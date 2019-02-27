Интервью с руководителем Премии «На Благо Мира» Александром Усаниным

Независимая Национальная Интернет-премия «На Благо Мира» присуждается лицам и организациям за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. Конкурс направлен на поддержку и популяризацию произведений искусства, а также Интернет-порталов, ориентированных на физическое, духовное и нравственное оздоровление общества. К участию допускаются фильмы, видео-ролики, телевизионные программы, театральные спектакли, песни и книги гуманистического и просветительского направления.

Как возникла премия?

Александр Евгеньевич, здравствуйте! Пожалуйста, расскажите: как возникла идея создания Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира»?

– Я долгое время очень близко дружил с Валентиной Васильевной Толкуновой, с её мамой и братом. Валентина Васильевна даже написала введение к моей книге «Пропуск в третье тысячелетие». Мы с ней очень много беседовали на темы культуры и нравственности, поскольку она очень сильно переживала о том, что начало твориться с российской культурой после развала Советского Союза. Мы заметили, что все современные премии в сфере искусства, особенно западные, оценивают произведения культуры только с точки зрения профессионализма. И думали: как было бы здорово, если бы появилась иная, народная премия,в которой бы люди сами оценивали фильмы, книги и все остальное не только с точки зрения профессионализма, но самое главное – с точки зрения того, чему эти произведения людей учат.

В то время не было таких доступных технологий, как сейчас; интернет только появлялся. И осуществить нашу мечту мне удалось только через несколько лет после ухода Валентины Васильевны.

Сначала это было сообщество, объединяющее сторонников здорового образа жизни. Потом вместе с друзьями мы создали вот этот проект – интернет-премию «На Благо Мира». Это – интернет-площадка, где люди рекомендуют друг другу хорошие фильмы и книги и оценивают новые современные произведения.

Почему так важно поддерживать людей искусства?

Люди искусства – это интеллектуальная элита, но нужно поддерживать не просто людей искусства, а тех из них, чьё творчество направлено на то, чтобы делать внутренний мир людей лучше.

Необходимо разделять два этих понятия: культура и искусство. Культура – это то, что делает внутренний мир людей лучше. А искусство – это инструмент. Призвание искусства – служение культуре. Но в наше время зачастую искусство разрушает культуру.

К сожалению, сейчас многие деятели культуры следуют не интересам общества, а своим личным интересам. Мы это видим на примере Киркорова и Баскова, которые ради того, чтобы поддерживать свою популярность дешёвыми методами, стали опускать своё творчество и сознание людей до уровня пошлости.

Сегодня выходит в свет много фильмов, которые разрушают нравственность и мораль, хотя это – произведения искусства. Многие современные театры, особенно в Москве, соревнуются, в чьих постановках больше будет обнаженных тел, пошлости, разврата,цинизма. Это тоже искусство, но оно разрушает культуру.

Поэтому мы должны поддерживать тех деятелей культуры и искусства, которые действительно стремятся повысить уровень духовности в обществе. К сожалению, сейчас наше правительство не оказывает должной поддержки таким людям. Поэтому одна из целей этого проекта – Премии «На Благо Мира» – развитие в обществе духа меценатства.

На этом проекте зрители не только участвуют в голосовании, дают всенародную оценку произведениям, они же формируют и общий призовой фонд. Кроме того, на этом проекте каждый человек может адресно финансово поддержать своего любимого автора или творческий коллектив, которые делают внутренний мир людей лучше. Такую возможность предоставляет функционал премии.

Мне очень хочется, чтобы Призовой фонд позволял оказывать действительно серьезную финансовую поддержку каждому из авторов. Я, как писатель, знаю по своему опыту, что создать что-то хорошее без поддержки доброжелателей порой очень непросто.

Этот проект интересен и тем, что помогает сделать произведения из регионов доступными для широкой публики. Многие очень хорошие фильмы, снятые в регионах, никогда не выйдут в широкий прокат и не будут показаны по телевидению; многие хорошие телепередачи региональных СМИ никогда не будут показаны на центральных каналах. А сайт Премии предоставляет возможность всем добрым произведениям искусства стать всенародно и международно известными!

О современном кинематографе и телевидении

Как Вы считаете, почему в наше время в популярны низкопробные фильмы и телепередачи, которые негативно влияют на общество?

– Они создаются сейчас потому, что толкать людей в пропасть легче, чем поднимать наверх. Разрушать всегда проще, чем строить.

После развала СССР все российские СМИ стали самофинансируемыми, они зависят от рекламы и ориентированы не на благополучие общества, а только на рейтинги. А скандалами легче всего привлечь внимание больших масс людей. Как сказал один деятель телевидения: «Если пионер перевел бабушку через дорогу – это хорошо, но не так интересно. А вот если пионер убил бабушку,- это покажут по всем телеканалам планеты!»

