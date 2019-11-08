Уровень доверия телевидению.
19:46. 8 ноября 2019 130 просмотров Один комментарий Опубликовал: Владимир
Уровень доверия телевидению в 2019 году.
Россияне продолжают активно пользоваться телевизором - ТВ смотрит 85% населения. Несмотря на это, уровень доверия основным новостным каналам постепенно снижается с 2015 года: "Первый канал" -38%, "Россия 1" -33%, "Россия 24" -41%, "НТВ" -23%.
В то же время уверенный рост (по 3-4% в год) демонстрируют интернет-ресурсы и социальные сети - с 11% в 2009 до 42% в 2019 г.
Источник: https://cont.ws/@vladb/1498112
А уровень доверя аФФтору минус тыща ))
Это кто такой тут втирает про зомбоящик?