Ленин был прав.
Ну что можнол сказать, был прав Вождь и действительно это был Вождь, несмотря на его хлипкое тело. Ленин всегда делал утреннию зарядку, занимался упражнениями с гирями и не курил. Ну и естесственно не пил. Мозг Ленина до сих пор изучают учёные всего мира, по воли партии КПСС мозг вождя был отдан на изучение в институт мозга. Такого генеального деятеля и политика Россия ещё не видела.
Ленин был прав в одном – учиться, учиться и еще раз учиться!
В этом – тоже?:
- “пусть 90% русского народа умрёт, но 10% доживет до мировой революции”…
- “русский народ велик, как может быть велик держиморда, угнетающий другие народы”…
- “русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями…”
- ” Русь!.. Сгнила?.. Умерла?..Подохла?.. Что же!.. Вечная память тебе.”
- ” русские – тютя, рохля, ленивы…”
- ” русская интеллигенция не мозг нации, а *****…”
- “партия не пансион для благородных девиц. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он – мерзавец”…
- все нравственно, что идет на пользу большевиков”…
- “Все лица, не согласные с большевиками, считаются без исключения буржуями и белогвардейцами…”
- “необходимо шире применять расстрелы…”
- “раздайте русским дуракам работу…”
- “давить Русь и великорусскую шваль…”
- ” В политике нет нравственности, а есть целесобразность.”
- “У нас нет национальной власти, у нас власть интернациональная”.
А его друг и соратник товарищ Троцкий вторил ему еще хлеще:
- “Это русское *****, надо столкнуть лбами…”
- “Камня на камне не оставить от России и русского хлама…”
И наконец “Классическое”: в обращении к своим оппонентам по 3-му Интернационалу: “О каких русских вы говорите? Я таких не знаю…”
Во-первых, сия «крылатая фраза» принадлежит не Ленину, а Г.Е. Зиновьеву, который к тому же говорил все-таки о гибели 10, а не 90%, а, во-вторых, ознакомившись с тем самым журналом (а не газетой) «Красный террор», Ленин тут же не без резкости заявил: «…вовсе не обязательно договариваться до таких нелепостей, которую написал в своем казанском журнале «Красный террор» товарищ Лацис…
А вот настоящие цитаты:
«Один прием буржуазной печати всегда и во всех странах оказывается наиболее ходким и «безошибочно» действительным. Лги, шуми, кричи, повторяй ложь — «что-нибудь останется».
«Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочёты, или недостатки, или пробелы?.. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?»
«Патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями обособленных отечеств»
«…Только тогда мы научимся побеждать, когда мы не будем бояться признавать свои поражения и недостатки, когда мы будем истине, хотя бы и самой печальной, смотреть прямо в лицо».
Ответы на эти проценты и другие вопросы можешь найти тут:
https://mybiblioteka.su/6-124452.html
Ну правильно, только террор спасёт Россию тех годов, да и этих тоже.
Ну гений, однозначно.