Многие люди, работающие на телевидении, жалуются, что руководители телеканалов ориентируют их на рейтинги, навязывают им борьбу или гонку за то, кто больше привлечет внимание людей к своему телеканалу. И внимание людей привлекают отнюдь не хорошими фактами, а плохими, скандальными, грязными, гадкими сюжетами, которые будоражат сознание.

Люди хотели бы смотреть какие-то добрые передачи, но сейчас добрые передачи на телевидении тщательно ограничивают. Это, кстати, ответ на вопрос, который я задал Валентине Васильевне Толкуновой. Она продолжала быть очень популярной вплоть до конца своих дней. Я её однажды спросил: «Валентина Васильевна, почему Вас по телевизору сейчас не показывают? Хотя всюду, куда Вы приезжаете, – полные залы, аншлаг, билетов не купить». Она с грустью ответила: «Сашенька, сейчас многие об этом знают, но мало кто об этом говорит. На телевидении есть списки, кого показывать, а кого не показывать. Кто развращает, разрушает нравственность и мораль – тех показывают. А те, кто пробуждает в душах людей светлые хорошие чувства, – в чёрном списке. Я – в черном списке. Меня запрещено сейчас показывать. Вот когда у меня машину украли – тогда по всем телеканалам показали эту новость: у знаменитой актрисы, певицы украли машину!». Валентина Васильевна очень сильно переживала о том, что все нехорошие новости, сегодня активно распространяют, а о том, что происходит хорошего – умалчивают. Такова нынешняя информационная ситуация в современной России.

Цель всех информационных войн состоит в том, чтобы разрушить доверие между людьми. Доверие – это та платформа, на которой строятся здоровые отношения.

Вы не можете создать семью с тем, кому вы не доверяете, вы не можете дружить с человеком, которому вы не доверяете, даже не можете бизнесом заниматься с тем, кому вы не доверяете. Доверие – это те самые духовные скрепы, которые делают общество монолитным и крепким. Государство, где люди доверяют друг другу, где высок уровень доверия между людьми, – непобедимо.

Поэтому сейчас на всех телеканалах показывают судебные разбирательства, такие передачи, в которых внушают людям, что нельзя доверять друг другу, что подвоха нужно ждать даже от близких людей. Проводят скандальные ток-шоу, где никакой культуры, где люди, политики, общественные деятели кричат друг на друга, где отсутствуют здравые рассуждения и достойное общение.

На самом деле, участникам таких ток-шоу не дают сказать что-то хорошее. Мой друг Валерий Синельников однажды возмущался глупостью ведущего одного из ток-шоу. Он думал, что сам вел бы программу иначе. Его пригласили на известный всем телеканал и предложили стать ведущим. Он обрадовался, что появилась возможность принести людям пользу. Но иллюзия быстро развеялась: его заставляли говорить не то, что хочется, что принесет обществу пользу, а то, что будет накалять обстановку. Конечно, он разорвал этот контракт: для него совесть дороже денег.

Все это еще раз показывает, что владельцы телеканалов ориентируются не на благополучие общества, а на собственные меркантильные интересы. И поэтому создаются передачи, которые не несут людям пользы.

Какими должны быть фильмы?

Кино и мультфильмы для развлечения. Какими они должны быть? Должны ли быть вообще?

– Как говорил Станиславский, «Предназначение театра — поучать, развлекая!». На самом деле, средства массовой информации — это образовательная система. Через публикации, книги, фильмы, мультфильмы, телепередачи транслируются представления о том, ради чего мы живем, в чем ценность жизни, как себя вести в тех или иных ситуациях. Люди осознанно или неосознанно копируют те модели поведения, которые тиражируются в обществе, и жизнь людей зависит от того, что люди видят с экранов.

Это наглядно показано в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», в котором сыграл свою последнюю роль любимый всеми актер Андрей Миронов. Фактически, этот фильм — своего рода завещание великого актера и серьезное предупреждение обществу о том, насколько жизнь общества зависит от того, что люди видят с экранов.

Когда люди видят с экранов любовь, уважение, духовность — общество начинает процветать на всех уровнях. Но если по телевизору тиражируется негатив, пошлость — общество деградирует на всех уровнях. Поэтому мультфильмы и фильмы в советское время подвергались цензуре, внимательно очень оценивались. Комиссия внимательно следила за тем, чтобы произведения искусства учили именно добру. Поэтому все люди любят фильмы и мультфильмы советского периода, это как пища для души. Такие фильмы как «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция Ы», «Девчата» и т.п. можно смотреть бесконечно, потому что они учат добру.

А современные фильмы, даже очень интересные, даже очень кассовые редко кто смотрит больше одного раза, потому что они не несут того доброго посыла, того возвышающего сознание оптимизма, веры в людей, которыми пронизаны советские комедии.

