Недавно на Украине было пробито очередное дно. О ситуации в эфире канала «Россия 1» напомнил ведущий Евгений Попов, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что не собирается возвращать на родину в Россию прах легендарного разведчика Николая Кузнецова, охотника за главным палачом Украины — Гауляйтером Эрихом Кохом.

«Львовский градоначальник на полном серьёзе решил прахом Кузнецова поторговать», — заметил Попов.

Он пояснил, что прах советского воина предлагается включить в обменный фонд для обмена на украинских так называемых пленных на Донбассе.

«Это не шутка, не розыгрыш. Ещё раз: нам официально объявили, что пока не встанете перед Украиной на колени, а за Кузнецова не отдадите живых украинцев, прах родственникам не отдадим», — подчеркнул Попов.

Львовские власти в том числе обратилась к главе МИД Украины и руководителю Службы безопасности, «чтобы они дали своё толкование» такому шагу. И если «это поможет вернуть из российского плена» кого-то из украинских пленных, то, как сказал Садовой, «он бы был очень счастлив».

Могила советского разведчика регулярно подвергается нападениям со стороны украинских националистов, приверженцев Бандеры и ОУН-УПА*. Как отметила журналистка и ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева, «разведчик Кузнецов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки бандеровцев в 1944 году, посмертно оказался в плену уже у внуков и правнуков тех самых бандеровцев, которых, как мы знаем, на Украине, естественно, нет».

Племянница Героя СССР Николая Кузнецова — Елена Сакныне в эфире программы «60 минут» рассказала, что «попытки перевезти прах Николая Ивановича на его родину, по крайней мере, в город Екатеринбург», предпринимались и до того. Так, в Россию был перевезён его памятник, ранее стоявший в центре Львова.

«А вот прах оставался там. Он ведь на воинском кладбище… Иногда люди думают, что вот памятник увезли, а могила осталось. Могила сама по себе с надгробием гранитным — она на Холме Славы. Там очень много воинов наших похоронено, освободителей Львова, и даже воинов Первой мировой войны. Она под защитой всех конвенций, когда воинские захоронения должны охраняться государством», — пояснила Елена Викторовна.

По словам женщины, то, что прах дяди — Героя Советского Союза — стал предметом торга «её повергло в шок».

«Торг!.. Это вообще что-то небывалое… Это уже такая не только русофобия, а это заклиненное какое-то сознание бесовское, забесовлённое. То есть это — духовное вырождение вот тех людей (мы не будем говорить о народе), которые останки человеческие делают предметом торга», — сказала племянница Кузнецова.

Она добавила, что, возможно, «какая-то вменяемость появится у властей города Львова и всей Украины» и «этого господина мэра» может быть как-нибудь «немножко поправят».

«Будем надеяться на положительное, но пока в настоящий момент, конечно, надежда не очень большая», — отметила она.

Как сообщала «Русская Весна», одесский журналист Юрий Ткачёв назвал подобного рода отношение львовского мэра к останкам Кузнецова «адским трэшем». Он напомнил, что когда на Донбассе погибли двое полковников СБУ, а их тела оказались в распоряжении ДНР, то последним даже «не пришло в голову устроить торговлю их трупами, пытаясь выменять себе на них каких-то ништяков». В этом плане мэр Львова оказался более «предприимчивым».

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* Запрещённая на территории РФ экстремистская организация.