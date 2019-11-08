Главная » Аналитика, Политика

Уровень доверия телевидению.

19:46. 8 ноября 2019 130 просмотров Один комментарий Опубликовал:

photo_2019-11-06_15-09-53

Уровень доверия телевидению в 2019 году.
 
Россияне продолжают активно пользоваться телевизором -  ТВ смотрит 85% населения. Несмотря на это, уровень доверия основным новостным каналам постепенно снижается с 2015 года: "Первый канал" -38%, "Россия 1" -33%, "Россия 24" -41%, "НТВ" -23%.
 
В то же время уверенный рост (по 3-4% в год) демонстрируют интернет-ресурсы и социальные сети - с 11% в 2009 до 42% в 2019 г.

Источник: https://cont.ws/@vladb/1498112

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Об «индикаторе Соловьёва», телевидении и «танцах с фашистами»
... информационную, а именно – телевидение. Не будем забывать, что телевидение – это самый мощный... фактор воздействия на население, и уровень доверия к «телевизору», пожалуй, самый ...существовало, и, между прочим, на телевидении тоже. Эта «должность» называлась ...
Интервью с руководителем Премии «На Благо Мира» Александром Усаниным
...планеты!» Многие люди, работающие на телевидении, жалуются, что руководители телеканалов ..., но сейчас добрые передачи на телевидении тщательно ограничивают. Это, кстати,... Государство, где люди доверяют друг другу, где высок уровень доверия между людьми, – ...
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
... Характеризуется следующими признаками: высокий уровень доверия между членами сообщества, гражданами ...Есть надежда, что и телевидение будет непредвзятым и объективным. .... Очередные беспардонность и угодливость телевидения возмутили ещё больше. Справедливости...
Книга «Добрые новости»: О том, каким должно быть телевидение
... книги Деструктивное влияние современного телевидения на общество сегодня понимает ... состояние безнадёги подкатывает, не- доверие, беспомощность. Бывает, сюжеты некоторые...огромные премиальные. Мы замечаем слабый уровень образованности отдельных игроков, что,...
Российское поколение Z подчиняется интернету и сторонится политики
... на то что телевидение имеет широкий охват аудитории, уровень доверия по всей стране... менее внушительный (36%). Телевидение пользуется крайне низким уровнем доверия в Москве (17...
Телевидение, которое нас убивает: Статистика и результаты исследований
... учителя, и довольно часто дети доверяют этим сообщениям не меньше, а.... Научные исследования подтверждают отрицательное  влияние телевидения на увеличение уровня преступности. В... В.И.Ролинского установлено, что уровень преступности в любой стране возрастает...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)