Ленин был прав насчёт интеллигенции?

Казалось бы, какая может быть любовь к этому кровавому палачу, лжецу, клеветнику, клятвопреступнику и пр., пр., пр.?

Непредвзятого обывателя всегда удивляла любовь интеллигенции к Хрущёву. Ведь все всё про Хрущёва знают.

У Ельцина и Хрущёва было много общего и обоих англосаксы очень любили

«Интеллектуальным силам», желающим нести науку народу (а не прислужничать капиталу), мы платим жалованье выше среднего. Это факт. Мы их бережем. Это факт. Десятки тысяч офицеров у нас служат Красной Армии и побеждают вопреки сотням /изменников. Это факт.”

„Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г..но.



Ан нет, его любят и как могут, выгораживают, до сих пор повторяют за ним как мантру все его гнусные измышления, провоцирующие русофобию в общественном сознании, вроде миллионов жертв сталинских репрессий. (Это ещё ничего, недавно были десятки миллионов жертв и даже сто десять миллионов).

Но почему? Может быть, всё дело в стадном инстинкте интеллигенции? То есть, где-то есть козлы, получающие необходимые инструкции, и, исходя из этих инструкций, с помощью им ведомых каналов влияния они задают направление движения интеллигентского стада? Мол, сюда ходи, – туда не ходи, теперь всем вместе блеять?

Я думаю, дело не столько в стадном инстинкте интеллигенции (а его наличие никто не возьмётся отрицать) и в существовании в России, что в советской, что в нынешней такого рода института платных козлов, сколько в её генезисе.

В первой трети позапрошлого века, когда интеллигенция на Руси ещё не успела родиться, и только слышен был в обществе как предвестник её появления некий слабый неприятный запашок, провидец А.С. Пушкин уже ударил в колокол:

"Легкоязычные витии,

Вы, черни бедственный набат,

Клеветники, враги России!"

Тогда и чуть позднее интеллигенция себя называла «либералы – западники». И называла до тех пор, пока в 1867-ом году она не получила привет от Ф.И. Тютчева:

«Напрасный труд – нет, их не вразумишь,

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация – для них фетиш,

Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы»,

Переименовавшись в интеллигенцию, они не перестали быть холопами Европы. В первую очередь, холопами англосаксов.

Но нельзя быть холопами Европы и, как справедливо заметил Пушкин, не стать клеветниками, врагами России. Поэтому превращение части интеллигенции в пятую колонну, – процесс естественный.

И нет ничего удивительного в том, что эта часть интеллигенции всегда с удовольствием гадила России, руководствуясь при этом наставлениями тех, чьими холопами они были, т.е. наставлениями антироссийской пропаганды англосаксов.

А англосаксы любили Хрущёва. Даже когда он задурил и стал не адекватен, его мягко отстранили, не стали усыплять, как переставшую служить верную старую собаку. Не ругали они особенно сильно Хрущёва.

Например, по РСФСР количество вынесенных смертных приговоров при правлении Хрущёва, мягко говоря, выросло. В 1953-ем году их было 198, в 1961-ом стало 1880, в 1962-ом – 2159, в 1963-ем – 935. (Статистика приговоров между 1953-ем и 1961-ым годами для меня оказалась недоступна). При Хрущёве расстреливали по суду даже "в порядке исключения".

Юриспруденция Хрущёва ввела эту новую юридическую норму для тех, кому уже после вынесения приговора заменяли приговор, иногда даже на смертный, поскольку послушные Хрущёву законники поменяли старый закон на новый.

И этот новый закон по его указанию получил обратную силу. Такая история приключилась со статьёй 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года «Нарушение правил о валютных операциях».

Таких "исключенцев", получивших смертный приговор, за последние три года правления Хрущёва набралось около 5 тысяч человек. Западные радетели прав и свобод оставить это без внимания не могли, побурчали для порядка.

Но, ни о какой диффамации с их стороны Хрущёва и речи не шло. Уже тогда их пропаганда начинала встраивать в сознание масс образ Хрущёва как недалёкого, простоватого своего парня, склонного к перегибам, которого можно простить. Мол, не со зла же парень чудит.

А в целом он молодец. Душка. Дал свободу. Вслед за ним свободу давали Горбачёв и Ельцин. Тоже молодцы. И тоже душки.

