Уровень доверия телевидению в 2019 году.

Россияне продолжают активно пользоваться телевизором - ТВ смотрит 85% населения. Несмотря на это, уровень доверия основным новостным каналам постепенно снижается с 2015 года: "Первый канал" -38%, "Россия 1" -33%, "Россия 24" -41%, "НТВ" -23%.

В то же время уверенный рост (по 3-4% в год) демонстрируют интернет-ресурсы и социальные сети - с 11% в 2009 до 42% в 2019 г.

Источник: https://cont.ws/@vladb/1498112