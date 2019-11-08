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Ленин был прав.

14:53. 8 ноября 2019 98 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Ну что можнол сказать, был прав Вождь и действительно это был Вождь, несмотря на его хлипкое тело. Ленин всегда делал утреннию зарядку, занимался упражнениями с гирями и не курил. Ну и естесственно не пил. Мозг Ленина до сих пор изучают учёные всего мира, по воли партии КПСС мозг вождя был отдан на изучение в институт мозга. Такого генеального деятеля и политика Россия ещё не видела.

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1567 1279
    Женечка 8 ноября 2019 в 15:09

    Ленин был прав в одном – учиться, учиться и еще раз учиться!

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    1
  • 21857 19113
    Вячеслав 8 ноября 2019 в 15:17

    В этом – тоже?:

    - “пусть 90% русского народа умрёт, но 10% доживет до мировой революции”…
    - “русский народ велик, как может быть велик держиморда, угнетающий другие народы”…
    - “русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями…”
    - ” Русь!.. Сгнила?.. Умерла?..Подохла?.. Что же!.. Вечная память тебе.”
    - ” русские – тютя, рохля, ленивы…”
    - ” русская интеллигенция не мозг нации, а *****…”
    - “партия не пансион для благородных девиц. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он – мерзавец”…
    - все нравственно, что идет на пользу большевиков”…
    - “Все лица, не согласные с большевиками, считаются без исключения буржуями и белогвардейцами…”
    - “необходимо шире применять расстрелы…”
    - “раздайте русским дуракам работу…”
    - “давить Русь и великорусскую шваль…”
    - ” В политике нет нравственности, а есть целесобразность.”
    - “У нас нет национальной власти, у нас власть интернациональная”.
    А его друг и соратник товарищ Троцкий вторил ему еще хлеще:
    - “Это русское *****, надо столкнуть лбами…”
    - “Камня на камне не оставить от России и русского хлама…”
    И наконец “Классическое”: в обращении к своим оппонентам по 3-му Интернационалу: “О каких русских вы говорите? Я таких не знаю…”

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    2
    • 1567 1279
      ЖенечкаВячеслав 8 ноября 2019 в 15:30

      Во-первых, сия «крылатая фраза» принадлежит не Ленину, а Г.Е. Зиновьеву, который к тому же говорил все-таки о гибели 10, а не 90%, а, во-вторых, ознакомившись с тем самым журналом (а не газетой) «Красный террор», Ленин тут же не без резкости заявил: «…вовсе не обязательно договариваться до таких нелепостей, которую написал в своем казанском журнале «Красный террор» товарищ Лацис…

      А вот настоящие цитаты:
      «Один прием буржуазной печати всегда и во всех странах оказывается наиболее ходким и «безошибочно» действительным. Лги, шуми, кричи, повторяй ложь — «что-нибудь останется».
      «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочёты, или недостатки, или пробелы?.. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?»
      «Патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями обособленных отечеств»
      «…Только тогда мы научимся побеждать, когда мы не будем бояться признавать свои поражения и недостатки, когда мы будем истине, хотя бы и самой печальной, смотреть прямо в лицо».

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  • 1433 881
    Онуфрий 8 ноября 2019 в 15:32

    Ну гений, однозначно.

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