Этот образ Хрущёва либерастическая (читай: проанглосаксонская) пропаганда стремится сделать довлеющим в сознании масс. По такому же плану она выстраивает пропаганду, отбеливающую образ Ельцина.

За отбеливание образа алкоголика Ельцина, пустившего Россию на поток разграбления, англосаксы взялись более основательно, чем за отбеливание образа Хрущёва. Поняли, что из-за того, что в своё время они не проявили достаточной настойчивости, пожадничали, в конечном итоге положительный образ Хрущёва в сознание простого народа России встроить не удалось.

Понятное дело, правительство России, заметно холуйствующее перед англосаксами, по мере сил и возможностей решило в очередной раз помочь им обгадить Россию. В центре Екатеринбурга был построен дворец, Ельцин-центр, оборудованный по последнему слову техники.

Видимо, всё-таки не обошлось без денег «партнёров», хотя бы на «гранты» (так теперь стыдливо называют взятки, полученные от иностранных взяткодателей, всяких разведслужб, Госдепа и аффилированных с ними контор и институтов, их десятки, если не сотни), ведь целых семь миллиардов рублей потрачено.

Как же можно поверить в то, что без этих «грантов», задарма, ребята – грантоеды подрядились изъять из госбюджета столь огромные деньги на пропагандистскую показуху? «Не верю!» /Станиславский/.

«Грантовскими» деньгами, видимо, оплачиваются труды влиятельных для правительства ребят – грантополучателей. Они, эти ребята, проводят дойку средств из госбюджета, на которые этот дворец, и содержится.

Уж больно дорого вся эта затея обходится, чтобы поверить в то, что кто-то у нас в стране бескорыстно отстёгивает их. Тут без латентной забугорной «финансовой помощи» для большой группы российских «дояров» не обойтись.

Опыт признан успешным. Поэтому, развивая свой «финансовый успех» и во исполнение дальнейших планов англосаксов на этот счёт, кося под идейных продолжателей ельцинизма-горбачевизма (ибо надо идеологически прикрыть свой исключительно шкурный денежный интерес к этой афере, поскольку без идеологической отмазки как-то не комильфо, воровство, понимаешь, да и только), наши околоправительственные грантополучатели будут строить за казённый счёт для себя новую кормушку, ещё один Ельцин-центр, на этот раз в Москве.

В екатеринбургский Ельцин-центр в воспитательных целях водят на экскурсии детей, начиная с детсадовского возраста. У них ненавязчиво, наряду с любовью к Ельцину и к англосаксам, воспитывают ненависть к России, к её истории и культуре.

Через поколение мы получим уральских бандеровцев и будем удивляться, откуда появилось это безумное русофобское поколение в опорном краю державы? А оттуда же, что и в нынешней Украине.

И воспитано оно будет англосаксами как враги отечества российского по той же украинской методе. Кто-кто, а англосаксы всегда были большими мастерами в том, что касается осуществления ими своих «долгих» проектов.

Иные из них длятся столетиями, поэтому они запросто будут тратить денежки двадцать – тридцать лет, да хоть полвека, если потребуется, на осуществление «хорошей задумки», лишь бы «задумка» того стоила.

Но вернёмся к Хрущёву. Есть много общего между Ельциным и Хрущёвым. Не только в том, что Ельцин, как и Хрущёв, был тоже не дурак выпить. Но здесь алкоголик Ельцин сильно превзошёл Хрущёва.

Или, например, не только в том, что Ельцин, как и Хрущёв, любил выказывать свою барскую дурь по отношению к зависимым от него партийным секретарям. Но, в отличие от Хрущёва, Ельцин их не убивал.

Мы здесь вернёмся только к замеченной нами выше объединяющей их труднообъяснимой на первый взгляд, даже странной симпатии, которую вызывали оба этих деятеля у большой и влиятельной в теперешней России социальной группы «интеллигенция».

У сословного дореволюционного русского общества других дровишек, кроме как дворян и их лакеев, для печки, на которой было приготовлено варево полусословия "интеллигенция", нового для России, и не было.

Поэтому для интеллигента, о котором столь образно высказался Ленин в письме к Горькому, поначалу было характерно причудливое сочетание дворянского снобизма и лакейского низкопоклонства.

Дворянский снобизм по известным причинам у интеллигента канул в лету. Остались качества исключительно холуйские, присущие народу подлому, происхождения лакейского. В частности, лакейское чванство перед чёрным людом.

