивают эту тему в удобном для себя ключе.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Самый страшный враг бандеровцев не даёт покоя Украине: родня легендарного героя в шоке (ВИДЕО)
Недавно на Украине было пробито очередное дно. О ситуации в эфире канала «Россия 1» напомнил ведущий Евгений Попов, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что не собирается возвращать на родину в Россию прах легендарного разведчика Николая Кузнецова, охотника за главным палачом Украины — Гауляйтером Эрихом Кохом.
«Львовский градоначальник на полном серьёзе решил прахом Кузнецова поторговать», — заметил Попов.
Он пояснил, что прах советского воина предлагается включить в обменный фонд для обмена на украинских так называемых пленных на Донбассе.
«Это не шутка, не розыгрыш. Ещё раз: нам официально объявили, что пока не встанете перед Украиной на колени, а за Кузнецова не отдадите живых украинцев, прах родственникам не отдадим», — подчеркнул Попов.
Львовские власти в том числе обратилась к главе МИД Украины и руководителю Службы безопасности, «чтобы они дали своё толкование» такому шагу. И если «это поможет вернуть из российского плена» кого-то из украинских пленных, то, как сказал Садовой, «он бы был очень счастлив».
Могила советского разведчика регулярно подвергается нападениям со стороны украинских националистов, приверженцев Бандеры и ОУН-УПА*. Как отметила журналистка и ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева, «разведчик Кузнецов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки бандеровцев в 1944 году, посмертно оказался в плену уже у внуков и правнуков тех самых бандеровцев, которых, как мы знаем, на Украине, естественно, нет».
Племянница Героя СССР Николая Кузнецова — Елена Сакныне в эфире программы «60 минут» рассказала, что «попытки перевезти прах Николая Ивановича на его родину, по крайней мере, в город Екатеринбург», предпринимались и до того. Так, в Россию был перевезён его памятник, ранее стоявший в центре Львова.
«А вот прах оставался там. Он ведь на воинском кладбище… Иногда люди думают, что вот памятник увезли, а могила осталось. Могила сама по себе с надгробием гранитным — она на Холме Славы. Там очень много воинов наших похоронено, освободителей Львова, и даже воинов Первой мировой войны. Она под защитой всех конвенций, когда воинские захоронения должны охраняться государством», — пояснила Елена Викторовна.
По словам женщины, то, что прах дяди — Героя Советского Союза — стал предметом торга «её повергло в шок».
«Торг!.. Это вообще что-то небывалое… Это уже такая не только русофобия, а это заклиненное какое-то сознание бесовское, забесовлённое. То есть это — духовное вырождение вот тех людей (мы не будем говорить о народе), которые останки человеческие делают предметом торга», — сказала племянница Кузнецова.
Она добавила, что, возможно, «какая-то вменяемость появится у властей города Львова и всей Украины» и «этого господина мэра» может быть как-нибудь «немножко поправят».
«Будем надеяться на положительное, но пока в настоящий момент, конечно, надежда не очень большая», — отметила она.
Как сообщала «Русская Весна», одесский журналист Юрий Ткачёв назвал подобного рода отношение львовского мэра к останкам Кузнецова «адским трэшем». Он напомнил, что когда на Донбассе погибли двое полковников СБУ, а их тела оказались в распоряжении ДНР, то последним даже «не пришло в голову устроить торговлю их трупами, пытаясь выменять себе на них каких-то ништяков». В этом плане мэр Львова оказался более «предприимчивым».
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* Запрещённая на территории РФ экстремистская организация.
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«Правительство некомпетентных идиотов» — Ляшко обрушился с критикой на украинского премьера (ВИДЕО)
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что правительство Алексея Гончарука виновно в массовой безработице и проблемах с промышленностью на Украине.
По его словам, результат работы Гончарука, это «сотни тысяч людей без работы, полная энергозависимость страны, покупка российской электрики и угля».
Обвинения прозвучали в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 14 февраля — Ляшко высказал их Гончаруку в лицо.
В свою очередь, премьер напомнил лидеру радикалов, что что тот был в парламенте, однако работая там, не смог ничего сделать.
«Я никогда при власти не был, никакой комитет не возглавлял! Наша фракция была в оппозиции к президенту Порошенко, а сейчас к вашему правительству. Давайте поговорим не о моих результатах, а о ваших. Вы много рассказывали, новая команда сколько всего сделала. Но цифры — вещь упрямая. Экономика! Мы в прошлом году поставили рекорд по уровню безработицы. Из-за вас!» — заявил Ляшко.
Радикал назвал правительство Гончарука «некомпетентными непрофессионалами», и добавил, что «сегодня в Украине, по данным Госстата, меньше коров, чем при Гитлере».
«Вы — правительство некомпетентных идиотов!» — заявил Ляшко.
Министры ушли от такого рода дискуссии, заявив, что с Ляшко «нельзя говорить об экономике».
Если в животноводстве Украины не произойдет изменений, то уже в 2030 году коров можно будет вносить в Красную книгу, ранее говорила директор группы компаний Укрлендфарминг Галина Ковток. О том, что поголовье крупного рогатого скота на Украине неуклонно сокращается, неоднократно говорили и в Госстате. Видимо, поэтому в Киеве появилось сообщество защитников коров. Правда, киевляне только спасают животных от забоя, выкупая их за свои деньги, и отправляя в приюты, но никак не способствуют росту поголовья.
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Украина официально отвергла «мирный план» по Донбассу
МИД Украины заявил о несогласии с идеями по урегулированию конфликта на Донбассе, опубликованными в пятницу в Мюнхене.
В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что не считают документ официальным предложением, требующим рассмотрения со стороны Украины, поскольку он является частной инициативой.
«Документ „Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе…“ — это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и безопасности ситуации в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства», — заявили в министерстве, подчеркнув, что «Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства».
Также в ведомстве обратили внимание, что и сама Мюнхенская конференция после критики в адрес плана снизила его статус.
«По информации руководства Мюнхенской конференции по безопасности, оно также не признает этот материал официальным документом Конференции. Текст документа был удален с официального сайта Конференции», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Документ, разработанный тремя международными организациями в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов.
Через несколько часов после опубликования текст документа исчез с сайта конференции.
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Зеленский отчитался американским сенаторам о борьбе с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи, чтобы обсудить ход антикоррупционных реформ на Украине и сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), а также вопросы деолигархизации в стране.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Стороны обсудили ход реформ на Украине, в частности отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом. Также президент выразил благодарность США за финансовую, военную и техническую помощь. Он подчеркнул, что одной из самых важных своих задач считает смену имиджа Украины в мире.
«Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом», — сказал глава государства.
Во время встречи Зеленский отметил хорошие отношения Украины с МВФ.
«Мы делаем многое для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов», — сообщил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский также поблагодарил сенаторов за двухпартийную поддержку.
«Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину — наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах», — сказал Владимир Зеленский.
В числе законов, которые способствуют деолигархизации, он отметил приватизацию более полутысячи государственных предприятий.
«Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве», — добавил он.
Сенаторы подтвердили, что видят положительные изменения в стране и США готовы поддерживать Украину на пути этих изменений.
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Небесна сотня Пора знать правду
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Трагедия с украинским самолётом – это хитрая политическая диверсия. Гражданские самолёты, как и военные имеют систему опознавания, которая на укросамолёте не была установлена. Привлекать к ответственности нужно Украину.(Очевидно, в Киеве поработали “300 еврейцев”).
Знакомый рассказывал, с ним в больнице лежал свидетель этой трагедии, когда самолет упал жители бросились к нему и на что сразу обратили внимание, что от трупов воняло гнилью.