Фильмы, мультфильмы, все средства массовой информации должны улучшать отношения между людьми. Всё, что улучшает отношения между людьми — полезно для государства и для общества. И для души.

Произведения искусства — это пища для души. И точно так же, как пища для тела они должны быть и вкусными и полезными. Бывает, что вкусная еда (особенно некоторые виды рыб) вызывает смертельное отравление. И многие современные интересно снятые фильмы вызывают острое душевное отравление.

Поэтому в Премии «На Благо Мира» пища для души оценивается по этим двум категориям: вкусности и полезности (профессионализма и нравственности). При этом полезность все-таки важнее. Не так ли?

О влиянии искусства

Должно ли искусство только воспитывать?

– Нет, искусство должно развлекать. И в то же время поучать. Обучать в развлекательной форме. «Сказка ложь, да в ней намек».

Раньше не существовало психотерапевтов, люди были психически здоровыми, потому что их воспитывали сказками. Дети не подозревали, что рассказывая сказку, бабушка, папа или мама на самом деле их учат добру. Дети думают, что их развлекают, но слушая эти поучительные истории, они становятся лучше. Поэтому люди в советское время тоже не подозревали, что в них воспитывают нравственность и мораль через добрые фильмы.

Юмористические передачи, комедии — на что нужно делать акцент в этом жанре?

– Такие передачи должны высмеивать наши пороки и делать нас лучше. Для меня в этом плане очень хорошим примером были Аркадий Райкин и Михаил Задорнов. Михаил Николаевич принципиально не шутил ниже пояса. Он смеялся над нашей глупостью так, чтобы мы могли задуматься и измениться.

Вкус к хорошему воспитывается с детства, а можно ли изменить взрослых?

– Да, взрослых изменить можно. И мы это видим на примере последних лет. С момента развала Советского Союза поведение взрослых изменилось не в лучшую сторону, потому что изменился информационный фон. Людей запугивают, внушают, что нельзя доверять друг другу. Если раньше люди оставляли ключ от квартиры под ковриком, и весь подъезд жил как одна большая семья, то сейчас мало кто знает своих соседей по площадке, не говоря уже о тех, кто живет на других этажах.

Но если доверительные отношения можно разрушить, то возможно и построить их заново. Взрослых тоже можно изменить. Все мы меняемся. Я, например, уже в довольно зрелом возрасте стал вегетарианцем, бросил пить, курить. Я вижу, как много взрослых людей становится на путь осознанного образа жизни, меняются и развиваются.

На слете 30-летия Союза борьбы за народную трезвость я видел как многие взрослые начинают вести трезвый образ жизни, становятся последователями высокой нравственности и культуры, отказываются от употребления бранных слов в своей речи.

Так что взрослые люди тоже очень легко подвержены воздействию СМИ в ту или иную сторону. И поэтому деятелям культуры важно понимать, что ответственность за нравственное воспитание общества лежит на их плечах.

Идеально, если этот процесс идет на государственном уровне, а что могут сделать обычные люди?

– Обычные люди как раз и формирую здоровое информационное пространство на сайте nablagomira.ru. Это – информационное пространство, где собираются все добрые произведения искусства: добрые фильмы, мультфильмы, песни, видеоклипы и книги и даже интернет-сайты. Это доброе пространство создают пользователи сети Интернет, обычные люди, которые рекомендуют друг другу, что стоит смотреть, оценивая их по профессионализму и доброте.

Фильмы и мультфильмы можно смотреть вместе с детьми, чтобы обсудить увиденное и вместе поставить оценку, написать отзыв. Отзывы зрителей помогают режиссерам понять, над чем еще можно поработать в будущем, чтобы новые произведения становились качественнее и нравственнее.

Такая практика помогает прививать детям вкус к хорошему и критическое мышление. Совместные просмотры могут организовать родители или педагоги во время внеклассной работы.

Этот проект уникален и тем, что в нём наряду с профессионалами участвуют так же любители. Вы можете написать добрую песню, снять добрый клип и предложить их на конкурс. В этот процесс можно вовлекать в том числе и детей, детские коллективы. На последнем конкурсе поощрительный приз получил мультфильм «Про медведя», созданный семилетней девочкой в детской анимационной студии.

Каждый человек может показывать другим людям пример доброжелательного чистого отношения к окружающим, здорового во всех отношениях физического и духовного образа жизни, поднимая тем самым уровень культуры и нравственности в обществе.

Каждый обычный человек может участвовать в формировании здорового светлого информационного пространства в обществе, в том числе с помощью Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира»!

Спасибо!

Успехов во всём Вам, любви и хороших друзей!

Источник: Сайт премии «На Благо Мира»

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Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/intervyu-s-usaninyim/