Очевидно, что в первую очередь это касается т.н. "творческой интеллигенции", или "креаклов". Но и часть технической интеллигенции составила им компанию, поскольку оказалась подвержена болезни, которой часто заболевают те, которые попадают «из грязи в князи».

То есть заболевают всё тем же чванством. Кроме того, революция, выбив из интеллигентской прослойки снобов – дворян как конкурентов для интеллигентов – лакеев в их борьбе за хлебные места, оказала последним медвежью услугу.

В том смысле, что, потеряв пример для поведенческого подражания, они стали вести себя совершенно как лакеи, освободившиеся от хозяйского надзора. То есть, воровать предметы из хозяйского севрского сервиза и шарить по ящикам его письменного стола.

Таким образом, сразу после революции наряду с проявлением интеллигентского презрения к интересам страны и её простых граждан, будучи убеждёнными в своей незаменимости, они стали выказывать на публике самые гнусные образцы нравов той среды, откуда совсем недавно вышли. Естественным для себя они считали казнокрадство.

В нём они видели просто один из способов добычи средств «достойного» существования. Атмосфера барствующей безответственности и вседозволенности царила в среде интеллигенции во время нэпа. Эти люди так бы и сгинули в безвестности в ресторанных попойках, если бы в годы «страшных сталинских репрессий» правосудие не поставило бы их на место.

О чём с ужасом вспоминают нынешние интеллигенты, они же потомки тех послереволюционных интеллигентов.

Но привычку к лакейству может воспитать и профессия. Как справедливо заметил замечательный артист А.Г. Филиппенко: "Артист-профессия продажная".

Но мир не театр, люди в нём не актёры. Можно играть роль холопа на сцене, но холопствовать вне сцены позорно. Но ещё позорнее кусать руку дающую. Если народ через разные формы бюджетных дотаций кормит тебя и твой театр, то ты не смей ни со сцены, ни вне сцены его оскорблять.

Как это делает, например, актриса Л. Ахеджакова. И дело здесь не в её политических взглядах.

А в плохом воспитании. Интеллигентка, блин. «Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает» (Эрик Хоффер). Впрочем, это поведение «собаки кусачей», причём, не «от жизни собачей», а от уверенности в том, что наглость и хамство есть обязательное приложение к интеллигентскому званию, типично для поведения всего полусословия интеллигентов.

Интеллигенция в её нынешнем понимании появилась в России во второй половине девятнадцатого века. Даже сам этот термин впервые употребил писатель П.Д. Боборыкин в романе "Китай-город" всего лишь в 1882 году.

Поэтому термин "интеллигенция" ещё не устоялся и до сих пор вызывает споры. Как нас просвещает Википедия, "интеллигенция" производится от латинского глагола intellego.

И, как и многие латинские слова, оно чрезвычайно многозначно. Вот только несколько возможных значений: ощущать, воспринимать, подмечать, замечать, познавать, узнавать, мыслить, знать толк, разбираться.

Как существительное intellegentia включает в себя ряд психологических понятий: понимание, рассудок, познавательная сила, способность восприятия, понятие, представление, идея, само восприятие, чувственное познание, умение, искусство… и разведка, сопряжённая с анализом полученной информации, отсюда английская secret intelligence service.

Значений масса, выбирай – не хочу. Так какое значение выберем? Может быть английское, интеллигент, – это разведчик? Тогда, чей разведчик? Неужто – тоже английский? Шутка. Хотя, в каждой шутке….

Во второй половине девятнадцатого века, как раз тогда, когда у нас завелись интеллигенты, они завелись и в Персии. В ходе "большой игры", которую англичане вели против Российской империи на обширном пространстве от Каспия до Персидского залива и от Евфрата до Тибета, интеллигентами они называли своих агентов влияния из числа образованного класса местного населения, в частности персов.

В дореформенном обществе России было очень мало ниспровергателей устоев, и эти ниспровергатели и их идеи осуждались. Поэтому интеллигенты смогли проявиться на Руси как значимая социальная группа как раз тогда, когда в ней после Крымской войны стало модным вслед за Европой охаивать лапотную Россию, уничижать её и противопоставлять ей цивилизованный Запад.

