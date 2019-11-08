Ленин был прав.

Ну что можнол сказать, был прав Вождь и действительно это был Вождь, несмотря на его хлипкое тело. Ленин всегда делал утреннию зарядку, занимался упражнениями с гирями и не курил. Ну и естесственно не пил. Мозг Ленина до сих пор изучают учёные всего мира, по воли партии КПСС мозг вождя был отдан на изучение в институт мозга. Такого генеального деятеля и политика Россия ещё не видела.