Эту нигилистическую позицию тогда можно было очень легко пропагандировать в слоях образованной публики, поскольку в России практически беспрепятственно распространялась зарубежная литература, потребление которой в России часто вызывало у пациентов приступы психического заболевания, ныне известного как русофобия.

У некоторого этого заболевания принимало хроническую форму. Именно они и составили первое поколение российских интеллигентов. Таким образом, породив у нас интеллигентов, Европа довоёвывала Крымскую войну уже силами наших свежерождённых интеллигентов.

В числе первых интеллигентов той эпохи был известный в ту пору поэт-пародист Д.Д. Минаев, тогдашний собрат по амплуа (правда, более плодовитый) современного поэта-пародиста и тоже интеллигента А. Иванова.

Одна из множества его пародий всем хорошо известна. Поначалу эту пародию, видимо, хотели выдать за стихотворение Пушкина.

Но издатель журнала «Русская старина» П.И. Бартенев, сам будучи пушкинистом, на такую фальсификацию не пошёл. А на то, чтобы после нескольких переделок текста Минаева, дошедших до нас (http://lycoperdon.livejournal.com/878279.html), опубликовать версию этой пародии как стихотворение М.Ю. Лермонтова, согласился.

И вот «Многие русские литературоведы возмущенно доказывали непричастность М.Ю. Лермонтова к данной фальшивке, и среди них — выдающийся современный ученый, пушкинист Н.Н. Скатов.

Но несмотря ни на что, весь ХХ век всяческие комневежды и либеральные мерзавцы приписывали этот русофобский минаевский текст Лермонтову, неоднократно включая в его Собрание сочинений! Не говоря уже о том, что этот примитивный опус неизменно входил в школьную программу по изучению творчества Лермонтова.

И продолжает входить!» (http://rospisatel.ru/hatjushin-minaev.htm). Да уж, что-что, а в деле обгаживания России ребята – русофобы стоят насмерть.

А впрочем, сравните сами.

Александр Пушкин, «К морю»:

Прощай, свободная стихия!

……………………………

Ты катишь волны голубые

А это, – строчки из пародии Минаева, выдаваемой за стихотворение М.Ю. Лермонтова:

Прощай, немытая Россия,

………………………………

И вы, мундиры голубые

Несколько похоже, правда?

Недавно Порошенко отметил отмену визового режима для посещения украинцами стран Евросоюза декламацией пародии Минаева, естественно, приписав эту русофобскую поделку Лермонтову.

Но вот ещё одна запись, не сохранившийся оригинал которой тоже может быть принадлежал перу Лермонтова. А почему бы и нет? Вот она:

Прощай, немытая Краина,

Страна, где правит бал злодей,

Страна пожарищ, вони, дыма,

Страна рабов, воров, *лядей

Но мы обратили здесь внимание на проделку мистификатора Д. Минаева не для того, чтобы лишний раз обличить «комневежд и либеральных мерзавцев». Интеллигент Д. Минаев, как мог, пером, боролся против тирании самодержавия.

Интеллигент Александр Иванов совсем недавно, пока был жив, наоборот, но тоже, как мог, и тоже пером, боролся за введение беспощадной тирании в России, аналогичной пиночетовскому режиму в Чили. Так что же общего у этих интеллигентов, кроме амплуа?

А общее у них, как нам кажется, – стремление обгадить Россию и нагадить ей. Для этого даже один и тот же интеллигент может предстать кем угодно, – хоть демократом и первейшим борцом с кровавым режимом, или, если потребуется, то наоборот, первейшим борцом за установление самого кровавого режима.

«Единственное, что объединяет всех либералов – это ненависть к России». /Ф.М. Достоевский/

Сейчас Европе снова представилась возможность довоевать Крымскую войну середины позапрошлого века, и она с утроенной энергией, дружненько, всем евро-американским скопом кинулась в полымя новой, пока ещё информационной, крымской войны.

И вновь российская интеллигенция, влекомая своим врождённым рефлексом послушного холопа Европы, тряхнула стариной и принялась воевать против нас в этой новой крымской войне на стороне англосаксов.

Со времени своего зарождения для настоящих, как они себя позиционируют, интеллигентов стало дурным тоном искренне и честно служить интересам России, работать во благо её без кукиша в кармане.

Ведь только паразитируя на ней, при этом испытывая даже что-то вроде идиосинкразии к практической деятельности, интеллигент может преуспеть в своей основной "профессии", коей является исключительно самоё интеллигенствование без его привязки к какой-либо практической деятельности, и "удовлетворить свои растущие материальные потребности".

Философ, протоиерей Сергий Булгаков, исходя из примеров революции 1905-го года, пришёл к выводу о превалировании «энергии разрушения при отсутствии энергии созидания» как о господствующем настрое в умах во время революционных потрясений.

Этот настрой для интеллигента является основным, и он, так или иначе, выказывается им всегда, а не только во времена революционных потрясений.

Мы пишем об интеллигенции как о полусословии, социальной группе, как о некоем сообществе дунек, рвущихся в Европу, или, как раньше говорили, о прослойке (между чем и чем, – осталось непознано).

Но вернее всего, на наш взгляд, считать, что интеллигенция представляет собой квазирелигиозную секту: «- ЛевНиколаевич, вы интеллигент? – Боже меня сохрани! Нынешняя интеллигенция – это духовная секта. Что характерно: ничего не знают, ничего не умеют, но обо всём судят и совершенно не приемлют инакомыслия» /Л.Н. Гумилёв/

С религиозной сектой её роднит очень многое. Например, уверенность членов секты в своей непогрешимости, представление членов секты о себе как об избранных, заведомо стоящих в общественной иерархии выше тех, кто не входит по их понятиям в их круг, тесная спайка членов секты в отстаивании своих групповых интересов, вплоть до того, что они, интеллигенты, с лёгкостью и с азартом гончих собак набрасываются всей сворой на любого, кто посмеет покуситься на присвоенное ими себе право навязывать всем свою волю, не гнушаясь при этом воплей типа «распни его!», и т.д.

Интеллигенты являются хорошими пропагандистами веры Христовой, поскольку даже атеисты согласны с тем, что событие, имевшее место быть почти две тысячи лет тому назад в Иерусалиме перед дворцом прокуратора Иудеи, вполне достоверное. Глядя на нашу интеллигенцию, они уверены в том, что тогда перед Понтием Пилатом митинговала и скандировала "Распни его!" местная интеллигентская общественность.

Наконец заметим, что центральный пункт их группового интереса заключается в ультимативных требованиях к государству обеспечить им, служителям культа из секты интеллигентствующих, условия беспрепятственного паразитирования на русском народе.

Смешно, но интеллигенты всерьёз думают, более того, абсолютно уверены в том, что страхом можно принудить людей к творческой созидательной деятельности, что люди творят и при этом добиваются выдающихся результатов из-под палки. И никак иначе. Они много раз слышали "Работать не за страх, а за совесть", но так и не поняли, про что это. Непонимание мотивов, лежащих в основе трудовой деятельности человека, отличает интеллигентов от людей.

Это патологическое непонимание легло в основу антисталинизма интеллигентов. Они даже не ощущают диссонанса между своим представлением об эпохе Сталина как об эпохе массового террора и реальностью того времени как эпохи величайшего созидательного энтузиазма масс.

Интеллигент, конечно, не считает, что ему недоступна идея цивилизации, как о том сказал Тютчев. Он о себе думает, что он не чужд этих идеалов. Европейских.

Поэтому за хороший тон, он, дабы, прежде всего, угодить англосаксам как эталону европейскости, почитает умение гадить на Россию и на русский народ как раз во имя приближения эпохи господства этих идеалов в России.

А уж что это за идеалы, – дело десятое. Даже если их победа приведёт к уничтожению России. При этом интеллигент вовсе не хочет питаться только святым духом. Борьба за европейские идеалы должна обязательно приносить интеллигенту доход. Ибо более всего на свете интеллигент хочет хорошо и вкусно кушать. В дорогих ресторанах.

Собственно, ни культура, ни уровень образования не являются для интеллигента определяющим критерием для причисления некоего субъекта к интеллигентскому сословию.

А является то, как он, этот субъект, добывает себе хлеб насущный. Если паразитирует на России и при этом обгаживает её, поступает согласно пословице "где жрёт, там и **ёт", – значит свой, интеллигент. Так было во времена царской России, так было во время Советского Союза, так есть и поныне.

Поэтому для интеллигента Хрущёв, – свой человек, интеллигент, несмотря на его безграмотность. И все его дикие, провоцирующие тяжёлую русофобию измышления, такие, как миллионы жертв сталинских репрессий, поддерживались и всегда будут поддержаны и положительно оценены интеллигентом как проявление креативности интеллигента Хрущёва, позволившей ему как "художнику – акционисту" добиться успеха.

Аналогично тому, как, например, прибивание своей мошонки к мостовой на Красной площади привело к успеху и признанию в интеллигентских кругах дегенерата Павленского, ещё одного "художника – акциониста", только уж совсем мелкого.

До интеллигентов того розлива, о котором мы здесь пишем, видимо, стало доходить, что они себя в общественном сознании русского народа основательно дискредитировали.

А что требуется делать в этом случае? Правильно, – переименоваться. И они такое переименование произвели. Уже в третий раз за свою историю. Стали именовать себя креативным классом. От английского «creation», созидание. Созидатели, блин, выискались.

Но переименование не задалось. Сходу они от почтенной публики получили другое имечко, с выраженной негативной коннотацией: «креаклы». Теперь им от этого «креакла» вряд ли удастся отмыться. Креаклы образуют своеобразную касту. Если кого-нибудь из них власть попытается по закону наказать, например, за воровство, весь креаклиат дружной кусачей сворой кидается в его защиту.

Вопль креаклиата «не замай гения!» способен оглушить любого прокурора. В чём-чём, а в том, что власть обязана ставить креакла над законом, он, мужественный борец за халяву за государственный счёт, ни на йоту не сомневается. Правда, только до тех пор, пока власть его по-отечески не пнёт.

Креаклиат прекрасно чувствует допустимые границы своей фанаберии в его отношениях с властью. Знает, что власть содержит и терпит интеллигентов со всеми их выходками только до тех пор, пока они служат её интересам.

Пусть читателю не покажется, что автор его эпатирует, но, начиная с хрущёвского переворота 1953-го года, власть, перестав быть советской, терпит «своеволие» интеллигенции только в тех рамках, в которых она, власть, сама служит интересам англосаксов. И в этой службе власти и интеллигенции мало остаётся места национальным интересам России.

Они, интеллигенты, креаклы наши, экзистенциально холопы. Хрущёв понял, что для того, чтобы они вели себя прилично, чтобы не переставали угодничать, ему нужно регулярно их бить с носка, как барину екатерининских времён. А не раздавать всякие награды и не кормить высокими окладами, как это делал Сталин.

Время, когда Хрущёв регулярно пинал их, обзывал педерастами, они до сих пор с ностальгией вспоминают как самое светлое в полуторостолетней истории своего полусословия и нежно называют его оттепелью.

Люди холопского звания

Сущие псы иногда:

Чем тяжелей наказания,

Тем им милей господа.

Н.А. Некрасов

Им для пропитания оказалось достаточно того, что он, Хрущёв, оклеветав Сталина, пустил их пастись на пастбище, сотворенное им, где они могут бесконечно пережевывать антисталинскую жвачку.

И продолжают жевать, властители дум наших, эту жвачку уже шестьдесят с лишним лет. За что их поначалу взялись содержать идеологические власти СССР, а позднее, начиная с Солженицына, и «партнёры» – англосаксы.

Ельцин существенно увеличил размеры пастбища для креаклов, вывалив на него огромную кучу своего органического удобрения, многократно увеличив объёмы произрастающего на нём корма. Тем самым он дал возможность пастись на этом пастбище в разы большему количеству креаклов.

Теперь, благодаря Ельцину, креакл может пользовать для своего пропитания не только антисталинскую и плюс к ней антисоветскую жвачку, которую им позволил жевать Горбачёв, но и антироссийскую жвачку вообще и антирусскую в частности.

Как креаклы любили Хрущёва, как перед ним вились и угодничали! Знал, шельмец, как с ними разговаривать. Хрущёв понимал тонкую холопскую натуру креакла. И креакл ответил ему на это своей нежной любовью. Как и Горбачёву, как и Ельцину.

Закончим наше повествование стихотворением Николая Зиновьева.

Псевдоинтеллегенция

Всегда, всегда была ты стервой

В чаду своей богемной скуки.

Народ ты предавала первой,

На пепелище грея руки.

Была ты рупором разврата

И верной подданной его.

И поднимался брат на брата

Не без участья твоего.

По заграницам ты моталась,

Всю грязь оттуда привозя.

Такой ты, впрочем, и осталась.

И изменить тебя нельзя.

Владимир Попов

Freischütz

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